Huế sắp có khu công nghiệp mới với quy mô vốn đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng

12-12-2025 - 09:25 AM | Bất động sản

Dự án Khu công nghiệp La Sơn khu số 01 có quy mô sử dụng đất khoảng 467,2 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 3.075 tỷ đồng, thời gian hoạt động dự án là 50 năm.

Mới đây, UBND TP.Huế đã ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp La Sơn khu số 01.

Theo đó, dự án có quy mô sử dụng đất khoảng 467,2 ha (diện tích thực tế theo Hợp đồng thuê đất), thuộc quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp La Sơn tại xã Hưng Lộc và xã Lộc An, TP. Huế.

Quy mô kiến trúc phải đảm bảo tuân thủ các chỉ tiêu theo Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp La Sơn đã được phê duyệt.

Huế sắp có khu công nghiệp mới với quy mô vốn đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Dự án hướng đến mục tiêu xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp. Nhà đầu tư thực hiện dự án sẽ được lựa chọn thông qua hình thức đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 3.075 tỷ đồng (tương đương 123 triệu USD). Trong đó, vốn góp tối thiểu của nhà đầu tư chiếm 15% tổng mức đầu tư, 85% còn lại là vốn huy động.

Về tiến độ góp vốn, tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký đầu tư dự án, nhà đầu tư phải chứng minh có vốn chủ sở hữu đạt tối thiểu 15% tổng vốn đầu tư dự án. Còn tiến độ huy động vốn dự kiến theo tiến độ thực hiện dự án.

Tính sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án khoảng 2.542 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (tạm tính) khoảng 533 tỷ đồng.

Thời gian hoạt động dự án là 50 năm kể từ ngày được Nhà nước cho thuê đất. Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động không quá 5 năm kể từ ngày Nhà nước cho thuê đất và được bàn giao đất.

Tại Quyết định này cũng nêu rõ, nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án đầu tư theo đúng nội dung quy định tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đồng thời, nhà đầu tư phải chấp hành đúng các quy định của pháp luật Việt Nam về đầu tư, quy hoạch, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường, lâm nghiệp, tài nguyên nước, phòng cháy chữa cháy, kinh doanh bất động sản, an toàn lao động và các quy định của pháp luật có liên quan,...


Theo Khánh Hân

An Ninh Tiền Tệ

