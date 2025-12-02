"Gã khổng lồ" Nhật Bản chuẩn bị khởi công khu công nghiệp gần 170 ha ở Thanh Hóa, tạo việc làm cho khoảng 13.000 - 40.000 lao động

Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức kiểm tra thực địa và nghe báo cáo chi tiết về tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa giai đoạn 1, thuộc phường Đông Quang và xã Đồng Tiến.

KCN phía Tây thành phố Thanh Hóa được UBND tỉnh phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 tại Quyết định số 2643 ngày 25/6/2024. Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Thăng Long Thanh Hóa giai đoạn 1, thuộc KCN phía Tây thành phố Thanh Hóa do Công ty TNHH KCN Thăng Long Thanh Hóa thuộc tập đoàn Sumitomo Nhật Bản làm chủ đầu tư.

Tiến độ được tỉnh xác định rõ: hoàn thành xây dựng cơ bản và đưa vào khai thác ngay trong quý 1/2026. Khi đi vào hoạt động, khu công nghiệp được kỳ vọng thu hút 50 - 250 doanh nghiệp thứ cấp trong nhiều lĩnh vực sản xuất, tạo việc làm cho khoảng 13.000 - 40.000 lao động và mang về lượng vốn FDI lũy kế từ 2 - 8 tỷ USD.

Ông Mai Xuân Liêm kiểm tra thực tế tình hình triển khai thực hiện dự án tại phường Đông Quang. (Ảnh: Báo Thanh Hóa)

Ông Mai Xuân Liêm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu phường Đông Quang, xã Đồng Tiến yêu cầu khẩn trương hoàn thành và ban hành Quyết định phê duyệt phương án bồi thường GPMB đối với các hộ gia đình theo đơn giá đất bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đã được quy định. Đồng thời, khẩn trương thực hiện công tác GPMB phần diện tích của Dự án thuộc địa phương quản lý, phấn đấu hoàn thành và bàn giao kịp cho nhà đầu tư khởi công dự án vào đầu quý I/2026.

Tâp đoàn Sumitomo (Nhật Bản) là tập đoàn đa ngành, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực công nghiệp chế tạo, năng lượng, thành phố thông minh, sản xuất linh kiện điện tử.

Cuối tháng 10/2025, Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) công bố hoàn tất thương vụ mua lại 49% cổ phần của Công ty CP Tư vấn và Phát triển Điện Cửu Long (MEE JSC) – đơn vị sở hữu cụm thủy điện Đăk Di tại Nam Trà My (Quảng Nam) từ GreenSpark Group (công ty có trụ sở tại Lào Cai). Đây là khoản đầu tư đầu tiên của Sumitomo vào mảng thủy điện tại Việt Nam, đánh dấu bước mở rộng sang năng lượng tái tạo.

Trước khi mở rộng sang thủy điện, Sumitomo đã có vị thế vững chắc trong các lĩnh vực khu công nghiệp, bất động sản và hạ tầng.

Với mảng Khu công nghiệp: Sumitomo là chủ đầu tư của chuỗi KCN Thăng Long – gồm Thăng Long I (Hà Nội, 1997), Thăng Long II (Hưng Yên, 2006), Thăng Long III (Vĩnh Phúc, 2015) – và đang chuẩn bị triển khai Thăng Long IV tại Thanh Hóa trong năm 2025. Đầu năm nay, tập đoàn cũng đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc để xúc tiến dự án KCN thứ hai tại địa phương.

Về mảng Bất động sản: Hợp tác cùng Tập đoàn BRG, Sumitomo phát triển Đô thị thông minh Bắc Hà Nội tại xã Vĩnh Thanh (Đông Anh, Hà Nội), quy mô gần 272 ha, tổng vốn đầu tư 4,2 tỷ USD.

Ở mảng năng lượng, Sumitomo là đối tác của EVN, EDF (Pháp) và TEPCO/JERA (Nhật Bản) trong dự án Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ 2.2 (715 MW) theo mô hình BOT, dự kiến chuyển giao cho EVN vào tháng 2/2025 sau 20 năm vận hành.

Ngoài ra, tập đoàn còn góp mặt trong các dự án hạ tầng giao thông, tiêu biểu là thi công tuyến Metro số 1 TP.HCM từ năm 2012. Hồi tháng 3/2024, Sumitomo đã ký biên bản ghi nhớ với Công ty CP Di chuyển xanh và Thông minh (GSM) nhằm phát triển giao thông xanh và hệ thống trạm sạc xe điện, góp phần thúc đẩy chuyển đổi năng lượng bền vững tại Việt Nam.