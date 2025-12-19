Phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên bố khởi công, khánh thành 234 dự án lớn trên cả nước

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khởi công, khánh thành và thông xe kỹ thuật các công trình, dự án chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

"Thưa đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội!

Thưa các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước!

Thưa các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương!

Thưa quý vị đại biểu, khách quý và toàn thể đồng bào, đồng chí!

1. Hôm nay, trong không khí thiêng liêng, hào hùng của những ngày tháng 12 lịch sử, khi cách đây đúng 79 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến năm 1946, chúng ta rất vui mừng dự lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 dự án, công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, với tổng mức đầu tư hơn 3,4 triệu tỷ đồng, được truyền hình trực tiếp từ 79 điểm cầu tại mọi miền của Tổ quốc.

Thay mặt đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt chào mừng và xin gửi tới quý vị đại biểu, khách quý, đồng bào cả nước lời chào trân trọng, lời cảm ơn sâu sắc, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Trong giờ phút trang trọng này, chúng ta thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đến Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu - Người thầy vĩ đại của Cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới của Việt Nam. Chúng ta bày tỏ lòng tri ân và biết ơn sâu sắc đến các Anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh cùng các thế hệ nhân dân, cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do, vì hạnh phúc, ấm no của Nhân dân.

Thưa quý vị đại biểu, khách quý và đồng bào, đồng chí!

2. Ngày 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã ra "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" - lời hiệu triệu mạnh mẽ kêu gọi toàn dân tộc "nhất tề đứng lên", "trường kỳ kháng chiến" đánh đuổi quân xâm lược, bằng ý chí sắt đá, bằng ngọn lửa đấu tranh "quyết tử để Tổ quốc quyết sinh", để "mỗi người dân là một người chiến sĩ, mỗi làng xóm là một pháo đài", quyết tâm bảo vệ nền độc lập non trẻ của đất nước.

Tinh thần "toàn quốc kháng chiến" năm xưa, nay đã trở thành ngọn đuốc soi đường để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, hiện thực hóa 2 mục tiêu chiến lược 100 năm, trong đó tập trung phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại - một trong ba đột phá chiến lược - có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra không gian phát triển mới, tạo nền tảng cho phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trong bối cảnh thế giới diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi, với phương châm "Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng tình, Nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, bạn bè quốc tế giúp đỡ thì chỉ bàn làm, không bàn lùi", các cấp, các ngành, các địa phương đã tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp "biến nguy thành cơ", "xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái" trong đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ưu tiên bố trí các nguồn lực với sự đổi mới mạnh mẽ về tư duy, cách làm: (1) Đầu tư không dàn trải, cắt giảm nhiều dự án để dồn nguồn lực cho các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng; (2) Tháo gỡ rào cản, vướng mắc về thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền nhiều hơn cho các địa phương; (3) Thành lập Ban Chỉ đạo các dự án, công trình trọng điểm quốc gia và tổ chức 22 phiên họp kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án; (4) Lần đầu phê duyệt quy hoạch tổng thể quốc gia, kiến tạo không gian phát triển mới cho đất nước; (5) Phát động các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, như "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí", "500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc", "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025", chiến dịch "Quang Trung" xây dựng và sửa chữa lại nhà cho người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ….

Nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các địa phương và Nhân dân cả nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong nhiệm kỳ vừa qua, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của đất nước có bước phát triển đột phá với nhiều công trình quy mô lớn, đồng bộ, hiện đại, có tính kết nối, lan tỏa và tạo nền tảng định hướng cho tương lai từ đường bộ cao tốc, sân bay, cảng biển đến hạ tầng số, hạ tầng năng lượng, hạ tầng y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao và an sinh xã hội… được đầu tư và hoàn thành trong thời gian ngắn kỷ lục, tiến độ thần tốc, chất lượng nâng cao, góp phần làm thay đổi diện mạo đất nước, phát huy vai trò là động lực tăng trưởng quan trọng và mở ra không gian phát triển mới cho tất cả các vùng, các miền trên phạm vi cả nước.

Thưa quý vị đại biểu, khách quý và đồng bào, đồng chí!

