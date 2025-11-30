Giá bất động sản trung tâm TP.HCM đắt ngang trung tâm Hà Nội, nhưng ngoài vành đai lại đang rẻ hơn rất nhiều

Trong gần 20 năm làm nghề, ông Vũ Cương Quyết - Tổng giám đốc Đất Xanh miền Bắc nhận thấy rằng, thị trường Hà Nội và TP.HCM luôn "rượt đuổi" nhau.

Trong đó, thị trường TP.HCM bao giờ cũng đi trước, sau đó thì Hà Nội lại vượt lên, rồi TP.HCM lại hồi phục và rượt đuổi... Hai thị trường đã diễn ra trạng thái bám đuổi từ năm 1991 - 1992 trở đi. Diễn biến này là do tính chu kỳ của thị trường và xu hướng dòng tiền của nhà đầu tư.

Ông Quyết cũng nhận thấy một điểm là thị trường Hà Nội thường sẽ có sự ổn định hơn so với TP.HCM. Trong những chu kỳ giảm giá thì bất động sản Hà Nội giữ giá tốt hơn. Tuy nhiên, trong chu kỳ tăng giá thì giá bất động sản TP.HCM bật tăng nhanh hơn, mạnh hơn. Thời điểm, 2013 - 2014, các nhà đầu tư mua đất TP.HCM rất rẻ, đến 2015 - 2016 thì tăng mạnh và đến 2018 - 2020 thì mức tăng còn bật cao hơn. Đến năm 2021, đà tăng đã chậm lại. Còn Hà Nội thì chững giá ở thời điểm 2022 - 2023.

"4 năm qua, nhà đất TP.HCM đang giữ khá ổn định, nhưng giai đoạn tới chúng tôi tin rằng sẽ có sức bật mạnh", ông Quyết nhấn mạnh.

Ông Quyết cho rằng, cơ hội đầu tư bất động sản trung tâm TP.HCM vẫn tốt.

Một cơ sở quan trọng tạo ra sự tăng trưởng là cơ sở hạ tầng. Có thể nói 10 năm vừa qua, hạ tầng TP.HCM tương đối yếu còn yếu so với Hà Nội. Do đó, bất động sản trung tâm TP.HCM đắt ngang trung tâm Hà Nội. Nhưng các bất động sản ngoài vành đai lại rẻ hơn.

Về giá, cơ hội đầu tư bất động sản trung tâm TP.HCM vẫn tốt. Ở thời điểm hiện tại, so với Hà Nội, bất động sản trung tâm TP.HCM có giá ngang bằng hoặc thấp hơn. Thậm chí, bất động sản ngoài vành đai tại TP.HCM đang rẻ hơn Hà Nội rất nhiều.

Nhưng 2 năm trở lại đây, với nỗ lực của Chính phủ thì cơ sở hạ tầng TP.HCM và các tỉnh Đông Nam Bộ đang được đẩy mạnh. Do đó, ông Quyết đưa ra dự báo trong khoảng 2 năm tới, các tuyến đường vành đai TP.HCM sẽ được hoàn thiện nhanh chóng, đặc biệt là hệ thống metro, tạo ra sức bật rất lớn.

Cũng tại sự kiện, ông Vũ Quốc Việt Nam - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Đất Xanh nhận định giá bất động sản vẫn sẽ tiếp tục tăng ở khu vực trung tâm.

Theo ông có 2 lý do. Thứ nhất, giá chung cư TP.HCM từ năm 2022 trở về trước cao hơn Hà Nội, nhưng từ năm 2023 trở lại đây, giá bất động sản Hà Nội đã tăng vượt TP.HCM. Vì vậy, trong giai đoạn tới, khi TP.HCM hoàn thiện cơ sở hạ tầng thì dư địa tăng trưởng sẽ rất lớn, giống như Hà Nội giai đoạn vừa qua.

Thứ hai, sau sáp nhập, TP.HCM trở thành siêu đô thị chiếm gần 24% GDP, tương đương 1/4 cả nước. Với quy mô trên,bất động sản TP.HCM dự báo sẽ tăng trưởng mạnh trong thời gian tới, đến từ cú hích hạ tầng - xã hội.

Cụ thể, TP.HCM đang và sắp sửa có nhiều dự án hạ tầng lớn như Sân bay quốc tế Long Thành; cao tốc TP.HCM - Long Thành mở rộng từ 4 lên 10 làn xe; nút giao An Phú - quy mô lớn bậc nhất Việt Nam; các tuyến metro…

Với hạ tầng được đầu tư đồng bộ trong thời gian tới, tôi tin rằng chỉ 3 - 5 năm tới, giá bất động sản tại TP.HCM sẽ có sự thay đổi lớn, mở ra dư địa lớn cho các nhà đầu tư nắm bắt cơ hội.

Đồng quan điểm, PGS. TS. Nguyễn Quang Tuyến - Phó Chủ tịch Hội đồng Trường, Trưởng khoa Pháp luật kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội đưa ra đánh giá, thị trường bất động sản TP.HCM đã, đang và sẽ tiếp tục trở nên hấp dẫn. Điều này được lý giải bằng 3 lý do.

Thứ nhất là do vị trí địa lý. Từ năm 1975 đến nay, TP.HCM vẫn là đầu tàu kinh tế của cả nước. Sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm của người TP.HCM khiến Thành phố luôn đi đầu, thử nghiệm cho cả nước, luôn có sự bứt phá trong nhiều lĩnh vực. Nhờ vị trí địa lý và nền kinh tế phát triển, dòng tiền đầu tư sẽ tự tìm đến TP.HCM.

Thứ hai là yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa. Đầu tư bất động sản có hai chức năng quan trọng: Tích sản và sinh lời. Người miền Bắc thường đầu tư vào TP.HCM do khí hậu tại địa phương này dễ chịu, chỉ có hai mùa mưa và nắng. Thời tiết không có bão, không thay đổi nhiều về khí hậu trong năm.

Thêm nữa, nhờ quy mô phát triển kinh tế cao đã kéo theo nhóm trung lưu, thượng lưu gia tăng. Như vậy, sở hữu bất động sản không còn chỉ để ở hay tích sản, mà còn làm khẳng định vị thế của chủ sở hữu.

Thứ ba là dòng chảy đầu tư, từ quá khứ đến hiện tại và tương lai. Trước đây, TP.HCM là "Hòn ngọc Viễn Đông". TP.HCM đã có tích lũy dư địa và hạ tầng để phát triển. Hiện tại, TP.HCM là đầu tàu kinh tế. Tương lai sẽ trở thành siêu đô thị.