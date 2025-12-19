Công ty trong hệ sinh thái của Shark Lê Hùng Anh khởi công KCN 3.000 tỷ ở Đà Nẵng, tuyên bố sẽ kết nối Trung tâm dữ liệu AI từ Việt Nam sang Hoa Kỳ

Sáng 19/12, UBND TP. Đà Nẵng tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng phân khu B Khu công nghiệp Nam Thăng Bình. Dự án có tổng vốn đầu tư 3.373 tỷ đồng, do Công ty CP Đầu tư hạ tầng KCN Nam Thăng Bình – doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn BIN Corporation của ông Lê Hùng Anh làm chủ đầu tư.

Khu công nghiệp Nam Thăng Bình được triển khai trên địa bàn hai xã Thăng Trường và Thăng Điền, với quy mô gần 350 ha. Trước đó, vào tháng 5/2025, dự án đã được UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) chấp thuận chủ trương đầu tư, thời hạn hoạt động không quá 70 năm kể từ ngày được phê duyệt.

Theo định hướng phát triển, KCN Nam Thăng Bình được xây dựng theo mô hình khu công nghiệp xanh và thông minh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác quản lý, vận hành. Dự án ưu tiên thu hút các ngành nghề có tính cộng sinh cao, thân thiện môi trường, sử dụng năng lượng tái tạo, giảm phát thải và gia tăng diện tích cây xanh. Đồng thời, khu công nghiệp hướng đến các lĩnh vực sản xuất có hàm lượng công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, gắn với mục tiêu phát triển bền vững.

Bên cạnh hạ tầng sản xuất, chủ đầu tư định hướng thu hút các ngành công nghệ cao như công nghệ thông tin, viễn thông, điện tử; công nghiệp chế biến sâu từ silica; chế biến dược liệu và các sản phẩm nông nghiệp, nông sản địa phương phục vụ xuất khẩu.

Phối cảnh Khu công nghiệp Nam Thăng Bình, Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Long

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lê Hùng Anh, Chủ tịch Tập đoàn BIN Corporation, cho biết Nam Thăng Bình sẽ không đi theo mô hình khu công nghiệp truyền thống, mà ngay từ đầu được định hình là một khu công nghiệp sinh thái – công nghệ – năng lượng.

Trong giai đoạn tới, chủ đầu tư sẽ triển khai hệ thống điện mặt trời quy mô lớn, kết hợp lưu trữ năng lượng bằng BESS nhằm chủ động nguồn điện sạch, ổn định, đồng thời giảm chi phí vận hành cho doanh nghiệp. Trên nền tảng này, dự án sẽ phát triển trung tâm dữ liệu và hạ tầng AI, hướng tới xây dựng Nam Thăng Bình trở thành điểm hội tụ của các doanh nghiệp, sản phẩm và giải pháp AI trong tương lai.

Đáng chú ý, các trung tâm dữ liệu AI tại KCN Nam Thăng Bình dự kiến sẽ được kết nối với trung tâm dữ liệu AI mà BIN Corporation đang chuẩn bị đầu tư tại Texas (Hoa Kỳ), với công suất thiết kế khoảng 400 MW. Sự kết nối này được kỳ vọng hình thành hệ sinh thái dữ liệu và công nghệ xuyên biên giới, tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận hạ tầng AI toàn cầu ngay trong nước.

Lãnh đạo TP. Đà Nẵng cho biết, cùng với Phân khu A Khu công nghiệp Nam Thăng Bình, các khu công nghiệp Tam Thăng, Tam Thăng 2 mở rộng đang vận hành và Khu công nghiệp công nghệ cao Thăng Bình đang được xúc tiến đầu tư, dự án hạ tầng Phân khu B được kỳ vọng sẽ đóng vai trò trụ cột, mở ra dư địa và tạo động lực tăng trưởng mới, hình thành cực phát triển quan trọng ở phía Nam thành phố.