3. Tiếp nối thành công của 2 buổi lễ khởi công, khánh thành đồng loạt các dự án, công trình hạ tầng lớn, trọng điểm vào dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (ngày 19/4/2025 với 80 công trình, dự án) và 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (ngày 19/8/2025 với 250 công trình, dự án), hôm nay, chúng ta tổ chức lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 công trình, dự án trọng điểm, trong đó, 86 công trình được khánh thành, thông xe kỹ thuật với tổng mức đầu tư trên 378 nghìn tỷ đồng; 148 công trình được khởi công với tổng vốn đầu tư trên 3 triệu tỷ đồng.

Đây là những công trình dự án, với quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội với những "điểm nhất": (1) Có tổng số vốn đầu tư lớn nhất (trên 3,4 triệu tỷ đồng); (2) Nguồn vốn tư nhân tham gia lớn nhất (gần 2,8 triệu tỷ đồng, chiếm trên 82%); (3) Có dự án đầu tư với quy mô đầu tư lớn nhất (Khu đô thị thể thao Olympic với số vốn 925 nghìn tỷ đồng).

Như vậy, sau 3 lễ khởi công, khánh thành các công trình, dự án lớn, trọng điểm quốc gia đồng loạt trên cả nước trong năm 2025, chúng ta đã có 564 công trình, dự án với tổng mức đầu tư trên 5,14 triệu tỷ đồng, trong đó nguồn vốn tư nhân là chủ yếu với trên 3,8 triệu tỷ đồng (74,6%), nguồn vốn nhà nước là 1,3 triệu tỷ đồng (25,4%); đã có gần 140 công trình lớn hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng hiệu quả.

Những công trình, dự án hạ tầng kinh tế - xã hội được khởi công, khánh thành trong thời gian qua và tại buổi lễ hôm nay đã thể hiện tư duy, tầm nhìn và khát vọng "vươn xa ra biển lớn, tiến sâu vào lòng đất và bay cao lên vũ trụ" của con người và dân tộc Việt Nam.

Chúng ta đã khánh thành nhiều công trình quan trọng, chiến lược, những công trình của "ý Đảng, lòng Dân", "không để ai bị bỏ lại phía sau", trong đó có những công trình "lớn chưa từng có", những công trình "lần đầu tiên", những công trình mới có "ý nghĩa lịch sử". Trong đó, đã khánh thành, thông xe kỹ thuật gần 3.200 km đường bộ cao tốc, gồm cao tốc Bắc - Nam tuyến chính, các tuyến cao tốc Đông - Tây, 325 km nút giao, đường dẫn, hơn 1.700 km đường ven biển; đón chuyến bay đầu tiên tại Sân bay Long Thành; đưa vào sử dụng Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia; các dự án năng lượng trọng điểm (như đường dây 500kV mạch 3 Quảng Bình - Hưng Yên, Nhiệt điện Thái Bình 2, Điện khí LNG Nhơn Trạch 3&4, Thủy điện Hòa Bình mở rộng…); khai thác các dự án cảng biển lớn (Lạch Huyện, Cái Mép - Thị Vải, luồng Sông Hậu); các dự án bệnh viện lớn (như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, Bệnh viện Trung ương Huế...); xóa nhà tạm, nhà dột nát về đích trước hạn 5 năm 4 tháng; hoàn thành mục tiêu trên 102 nghìn căn nhà ở xã hội trong năm 2025, bảo đảm "an cư lạc nghiệp", mang lại hạnh phúc cho người dân; khởi công 100 trường phổ thông liên cấp bán trú tại khu vực biên giới.

Chúng ta khởi công, đặt những viên gạch đầu tiên cho những công trình của tương lai, với tầm nhìn "vượt thời đại", như siêu dự án sân bay Gia Bình; các công trình "vươn ra biển lớn" như cảng Hòn Khoai, Khu đô thị Cần Giờ; các dự án đường sắt đô thị, kết nối quốc tế, chuẩn bị xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; triển khai các dự án tầm nhìn thế kỷ như Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, Làng thể thao Olympic - nơi được chọn làm điểm cầu trung tâm hôm nay; nhà máy sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt, các dự án phục vụ APEC năm 2027 tại Phú Quốc…

Đây chính là những tiền đề, nền tảng quan trọng cho hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới; là những "mắt xích" quan trọng góp phần kiến tạo Việt Nam hòa bình - ổn định - hội nhập - giàu mạnh - thịnh vượng - văn minh - phồn vinh - hạnh phúc, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Thưa quý vị đại biểu, khách quý và đồng bào, đồng chí!

