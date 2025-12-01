Dự án 16 tỷ USD lập kỷ lục 3 năm 8 lần đón Thủ tướng thị sát: Chạy đua 20 ngày về đích "mắt xích quan trọng"

Theo Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), chủ đầu tư Dự án Thành phần 2 - các công trình phục vụ quản lý bay, Dự án Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành, đơn vị đã phát động đợt thi đua "20 ngày về đích" đối với Dự án Thành phần 2.

Thong tin từ CTTĐT Đồng Nai, đợt thi đua "20 ngày về đích" được phát động nhằm cụ thể hóa yêu cầu hoàn thành Dự án Thành phần 2 đúng tiến độ, bảo đảm sẵn sàng phục vụ chuyến bay kỹ thuật và hoàn thành các hạng mục vào ngày 19/12/2025 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo ông Lê Hoàng Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên VATM, Dự án Thành phần 2 là mắt xích quan trọng trong hệ thống điều hành bay quốc gia, do đó, VATM đã yêu cầu các đơn vị tuyệt đối tuân thủ kỷ luật tiến độ, chất lượng, an toàn. Đồng thời, xem phong trào thi đua "20 ngày về đích" là đợt "tăng tốc cuối" để đưa công trình về đích đúng cam kết.

VATM cũng yêu cầu các đơn vị thi công áp dụng ngay cơ chế động viên, khuyến khích kịp thời để người lao động yên tâm làm thêm ca, tổ chức sản xuất hợp lý, tăng cường ca kíp; đồng thời, bảo đảm an toàn lao động và sức khỏe cho cán bộ, công nhân viên. Các đơn vị thường xuyên bám sát hiện trường, kịp thời tháo gỡ khó khăn, không để ách tắc trong quá trình triển khai những hạng mục then chốt.

Đài kiểm soát không lưu Sân bay Long Thành, hạng mục thuộc Dự án Thành phần 2 đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. (Ảnh: CTTĐT Đồng Nai)

Trước đó, vào ngày 24/11, VATM đã có buổi làm việc với những cơ quan liên quan nhằm rà soát công tác chuẩn bị cho chuyến bay kỹ thuật đầu tiên tại Sân bay Long Thành vào ngày 19/12/2025. Theo đó, VATM yêu cầu Ban Không lưu chủ trì tổng hợp đầy đủ ý kiến, phối hợp Ban Quản lý Dự án Sân bay Long Thành, Công ty Quản lý bay miền Nam hoàn chỉnh bảng danh mục tiến độ, trình Ban chỉ đạo xem xét để thống nhất phương án giám sát xuyên suốt.

Sân bay quốc tế Long Thành nằm tại huyện Long Thành (Đồng Nai), có tổng diện tích gần 5.000ha và tổng mức đầu tư lên tới 16 tỷ USD (hơn 336.600 tỷ đồng).

Với công suất thiết kế phục vụ cho 100 triệu lượt hành khách và 25 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, sau khi hoàn thành xây dựng, Cảng Hàng không quốc tế Long Thành sẽ là sân bay lớn nhất và sở hữu nhiều công nghệ xịn nhất cả nước.

Đáng chú ý, sân bay Long Thành được thiết kế để đạt tiêu chuẩn quốc tế 4F, cấp độ cao nhất trong hệ thống xếp hạng của ICAO. Tiêu chuẩn 4F cho phép sân bay đón các máy bay lớn nhất thế giới hiện nay như Airbus A380 và Boeing 747-8.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, tiến độ dự án sân bay Long Thành không thay đổi mục tiêu hoàn thành cơ bản vào 19/12/2025. Sân bay Long Thành đã lập kỷ lục khi 3 năm 8 lần đón Thủ tướng tới thị sát, lần gần nhất là vào 2/8.