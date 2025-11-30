Tin vui từ loạt dự án hạ tầng nghìn tỷ sắp về đích, "cú hích" lớn cho thị trường bất động sản phía Tây TP.HCM

Hạ tầng nghìn tỷ được đốc thúc đầu tư mạnh mẽ

Trong báo cáo chuyên sâu về thị trường bất động sản Tây Ninh sau sáp nhập, Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam (VIRES) đã chỉ ra một trong những lực đẩy thúc đẩy sự phát triển của bất động sản khu vực Tây TP.HCM suốt những năm qua là hạ tầng giao thông kết nối liên vùng được đốc thúc đầu tư mạnh mẽ.

Loạt dự án hạ tầng vốn đầu tư hàng tỷ USD đã được đầu tư. Các tuyến quốc lộ, cao tốc, metro… nối đuôi nhau về đích hoặc sắp triển khai khiến khoảng cách di chuyển từ khu vực phía Tây vào trung tâm TP.HCM (cũ) trở nên rộng lối.

Cụ thể, tuyến Vành đai 3 TP.HCM đang thi công gấp rút để thông xe kỹ thuật từng đoạn vào ngày 19/12 tới và toàn tuyến vào đầu năm 2026. Còn dự án Vành đai 4, đoạn qua Tây Ninh đang trong giai đoạn đầu tư. Vành đai 3 và Vành đai 4 dự kiến khép kín lần lượt vào năm 2026 - 2027 sẽ thúc đẩy kiến tạo đồng bộ vành đai kinh tế - logistics, vành đai đô thị - dân sinh.

Vành đai 3 TP.HCM đang được gấp rút thi công để thông toàn tuyến vào tháng 6/2026. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Cao tốc Bến Lức - Long Thành vốn đầu tư gần 30.000 tỷ đồng sẽ hoàn thành toàn tuyến vào cuối năm 2026. Nút giao Mỹ Yên kết nối các tuyến đường cao tốc trọng điểm là TP.HCM - Trung Lương, Bến Lức - Long Thành và đường Vành đai 3 đang dần về đích.

Tương tự, dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận lên 8 làn xe giúp tăng cường kết nối liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của toàn khu vực phía Nam. Chưa kể, đại lộ Võ Văn Kiệt (TPHCM) được quy hoạch mở rộng và kéo dài đến khu công nghiệp Hải Sơn - Tân Đô (huyện Đức Hòa, Tây Ninh).

Một hạ tầng trọng điểm của khu Tây là dự án mở rộng quốc lộ 50 sắp về đích sau 2 năm thi công. Ngoài ra, từ khu vực giáp ranh của Tây Ninh với TP.HCM như Đức Hòa, Bến Lức, Cần Giuộc (cũ), dễ dàng tiếp cận các trục giao thông huyết mạch của khu vực miền Nam nhờ hệ thống Tỉnh lộ 10 (kết nối với Quốc lộ 1A), Tỉnh lộ 823 (kết nối với Quốc lộ 22) và Tỉnh lộ 824 (kết nối với Quốc lộ 22, cao tốc TP.HCM - Trung Lương, cao tốc TP.HCM- Mộc Bài, cao tốc Bến lức – Long Thành).

Trong kế hoạch phát triển của Tây Ninh từ nay đến năm 2030, tỉnh ưu tiên đầu tư 14 dự án hạ tầng giao thông kết nối vùng và các trục động lực kinh tế.

Mặt bằng giá bất động sản đang mềm

Trước những thông tin , lực đẩy hạ tầng trở thành "động cơ tăng tốc" đưa thị trường bất động sản khu Tây TP.HCM bước vào giai đoạn chuyển động mạnh mẽ.

Theo báo cáo mới đây của CBRE, trong các tháng cuối năm 2025, 80% nguồn cung thấp tầng vẫn tập trung chủ yếu ở các khu vực vệ tinh TPHCM, trong đó Tây Ninh chiếm số lượng lớn. Tốc độ giãn dân nhờ động lực phát triển từ hạ tầng, sáp nhập tỉnh thành trở thành chất xúc tác khiến sức cầu và mặt bằng giá bán các khu vực này tiếp tục gia tăng. Dự kiến mức tăng giá bán sơ cấp trung bình trong 3 năm tới đạt 9 - 11%/năm cho thị trường căn hộ và tăng 6 - 12%/năm cho thị trường nhà phố, biệt thự.

CBRE dự kiến mức tăng giá bán sơ cấp trung bình trong 3 năm tới đạt 9 - 11%/năm cho thị trường căn hộ tại khu Tây TP.HCM. (Ảnh minh họa)

Thực tế, hiện nay loạt doanh nghiệp như Vingroup, Ecopark, Nam Long, cùng với các nhà đầu tư địa phương như Sea Holdings, Cát Tường, Trần Anh… đang đầu tư dự án ở Tây Ninh.

Cụ thể, Vinhomes Green City của Vingroup tại khu vực Đức Hòa với quy mô gần 200ha, được khởi công cuối tháng 3/2025. Dự án này có quy mô gần 200 ha, tổng vốn đầu tư hơn 28.000 tỷ đồng (hơn 1 tỷ USD), tương đương hơn 1 tỷ USD. Theo giới thiệu, dự án này sẽ tích hợp hệ sinh thái bao gồm trung tâm thương mại Vincom Mega Mall, trường học và tiện ích xanh...

Vị trí dự án Vinhomes Green City của Vingroup tại khu vực Đức Hòa.

Ngoài dự án này, tại Tây Ninh (Long An cũ), Vingroup cũng đã khởi công khu đô thị Phước Vĩnh Tây gần 1.090 ha với vốn hơn 90.000 tỷ đồng và còn lên kế hoạch triển khai khu đô thị mới Tân Mỹ quy mô 930 ha, vốn gần 74.500 tỷ đồng.

T&T Group cũng đang triển khai khu đô thị T&T Millennia quy mô 267 ha tại xã Cần Giuộc, vốn đầu tư 41.000 tỷ đồng. Còn Him Lam cũng dự án 270 ha tại Khu công nghiệp Đức Hòa 3, trong khi Nam Long tiếp tục mở rộng đại đô thị Waterpoint 335 ha với hơn 10.000 sản phẩm...

Còn Ecopark cũng đang triển khai dự án Eco Retreat với quy mô trên 220 ha, tổng mức đầu tư lên đến 17.000 tỷ đồng. Dự án bao gồm 4.951 lô đất ở thấp tầng và 4.300 căn hộ hỗn hợp cao tầng, cùng 180 lô đất tái định cư.

Hay nhà đầu tư Seaholding cũng đang đẩy nhanh tiến độ và pháp lý các dự án trọng điểm, trong đó có dự án Destino Centro tại Bến Lức. Dự án Destino Centro được xây dựng trên diện tích đất khoảng 2,1 ha tại xã Mỹ Yên. Dự án này gồm 5 khối chung cư cao 20 tầng, cung cấp hơn 2.000 căn hộ.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) nhận định, giá bất động sản tại khu Tây hiện vẫn đang mềm hơn so với khu Đông và khu Nam. Tuy nhiên, giá trị tiềm năng của khu Tây cao nhờ diện tích còn rộng, môi trường sống tương đối trong lành và hạ tầng chiến lược đã rõ ràng.

"Nếu như trước đây, các dự án bất động sản ồ ạt đổ về khu Đông, khu Nam thì thời gian qua, nhiều chủ đầu tư đã hướng về khu Tây. Trong vài năm tới, bộ mặt của khu Tây sẽ thay đổi rất rõ rệt", ông Châu nói.