4. Các dự án được khởi công, khánh thành thời gian qua trải dài trên khắp mọi miền của Tổ quốc, bao trùm trên tất cả lĩnh vực, với 5 sự khẳng định quan trọng:

- Thứ nhất, khẳng định tầm nhìn chiến lược, đột phá và sự trưởng thành, lớn mạnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước; năng lực tổ chức thực hiện của các bộ, ngành, địa phương; sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là của người dân và doanh nghiệp.

- Thứ hai, khẳng định bước tiến mạnh mẽ trong xây dựng hạ tầng chiến lược của đất nước; thể hiện tầm vóc, bản lĩnh, trí tuệ của con người Việt Nam và khát vọng tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới.

- Thứ ba, khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng trong phát triển kinh tế tư nhân, lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt đầu tư tư, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực xã hội trong mọi lĩnh vực để phát triển đất nước.

- Thứ tư, khẳng định quan điểm "Dân là gốc" và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực, truyền cảm hứng, khơi dậy khát vọng cống hiến cho mọi chủ thể trong xã hội, cuối cùng là phục vụ nhân dân, mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

- Thứ năm, khẳng định truyền thống văn hóa con người Việt Nam tự lực, tự cường "đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, đã thực hiện là phải có kết quả cụ thể, lượng hóa, cân đong đo đếm được", và tinh thần "biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể"; "đi lên từ bàn tay, khối óc, mảnh đất, khung trời, cửa biển của mình".

Thay mặt Chính phủ, tôi trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, mà thường xuyên, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước đây và Tổng Bí thư Tô Lâm ngày nay; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự ủng hộ, tích cực tham gia của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và sự hợp tác, giúp đỡ của bạn bè quốc tế.

Thay mặt Chính phủ, tôi ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm của các bộ, ngành, địa phương, các chủ đầu tư, nhà thầu, các đơn vị tư vấn, công nhân, kỹ sư trên công trường - những người "chiến sĩ" trên mặt trận không có tiếng súng nhưng phải chiến thắng, nỗ lực thi đua, phấn đấu, làm việc ngày đêm trên các công trình, dự án với tinh thần "vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió", "3 ca, 4 kíp", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm", "làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ"… Những giọt mồ hôi, thậm chí cả máu và nước mắt, những đêm thức trắng, những ngày làm việc xuyên lễ, Tết trên công trường, những "văn phòng không tắt đèn"… đã kết tinh thành những công trình kiến tạo sự phát triển của đất nước, mang lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân.

Tôi biểu dương, đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm, vào cuộc quyết liệt của các bộ, ngành, địa phương để giải quyết, tháo gỡ các rào cản, khó khăn về thể chế, chính sách; biểu dương các cơ quan thông tấn, báo chí đã tích cực tuyên truyền, lan tỏa những tấm gương, điển hình tiên tiến trong thực hiện các dự án quan trọng của quốc gia.

Đồng thời, tôi bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới bà con nhân dân đã sẵn sàng nhường đất, dời nhà, tái định cư, chấp nhận thiệt thòi trước mắt để xây dựng kết cấu hạ tầng cho tương lai đất nước và cho chính bản thân người dân.

Tôi xin gửi lời tri ân và cảm ơn sâu sắc đến doanh nghiệp trong và ngoài nước đã tin tưởng đầu tư, cống hiến cho một Việt Nam phát triển giàu mạnh, tự cường với tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ".

Thưa quý vị đại biểu, khách quý và đồng bào, đồng chí!

5. Để có được những kết quả vừa qua, chúng ta đã cùng nhau nỗ lực vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức và rút ra 6 bài học kinh nghiệm lớn từ thực tiễn:

- Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành sát sao của chính quyền các cấp, các ngành, các địa phương và đặc biệt là sự vào cuộc của cơ quan lập pháp.

