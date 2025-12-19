Tập đoàn DOJI chính thức khởi công dự án với tòa tháp cao 75 tầng

Sự kiện khởi công mang ý nghĩa đặc biệt khi Dragon 75 Complex được lựa chọn là một trong 234 dự án, công trình trọng điểm cấp quốc gia, đủ điều kiện khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Dragon 75 Complex cũng là một trong số ít dự án bất động sản thương mại – dịch vụ có mặt trong danh mục này, thể hiện sự ghi nhận dành cho tầm vóc và mức độ đầu tư của doanh nghiệp.

Dự án Khu phức hợp Dragon 75 Complex tọa lạc tại trung tâm khu vực phát triển Bắc Sông Cấm, nơi được định hình là "trái tim mới" của thành phố Hải Phòng. Dự án có tổng diện tích gần 2 ha với tổng mức đầu tư hơn 7.515 tỷ đồng. Đây là tổng mức đầu tư lớn nhất trong số 13 dự án trọng điểm của thành phố Hải Phòng khởi công dịp này.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo thành phố Hải Phòng đánh giá cao những đóng góp của Tập đoàn DOJI đối với Hải Phòng, không chỉ ở lĩnh vực bất động sản mà còn trong nhiều hoạt động cộng đồng, an sinh xã hội khác. Đồng thời, lãnh đạo thành phố bày tỏ sự tin tưởng và kỳ vọng đối với dự án Dragon 75 Complex: "Trong bối cảnh Hải Phòng đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ, Dragon 75 Complex, với quy mô và định hướng phát triển bài bản, được kỳ vọng sẽ tạo nên điểm nhấn mới cho không gian đô thị, đồng thời bổ sung hạ tầng thương mại – dịch vụ chất lượng cao cho trung tâm thành phố. Chúng tôi rất trân trọng những nỗ lực của doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng thành phố trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội, cải thiện chất lượng sống của người dân và xây dựng hình ảnh một Hải Phòng hiện đại, văn minh, hội nhập."

Phối cảnh tổng thể dự án

Dragon 75 Complex được kiến tạo như một quần thể kiến trúc biểu tượng, gồm: tòa tháp phức hợp 75 tầng Dragon Jade 75 và tòa tháp chung cư hạng sang 41 tầng Dragon Amber Residence. Điểm nhấn của toàn bộ dự án là tòa tháp 75 tầng - Dragon Jade 75 cao 388m. Hiện nay, Việt Nam mới ghi nhận hai công trình cao trên 70 tầng đã hoàn thiện và đi vào vận hành là Landmark 81 (81 tầng) tại TP. Hồ Chí Minh và Keangnam Hanoi Landmark Tower (72 tầng) tại Hà Nội. Ở thời điểm khởi công, Dragon Jade 75 sẽ chính thức ghi danh là "nóc nhà miền Bắc" và trở thành một trong những tòa tháp cao nhất Việt Nam.

Không chỉ nổi bật về chiều cao, Dragon 75 Complex còn gây ấn tượng với kiến trúc đặc sắc. Dưới bàn tay sáng tạo của KTS Massimo Mercurio – top 31 kiến trúc sư hàng đầu thế giới do DAC bình chọn, hình tượng Rồng, linh vật thiêng trong văn hóa Á Đông, trở thành nguồn cảm hứng chủ đạo cho Dragon 75 Complex, tạo nên một công trình kiến trúc mang vẻ đẹp hiện đại, lộng lẫy và giàu giá trị biểu tượng. Hai tòa tháp – một lớn, một nhỏ, tượng trưng cho Rồng mẹ và Rồng con, tạo thành một tổng thể sống động, kể câu chuyện về hành trình trưởng thành, sự chở che và sợi dây gắn kết.

"Tập đoàn DOJI dành tâm huyết kiến tạo cho Hải Phòng không chỉ một công trình quy mô, mà là một biểu tượng kiến trúc mới mang dấu ấn khác biệt. Chúng tôi tin tưởng rằng, Dragon 75 Complex khi hoàn thành sẽ trở thành động lực phát triển mới – một chất xúc tác mạnh mẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế – xã hội, góp phần nâng tầm vị thế Hải Phòng trong giai đoạn phát triển tiếp theo", đại diện Tập đoàn DOJI chia sẻ tại sự kiện.

Lấy cảm hứng từ loài Rồng, Dragon 75 Complex sở hữu kiến trúc đặc sắc, nổi bật

Được định hình như một khu phức hợp hiện đại đa chức năng, Dragon 75 Complex sở hữu hệ tiện ích "all in one" gồm khách sạn 5 sao, căn hộ hạng sang, căn hộ thương hiệu, trung tâm thương mại, nhà hàng cao cấp, văn phòng cho thuê, và chuỗi tiện ích ấn tượng như: sky pool, sky garden, sky disco, đài quan sát và đặc biệt là bãi đỗ trực thăng.

Nơi đây được kỳ vọng sẽ mang đến một chuẩn mực sống – làm việc – giải trí mới ngay tại trung tâm Hải Phòng, đóng góp vào hành trình đưa thành phố trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Duyên hải Bắc Bộ, sánh ngang với các đô thị phát triển trong khu vực.

Không phát triển bất động sản theo hướng đại trà, Tập đoàn DOJI tạo ra một phân khúc chuyên biệt: Kim địa ốc - Bất động sản nghệ thuật kim hoàn, lấy chất lượng làm giá trị cốt lõi, lấy khác biệt làm lợi thế cạnh tranh và lấy sự bền vững làm nền tảng phát triển. Điều này đòi hỏi tư duy sáng tạo, hệ sinh thái đồng bộ, sự đầu tư dài hạn và tiềm lực tài chính vững vàng.

Sự xuất hiện của Dragon 75 Complex tiếp tục là minh chứng cho những triết lý và những giá trị khác biệt mà Tập đoàn DOJI theo đuổi. Đồng thời, đó còn là dấu mốc đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của thành phố Hải Phòng.