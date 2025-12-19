EdiGrand - Shoptel boutique hotel đẳng cấp “hút” dòng tiền tại Vân Đồn

Lợi thế của mô hình boutique hotel tích hợp

Thị trường du lịch Việt Nam đang phục hồi mạnh với lượng khách nội địa và quốc tế tăng đều, kéo theo nhu cầu lưu trú trung - cao cấp tại các đô thị biển. Theo báo cáo Vietnam Hotels & Hospitality Update của CBRE Việt Nam, thời gian gần đây, công suất phòng phân khúc 4-5 sao tại Đà Nẵng đạt 65,5%, tăng gần 5 điểm phần trăm so với thời kỳ tiền dịch. Ở nhóm khách sạn 3 - 4 sao, các điểm đến biển lớn ghi nhận công suất trung bình trên 60%, cho thấy nhu cầu du lịch - nghỉ dưỡng đã bước vào chu kỳ phục hồi ổn định.

Trong bối cảnh đó, mô hình shoptel boutique hotel trở thành sản phẩm được giới đầu tư tìm kiếm vì hội tụ hai giá trị quan trọng: khả năng tích sản lâu dài và dòng tiền từ vận hành thực tế. Nhà đầu tư không chỉ nắm giữ bất động sản, mà còn khai thác được nhiều mô hình kinh doanh như lưu trú, F&B, spa - wellness hay dịch vụ du lịch. Sự linh hoạt trong chuyển đổi công năng giúp tài sản tối ưu hiệu suất vận hành quanh năm, giảm rủi ro theo mùa và nâng biên lợi nhuận.

Mô hình Boutique hotel tại Phương Đông Wonder Island được tôi ưu cho vận hành thương mại – lưu trú - dịch vụ.

Boutique hotel - mô hình khởi nguồn từ châu Âu - được ưa chuộng bởi phong cách độc bản, quy mô vừa phải và dịch vụ cá nhân hóa. Không cạnh tranh trực tiếp với chuỗi khách sạn lớn, phân khúc này đáp ứng nhu cầu trải nghiệm cao cấp của khách quốc tế, khách trẻ và nhóm du lịch khám phá. Đây chính là phân khúc đang tăng trưởng nhanh tại các điểm đến có bản sắc và thiên nhiên đặc sắc như Vân Đồn.

Trong xu thế đó, EdiGrand được phát triển như dòng sản phẩm shoptel boutique hotel đẳng cấp. Sản phẩm sở hữu diện tích từ 236m² đến 265m², thiết kế tối ưu cho vận hành thương mại - lưu trú - dịch vụ. Không gian rộng, mặt tiền lớn và cấu trúc linh hoạt cho phép chủ sở hữu tùy biến theo mô hình boutique hotel, nhà hàng cao cấp, rooftop bar, spa trị liệu hoặc mini resort.

Dữ liệu từ CBRE Vietnam và Savills Hotels Vietnam cho thấy boutique hotel 10-20 phòng tại các đô thị biển có thể đạt occupancy 55-70%, mức giá phòng 1,3-2,2 triệu đồng/đêm và biên lợi nhuận ròng 8-12%/năm khi vận hành ổn định. Với định vị cao cấp và lợi thế độc bản, EdiGrand được kỳ vọng duy trì mức lấp đầy tốt, đặc biệt nhờ hệ sinh thái du lịch - dịch vụ quanh năm của Phương Đông Wonder Island.

Một giá trị quan trọng khác là EdiGrand sở hữu pháp lý sổ đỏ lâu dài, hiếm gặp trong dòng sản phẩm shoptel. Điều này giúp tài sản giữ giá, tăng thanh khoản và cho phép chủ sở hữu toàn quyền kinh doanh, chuyển đổi mô hình hoặc hợp tác vận hành mà không bị ràng buộc.

Vân Đồn bứt phá và lợi thế dòng tiền của EdiGrand

Vân Đồn đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh nhất từ trước tới nay với bộ ba hạ tầng chiến lược: sân bay quốc tế Vân Đồn, cao tốc Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái và cảng biển tổng hợp. Đây là cấu trúc hạ tầng hiếm nơi nào trên cả nước sở hữu, giúp Vân Đồn trở thành cửa ngõ du lịch - thương mại của khu vực phía Đông Bắc.

Cùng với hạ tầng, định hướng phát triển "đô thị kinh tế biển - du lịch cao cấp" đã thu hút các dự án quy mô lớn trong lĩnh vực dịch vụ - nghỉ dưỡng - công nghiệp sạch. Sự xuất hiện của doanh nghiệp, chuyên gia, cư dân mới tạo lực cầu tự nhiên cho lưu trú, F&B và dịch vụ giải trí. Nhờ đó, các mô hình boutique hotel và shoptel thương mại có thị trường khai thác rộng, không chỉ phụ thuộc vào du lịch mùa vụ.

Sản phẩm Edigrand toạ lạc tại trung tâm đô thị Phương Đông Wonder Island.

Trong hệ sinh thái này, Phương Đông Wonder Island - nơi EdiGrand tọa lạc - giữ vai trò trung tâm của trục đô thị mới. Dự án sở hữu bãi tắm, phố đêm, quảng trường nhạc nước, bến du thuyền, công viên giải trí và chuỗi tiện ích vận hành 24/7. Đây là những "nam châm lưu lượng" thu hút du khách và tạo dòng khách ổn định cho các shoptel boutique hotel.

Nhờ vị trí kết nối trực tiếp sân bay - cao tốc - khu hành chính, EdiGrand hưởng lợi kép: vừa hút khách du lịch, vừa phục vụ nhu cầu lưu trú - dịch vụ của doanh nhân, chuyên gia, thương nhân đến Vân Đồn làm việc. Lợi thế vận hành này giúp nâng tỷ lệ lấp đầy và mở rộng biên lợi nhuận cho chủ sở hữu.

Với xu hướng thị trường chuyển sang "tài sản vận hành", EdiGrand hội tụ đầy đủ những yếu tố mà nhà đầu tư tìm kiếm: vị trí chiến lược, khả năng tạo dòng tiền cao, mô hình kinh doanh linh hoạt và pháp lý sở hữu lâu dài.

Trong bối cảnh Vân Đồn bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, EdiGrand không chỉ là một sản phẩm bất động sản, mà là một mô hình kinh doanh hoàn chỉnh, sẵn sàng sinh lời ngay khi đi vào vận hành.