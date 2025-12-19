Metro 72.000 tỷ đồng nối thẳng trung tâm Hà Nội với Hòa Lạc chính thức khởi công

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Đặng Việt Trung, Phó Trưởng Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) cho biết, Dự án đường sắt đô thị thành phố Hà Nội, tuyến số 5, Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc có tổng mức đầu tư 72.300 tỷ đồng, được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách kết hợp kêu gọi vốn của tổng thầu EPC.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án đường sắt đô thị thành phố Hà Nội, tuyến số 5, Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hoà Lạc.

Tuyến đường sắt đô thị số 2.1 dài 39,585 km, gồm các đoạn ngầm, trên cao và đi trên mặt đất, với 21 nhà ga và 2 depot. Theo lãnh đạo Ban MRB, đây là tuyến then chốt trong mạng lưới metro Hà Nội, kết nối trung tâm Ba Đình, khu vực Hoàn Kiếm với các khu phát triển mới phía Bắc, đồng thời liên thông các tuyến số 1, 3 và 5; trong giai đoạn tiếp theo sẽ kéo dài tới sân bay Nội Bài, hình thành trục giao thông công cộng xương sống của Thủ đô.

Ông Đặng Việt Trung, Phó Trưởng Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội phát biểu tại buổi lễ.

Đi qua 9 phường và 10 xã, điểm đầu dự án tại khu vực đường Văn Cao giao với Hoàng Hoa Thám; kết thúc tại ga S20 (địa bàn xã Hòa Lạc và xã Yên Xuân). Tuyến đi ngầm đoạn phía trong Vành đai 3; đoạn đi dọc Đại lộ Thăng Long chuyển sang đi nổi và đi trên cao.

Ông Đặng Việt Trung cho biết, MRB cam kết huy động tối đa trí tuệ, nguồn lực và tinh thần trách nhiệm; chủ động nghiên cứu, lựa chọn các giải pháp công nghệ tiên tiến, phù hợp, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu hiện đại, xu thế phát triển khoa học – công nghệ của thế giới với điều kiện thực tiễn của Việt Nam, qua đó tạo nền tảng đồng bộ cho việc triển khai các tuyến đường sắt đô thị tiếp theo.

Cùng với đó, MRB sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương và nhà thầu tổ chức thi công bảo đảm an toàn, chất lượng, tiến độ; tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường và đời sống dân sinh. Theo kế hoạch, dự án dự kiến triển khai từ năm 2026, cơ bản hoàn thành xây dựng, lắp đặt hệ thống thiết bị vào năm 2029 và đưa tuyến đường sắt đô thị số 5 vào vận hành, khai thác từ năm 2030.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông khẳng định, tuyến đường sắt đô thị số 5 là công trình hạ tầng giao thông chiến lược, giữ vai trò quan trọng trong định hướng phát triển không gian đô thị và hệ thống giao thông bền vững của Thủ đô. Tuyến được xác định là trục xương sống khu vực phía Tây, kết nối Trung tâm chính trị – hành chính Ba Đình với đô thị vệ tinh Hòa Lạc, góp phần giảm áp lực giao thông và tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội.

Phó Bí thư Thành ủy đề nghị các sở, ngành, ban quản lý dự án và nhà thầu phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình; đồng thời mong Nhân dân Thủ đô tiếp tục đồng hành, chia sẻ trong quá trình thi công. Ông nhấn mạnh, tuyến đường sắt đô thị số 5 cùng các dự án được khởi công sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới cho Hà Nội theo hướng hiện đại, bền vững, xứng đáng với vai trò và vị thế của Thủ đô.