Người dân tỉnh Cần Thơ, An Giang, Cà Mau đón tin vui: Tuyến cao tốc hơn 27.000 tỷ đồng, dài 110km chính thức khánh thành, thông xe

Sáng 19/12, trong lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các công trình, dự án chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tại xã Vị Thuỷ, TP. Cần Thơ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã dự lễ khánh thành tuyến chính dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và thông xe kỹ thuật đoạn Hậu Giang – Cà Mau thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Cùng dự buổi lễ có nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, lãnh đạo 2 tỉnh Cần Thơ, Cà Mau, Bộ Xây dựng, đại diện chủ đầu tư, các đơn vị thi công, tư vấn, giám sát và đông đảo bà con nhân dân...

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự lễ khánh thành tuyến chính dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và thông xe kỹ thuật đoạn Hậu Giang – Cà Mau thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông - Ảnh: VGP

Sự kiện đánh dấu việc chính thức nối thông toàn tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, hoàn thành mục tiêu chiến lược theo Nghị quyết của Quốc hội và sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có chiều dài tuyến chính 110,85 km và 25,85 km tuyến nối, được chia làm 2 dự án thành phần gồm đoạn Cần Thơ - Hậu Giang (37,65 km và 9,25 km tuyến nối) và đoạn Hậu Giang - Cà Mau (73,2 km và 16,6 km tuyến nối) do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư; quy mô 4 làn xe; tổng mức đầu tư 27.523 tỷ đồng.

Điểm đầu dự án tại Km15+350 giao với tuyến nối đường Nam Sông Hậu - QL1, thuộc phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ, kết nối với Dự án cầu Cần Thơ 2 (quy hoạch) và điểm cuối kết thúc tại Km126+223 giao với đường Hành lang ven biển phía Nam thuộc xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau.

Cụ thể, dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang: Từ Km15+350 – Km53+000, tuyến cao tốc dài 37,65km và 9,252km tuyến nối. Tổng mức đầu tư của phân đoạn này là 10.370,74 tỷ đồng.

Dự án thành phần đoạn Hậu Giang - Cà Mau: Từ Km53+000 - Km126+223, tuyến cao tốc dài 73,223Km và tuyến nối dài 16,597Km. Tổng mức đầu tư dự án thành phần đoạn Hậu Giang - Cà Mau 17.152,65 tỷ đồng.

Tuyến cao tốc giai đoạn phân kỳ đầu tư 4 làn xe bề rộng nền 17m; Giai đoạn hoàn chỉnh 4 làn xe bề rộng nền 24,75m. Vận tốc thiết kế 100km/h. Các công trình được xây dựng đồng bộ như trạm thu phí không dừng, hệ thống giao thông thông minh (ITS).

Sau gần ba năm triển khai thi công với quyết tâm cao, phát huy tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, “3 ca 4 kíp” và vận dụng hiệu quả các cơ chế đặc thù của Quốc hội, Chính phủ, hai dự án thành phần đã đủ điều kiện khánh thành.

Dự án thành phần đoạn Cần Thơ – Hậu Giang: đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục tuyến chính cao tốc đã đủ điều kiện khánh thành vào dịp 19/12/2025 và đưa vào khai thác chính thức kể từ 9h00 ngày 20/12/2025.

Dự án thành phần đoạn Hậu Giang – Cà Mau: đã cơ bản hoàn thành tuyến chính cao tốc và đủ điều kiện thông xe kỹ thuật vào dịp 19/12/2025; tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại để hoàn thành toàn bộ tuyến chính cao tốc đưa vào khai thác chính thức dự kiến kể từ 9h00 ngày 31/12/2025.

Sự kiện khánh thành, thông xe Dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và thông xe kỹ thuật đoạn Hậu Giang - Cà Mau có ý nghĩa kinh tế - xã hội đặc biệt quan trọng, tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Dự án góp phần hình thành trục giao thông tốc độ cao, tăng cường liên kết vùng, kết nối chặt chẽ các trung tâm kinh tế, cảng biển và khu công nghiệp trọng điểm, đặc biệt là kết nối thành phố Cần Thơ - trung tâm vùng với cực Nam của Tổ quốc.

Đồng thời, tuyến cao tốc giúp rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm chi phí logistics đối với hàng hóa, nông sản, thủy sản xuất khẩu, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong khu vực. Bên cạnh đó, dự án còn mở ra không gian phát triển mới cho du lịch, đồng thời tăng cường khả năng bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định khu vực Tây Nam Bộ.