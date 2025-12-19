Pax Sky kỷ niệm 13 năm, ưu đãi khách thuê mới

13 năm hoạt động trong lĩnh vực cho thuê văn phòng

Thành lập từ năm 2012, Pax Sky hiện là đơn vị vận hành hệ thống văn phòng cho thuê tại TP.HCM với 5 tòa nhà, tổng diện tích hơn 31.000 m², phục vụ hơn 100 doanh nghiệp trong và ngoài nước. Các tòa nhà của Pax Sky phân bố tại Quận 1, Quận 3 và Bình Thạnh, đáp ứng nhu cầu đa dạng của doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực như tài chính, bán lẻ, công nghệ, logistics và dịch vụ.

Trong đó, tòa nhà Pax Sky 26 Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh) là dự án có quy mô lớn, với lợi thế kết nối thuận tiện đến các khu vực trung tâm thông qua các trục giao thông chính. Pax Sky 26 Ung Văn Khiêm có tổng diện tích cho thuê hơn 25.500 m², bao gồm 1 tầng hầm, 2 tầng thương mại và 7 tầng văn phòng. Diện tích thuê linh hoạt từ khoảng 300 m² đến 2.000 m², phù hợp với nhiều mô hình doanh nghiệp khác nhau. Hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, hệ thống PCCC đáp ứng tiêu chuẩn, cùng đội ngũ lễ tân và kỹ thuật trực 24/7.

Tòa nhà là điểm đến văn phòng chuyên nghiệp cho doanh nghiệp trong và ngoài nước. Ảnh: Pax Sky

Vận hành ổn định, duy trì hoạt động khai thác

Theo đại diện Pax Sky, sau một giai đoạn gặp nhiều khó khăn trong quá trình hợp tác và khai thác, hệ thống Pax Sky hiện đã từng bước ổn định trở lại, các hoạt động vận hành được duy trì liên tục theo đúng kế hoạch. Đặc biệt, đối với tòa nhà Pax Sky 26 Ung Văn Khiêm, các vướng mắc phát sinh trong thời gian trước đây liên quan đến Hợp đồng hợp tác với TTC Land (chủ đầu tư của Dự án) đã được 2 bên xử lý trên tinh thần thiện chí, minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật. Đại diện TTC Land cho biết đã thống nhất với Pax Sky các nội dung liên quan, tiếp tục triển khai việc khai thác và vận hành tòa nhà theo đúng các thỏa thuận và hợp đồng đã ký kết. Hiện nay, tình trạng pháp lý cũng như hoạt động của tòa nhà không bị gián đoạn, các quyền lợi và dịch vụ dành cho khách thuê được đảm bảo xuyên suốt.

Trên thực tế, Pax Sky 26 Ung Văn Khiêm vẫn duy trì tỷ lệ lấp đầy ổn định và là nơi đặt văn phòng làm việc của nhiều doanh nghiệp trong các lĩnh vực tài chính, bán lẻ, giải trí và dịch vụ như VIB, Decathlon Việt Nam, Beta Media, cùng một số doanh nghiệp công nghệ và logistics.

Triển khai ưu đãi nhân dịp kỷ niệm 13 năm

Nhân dịp kỷ niệm 13 năm thành lập (12/12/2012 – 12/12/2025), Pax Sky cho biết đang triển khai chương trình hỗ trợ chi phí dành cho các hợp đồng thuê mới ký trong tháng 12/2025. Theo đó, doanh nghiệp thuê văn phòng tại hệ thống Pax Sky sẽ được giảm 50% phí quản lý trong 12 tháng đầu của hợp đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp giảm áp lực chi phí vận hành ban đầu, tạo thêm dư địa tài chính cho các kế hoạch phát triển trong năm 2026.