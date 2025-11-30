Bất ngờ DN Việt Nam 3000 chuyên viết thuê báo cáo, thiết kế powerpoint nhưng lại xin làm đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, hứa hẹn đi huy động "mang 100% vốn về Việt Nam"

Công ty TNHH Việt Nam 3000 – Tập đoàn Đầu tư và phát triển Việt Nam là 1 trong 5 doanh nghiệp tham dự cuộc họp về Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam ngày 27/11 vừa qua.

Tại cuộc họp, đại diện doanh nghiệp này cho rằng đây là dự án lớn, đòi hỏi sự phối hợp giữa Chính phủ và các nhà đầu tư, nhất là trong vấn đề huy động vốn và mong muốn lựa chọn hình thức hợp tác PPP theo góc độ "cùng phối hợp, cùng hỗ trợ" bởi có nhiều rủi ro tiềm ẩn. Vai trò của doanh nghiệp này ở đây là đi huy động và mang vốn cho dự án và kêu gọi, huy động chuyên gia giỏi trong lĩnh vực này để thực hiện dự án.

Đại diện Công ty TNHH Việt Nam 3000 phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Mặc dù Công ty TNHH Việt Nam 3000 mong muốn được hợp tác đầu tư vào dự án theo hình thức đối tác - công tư, nhưng khi được hỏi về năng lực tài chính của công ty và nếu hợp tác theo hình thức đối tác - công tư, tỷ lệ vốn của doanh nghiệp đóng góp sẽ là bao nhiêu; năng lực và các căn cứ pháp lý, cơ sở để doanh nghiệp có thể huy động vốn… vị đại diện doanh nghiệp này đã không trả lời được, một số ý trả lời không đúng theo nội dung câu hỏi.

Bộ Xây dựng nhận xét hồ sơ của doanh nghiệp chưa có tài liệu chứng minh năng lực tài chính rõ ràng, các đề xuất về tiến độ cũng rất mơ hồ. Ngân hàng Nhà nước đề nghị doanh nghiệp công khai cụ thể nguồn lực tài chính của "hệ sinh thái" mà doanh nghiệp nhắc đến, thay vì những lời hứa hẹn chung chung về việc "mang 100% vốn về Việt Nam".

Trên webisite giới thiệu về doanh nghiệp, doanh nghiệp mô tả "là một công ty được thành lập để thực hiện hóa một phần chương trình 'Thế giới 3000' tại Việt nam, chương trình phát triển kinh tế thế giới và nhân quyền. Tổ chức tài chính bảo hộ cho chương trình này là tổ chức tài chính hùng hậu, lớn nhất thế giới".

Thông tin trên website giới thiệu về doanh nghiệp.

Doanh nghiệp này cũng nêu các lĩnh vực đầu tư và hợp tác đầu tư gồm các dự án xã hội, xóa đói giảm nghèo; công nghệ; công nghiệp; phát triển bất động sản; nông nghiệp và thương mại…

Các lĩnh vực tư vấn gồm tư vấn và môi giới tài chính, công nghệ; phối hợp với các công ty du lịch mở các tour du lịch công nghệ, du lịch thương mại và đào tạo nhằm để phát triển khả năng so sánh và tiếp cận với các công ty công nghệ trên thế giới …; hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ nâng cao kiến thức điều hành doanh nghiệp, khả năng tiếp cận công nghệ và tài chính để thực hiện tốt các dự án mà doanh nghiệp đang tiến hành.

Danh mục dự án giới thiệu về dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập và thiết kế powerpoint.

Thế nhưng, ở phần danh mục dự án lại khá bất ngờ khi ở phần dự án công nghệ, Việt Nam 3000 giới thiệu duy nhất dịch vụ là thiết kế powerpoint. Với dự án thương mại và sản xuất, doanh nghiệp giới thiệu dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập hơn 7 năm nay, đội ngũ lớn nhất gồm các nhà văn có trình độ chuyên môn cao, tất cả đều có bằng cấp học thuật, với phần lớn có bằng Tiến sĩ. Còn về danh mục dự án bất động sản thì không thấy giới thiệu dự án nào.

Việt Nam 3000 giới thiệu có 3 công ty trực thuộc tập đoàn gồm Công ty CP năng lượng và nước 3000 Việt nam phụ trách các dự án năng lượng và môi trường từ công nghệ đặc chủng của tập đoàn; Công ty CP AGR.3000 Việt nam phụ trách các dự án nông nghiệp, thương mại và phát triển quan hệ quốc tế; Công ty TNHH Việt nam 3000 phụ trách vấn đề phát triển bất động sản và quản lý tài chính cho các dự án tại Việt nam

Doanh nghiệp này cũng giới thiệu về c ác cổ đông gồm bà Ngô Thị Thắng; ông Nguyễn Hải Bằng, ông Nguyễn Huy Cường và các cổ đông khác .

Các nhà đầu tư hùng hậu của tập đoàn gồm hệ thống Hoàng Gia quốc tế, nhóm ngân hàng thế giới.

Theo Cổng thông tin đăng ký quốc gia về doanh nghiệp, Công ty TNHH Việt Nam 3000 - Tập đoàn Đầu tư và phát triển Việt Nam được thành lập tháng 12/2020 với vốn điều lệ 369 tỷ đồng. Bà Ngô Thị Thắng, sinh năm 1954 (địa chỉ đăng ký thường trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) là Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật.

Đáng chú ý, doanh nghiệp đăng ký tới 84 ngành nghề kinh doanh, trong đó ngành nghề chính là bán buôn thực phẩm. Ngoài ra còn đăng ký hoạt động lĩnh vực xây dựng, gồm cả xây dựng công trình đường sắt lẫn nhà ở.