- Thứ hai, càng trong khó khăn, thách thức, nhiệm vụ càng nặng nề, càng phải đoàn kết, thống nhất; nắm chắc tình hình, bám sát thực tiễn, xử lý vấn đề khoa học, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả, phù hợp tình hình thực tiễn.

- Thứ ba, quán triệt quan điểm "nguồn lực bắt nguồn từ tư duy và tầm nhìn, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới và sáng tạo, sức mạnh bắt nguồn từ Nhân dân và doanh nghiệp"; nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn; tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, hiệu quả; làm việc phải có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó, làm việc gì ra việc ấy.

- Thứ tư, huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình ủng hộ của người dân và doanh nghiệp; kết hợp hài hòa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, giữa nội lực và ngoại lực, giữa nguồn lực Nhà nước và tư nhân.

- Thứ năm, phát huy năng lực, sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, vì lợi ích chung của các chủ thể tham gia; phát động các phong trào thi đua yêu nước; khen thưởng, động viên kịp thời; xử lý nghiêm các sai phạm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

- Thứ sáu, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, tăng cường kiểm tra, giám sát; tập trung tháo gỡ các rào cản về thể chế, thủ tục hành chính; phân công nhiệm vụ bảo đảm "6 rõ: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ tiến độ, rõ kết quả", bảo đảm "3 dễ: Dễ kiểm tra, dễ đánh giá, dễ đôn đốc".

Thưa quý vị đại biểu, khách quý và đồng bào, đồng chí!

6. Trong năm 2026 và thời gian tới, để thực hiện thành công 2 mục tiêu chiến lược 100 năm, Đảng, Nhà nước ta đã xác định mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số, trong đó phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được xác định rõ là một trong ba đột phá chiến lược.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương, các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục phát huy hơn nữa những thành tựu đạt được, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, với tinh thần "đã cố gắng rồi thì cố gắng hơn nữa; đã đoàn kết rồi thì đoàn kết hơn nữa; đã quyết tâm rồi thì quyết tâm cao hơn nữa; đã hiệu quả rồi thì hiệu quả hơn nữa"; tập trung thực hiện "5 bảo đảm" trong đầu tư, phát triển các công trình, dự án hạ tầng kinh tế - xã hội, bao gồm: (1) Bảo đảm thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh, cách làm thông dụng, hợp tác thông hiểu; (2) Bảo đảm nguồn lực, nguồn cung vật liệu, tiến độ, chất lượng công trình; (3) Bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng, tái định cư, ổn định cuộc sống cho nhân dân, nơi ở mới tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ; (4) Bảo đảm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, không đội vốn, không tham nhũng, tiêu cực, thất thoát, lãng phí; (5) Bảo đảm đầu tư đến đâu, hiệu quả đến đó, mang lại lợi ích thiết thực Nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Đồng thời, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cam kết sẽ tiếp tục đóng vai trò trung tâm kiến tạo, đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các dự án được triển khai đồng bộ, hiệu quả, nhất là các dự án trọng điểm, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, an toàn, kỹ thuật – mỹ thuật, vệ sinh môi trường theo đúng quy định của pháp luật.

Thưa quý vị đại biểu, khách quý và đồng bào, đồng chí!

Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, với tinh thần trách nhiệm cao nhất "tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân, vì sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước", với tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, thi công "thần tốc, táo bạo, sáng tạo, bứt phá, an toàn, chất lượng"; chúng ta mong muốn và tin tưởng rằng, các công trình, dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm, quan trọng sẽ "đi đúng đích, về đúng hạn", bảo đảm chất lượng, đem lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân, góp phần đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Với tinh thần "Đảng chỉ đạo, Nhà nước kiến tạo, Doanh nghiệp tiên phong, Công tư đồng hành, Đất nước phát triển, Nhân dân hạnh phúc", tôi chính thức tuyên bố khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 công trình, dự án chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI (tổ chức vào ngày 26 và 27/12/2025).

Nhân dịp sắp bước vào năm mới 2026 và Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, xin chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu, khách quý, các đồng chí cùng bà con nhân dân sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Xin trân trọng cảm ơn!"