SDN & Regal Group hoàn tất sổ đỏ bàn giao khách hàng dự án Dragon City Park

Khách hàng Dragon City Park hưởng lợi lớn

Sau thời gian vướng mắc về thủ tục pháp lý, dự án Dragon City Park (Đà Nẵng) đã chính thức được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho khách hàng.

Dragon City Park được quy hoạch trên diện tích gần 70 ha, mật độ xây dựng chỉ 48% với vốn đầu tư hơn 655 tỷ đồng. Dự án cung cấp 2.544 sản phẩm đa dạng từ nhà phố, biệt thự đến căn hộ với diện tích linh hoạt từ 85–150m².

Đại diện Chủ đầu tư SDN cho biết, nhờ sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan chức năng, toàn bộ các vướng mắc pháp lý tồn đọng đã được tháo gỡ theo đúng quy định pháp luật. Trên cơ sở đó, Regal Group – đơn vị đồng hành phát triển và phân phối dự án đã phối hợp cùng Chủ đầu tư triển khai các bước hoàn thiện hồ sơ pháp lý, chuẩn bị sang sổ cho khách hàng trong thời gian tới. Trước đó, Regal Group cũng đã chủ động bố trí nguồn lực tài chính, thanh toán trước hơn 200 tỷ đồng nhằm hỗ trợ và đảm bảo quyền lợi cho các khách hàng liên quan.

Theo ghi nhận từ thị trường, giá trị các sản phẩm tại Dragon City Park hiện nay đã tăng gấp nhiều lần so với thời điểm khách hàng mua ban đầu. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là Chủ đầu tư và Regal Group không thu thêm phần giá trị tăng thêm theo giá thị trường hiện tại.

Cụ thể, khi thực hiện sang tên khách hàng chỉ cần nộp phần chênh lệch nghĩa vụ tài chính phát sinh từ việc chuyển nhượng theo quy định của Nhà nước, dựa trên giá đất do Nhà nước ban hành tại thời điểm khách hàng ký kết hợp đồng chuyển nhượng, không phải theo giá thị trường đã tăng cao.

Chính sách này được đánh giá là bảo toàn tối đa lợi ích cho nhà đầu tư, đặc biệt là những khách hàng đã đồng hành cùng dự án từ những giai đoạn đầu tiên, kiên nhẫn chờ đợi quá trình hoàn thiện pháp lý. Đây còn là minh chứng rõ nét cho năng lực pháp lý, trách nhiệm và uy tín của Chủ đầu tư SDN cũng như Regal Group trên thị trường bất động sản.

Dragon City Park bước vào giai đoạn phát triển đô thị sầm uất

Việc sang sổ đồng loạt tại Dragon City Park được xem như bước ngoặt đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của dự án trên đường đua BĐS Đà Nẵng. Đây không chỉ là tín hiệu tích cực về mặt pháp lý mà còn mở ra giai đoạn phát triển đô thị mới, nơi toàn bộ quy hoạch 70ha sẽ được kích hoạt đồng bộ.

Theo Regal Group – đơn vị phân phối chính dự án, ngay sau khi hoàn tất công tác sang sổ, Dragon City Park sẽ bước vào thời kỳ bứt tốc với việc triển khai loạt hạng mục trọng điểm và hình thành cộng đồng cư dân . Hệ thống nhà ở, các dãy phố thương mại, tòa chung cư và hàng ngàn căn nhà hoàn thiện sẽ lần lượt được xây dựng, tạo nên một khu đô thị sầm uất, hiện đại và đồng bộ bậc nhất khu vực Tây Bắc Đà Nẵng.

Dragon City Park sở hữu vị trí đắc địa trên đường số 5, phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng. Dự án nằm ngay điểm giao thoa của các tuyến giao thông huyết mạch: Nguyễn Tất Thành nối dài, Quốc lộ 1A và cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

Từ vị trí Dragon City Park cư dân dễ dàng di chuyển đến các địa điểm như: 3 phút đến bãi biển du lịch Xuân Thiều; 5 phút đến hệ thống giáo dục liên cấp, đại học Sư Phạm, Bách Khoa; 8 phút đến trung tâm hành chính phường Hòa Khánh, chợ Hòa Khánh, bệnh viện Đa Khoa; 10 phút đến bến xe trung tâm thành phố, cầu vượt Ngã Ba Huế, 20 phút đến sân bay cầu Rồng, Sông Hàn; 45 phút đến Phố Cổ Hội An…

Điểm nổi bật nhất của Dragon City Park chính là định hướng trở thành một khu đô thị xanh chuẩn châu Âu. Chủ đầu tư dành hơn 95.000 m² cho cảnh quan, công viên cây xanh và chuỗi tiện ích nội khu như: trường học, trung tâm y tế, siêu thị, khu thể thao và bến du thuyền. Đây là nền tảng quan trọng để hình thành cộng đồng cư dân hiện đại, văn minh và có chất lượng sống cao.

Trong bối cảnh quỹ đất đẹp tại trung tâm và ven biển Đà Nẵng ngày càng hạn chế, việc Dragon City Park tháo gỡ pháp lý để bước vào giai đoạn sang sổ đồng loạt không chỉ giúp dự án trở lại đúng vị thế, mà còn mở ra dư địa tăng trưởng đáng kể cho giá trị bất động sản giai đoạn 2026–2030. Với quy hoạch đồng bộ, pháp lý minh bạch và đà phát triển của khu vực Tây Bắc, Dragon City Park được kỳ vọng sẽ trở thành cực tăng trưởng mới của địa ốc Đà Nẵng trong những năm tới.