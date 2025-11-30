Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

CEO Vũ Cương Quyết: Với người làm bất động sản, việc giá tăng quá cao rất đáng lo ngại

30-11-2025 - 09:01 AM | Bất động sản

Ông Vũ Cương Quyết, Tổng giám đốc Đất Xanh miền Bắc cho rằng, sau những đợt tăng giá mạnh, thị trường thường rơi vào tình trạng giảm giá và suy thoái. Vì vậy, vị này kỳ vọng thị trường phát triển bền vững, tăng trưởng ổn định.

Theo thông tin từ TS. Cấn Văn Lực, Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV chia sẻ tại một sự kiện diễn ra mới đây, lãnh đạo Chính phủ đã đề nghị nhóm chuyên gia phân tích xem thị trường bất động sản hiện tại có đang tăng nóng hay không?

Dựa trên khung phân tích khoa học từ Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF), nếu trong ba năm, giá bất động sản ở một địa phương tăng vượt quá 20% rồi sau đó giảm 30%, chứng tỏ thị trường đó tăng nóng.

TS Cấn Văn Lực chỉ ra, giá bất động sản trong thời gian qua đã tăng tương đối nhanh và rõ ràng là khá "nóng". Vấn đề đặt ra là giá có thể giảm và thị trường có thể ổn định hay không? Theo TS. Cấn Văn Lực, điều này đòi hỏi nỗ lực đồng bộ từ Chính phủ, các doanh nghiệp bất động sản và nhà đầu tư.

Khi nói về tăng trưởng của thị trường bất động sản TP.HCM, chuyên gia cho rằng không thể nói chung toàn thị trường đều tăng mà sẽ là phân khúc nào? Chung cư hay đất nền…? Và theo chuyên gia, mức tăng ở đây chủ yếu là phân khúc chung cư.

"Nếu nói chung chung bất động sản TP HCM tăng 10% nhưng không nói rõ tăng ở đâu, ở phân khúc nào sẽ dễ gây hiểu nhầm," ông Lực cảnh báo.

Chuyên gia chỉ ra cần lưu ý rằng thị trường bất động sản TP.HCM đang được chia thành nhiều khu vực khác nhau gồm: Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, khu vực trung tâm… nên mức giá ở các khu vực cũng sẽ khác nhau.

TS Cấn Văn Lực cho rằng, TP.HCM đang có nhiều động lực tăng trưởng giá cho khu vực nội đô TP.HCM. Tuy nhiên, vẫn có những lực cản đó là chính sách điều tiết của Nhà nước. Khi mức giá cao vượt quá khả năng chi trả của người dân thì Nhà nước sẽ có các chính sách điều tiết phù hợp. 

"Kỳ vọng giá tăng là tâm lý bình thường nhưng phải bền vững. Nhưng nếu thị trường tăng nóng thì tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng rất sâu, nhất là các chủ doanh nghiệp, chủ đầu tư sẽ bị ảnh hưởng đầu tiên.

Giá bất động sản TP.HCM sẽ tăng nhưng sẽ tăng không quá nhiều, vào khoảng 5 - 10% là hợp lý, bền vững hơn", ông Lực nêu quan điểm.

Ông Vũ Cương Quyết, Tổng giám đốc Đất Xanh miền Bắc chia sẻ: "Với những người làm bất động sản như chúng tôi, việc giá bất động sản tăng quá cao cũng rất đáng lo ngại. Sau những đợt tăng giá mạnh, thị trường thường rơi vào tình trạng giảm giá và suy thoái. Vì vậy, tôi kỳ vọng thị trường phát triển bền vững, tăng trưởng ổn định. Để đạt được mục tiêu đó rất cần đến những biện pháp điều tiết để của Nhà nước".

Ông Vũ Cương Quyết, Tổng giám đốc Đất Xanh miền Bắc

Về mức tăng, ông Quyết kỳ vọng mức tăng giá bất động sản TP.HCM cao hơn tỷ lệ lạm phát. Đặc biệt, nếu có thể tăng theo tốc độ tăng trưởng kinh tế là lý tưởng nhất.

Phương Hoàng

