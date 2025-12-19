Cảnh nhà mặt phố cho thuê tại 'đất vàng' Hà Nội ế khách dịp cuối năm

Theo anh H., trước đây mặt bằng phố lớn giúp cửa hàng dễ tiếp cận khách hàng, nhưng hiện nay lợi thế này không còn rõ rệt khi người tiêu dùng chuyển sang mua sắm online. “Cùng một sản phẩm, tôi bán trên sàn thương mại điện tử vẫn tiếp cận được khách trên cả nước, chi phí thấp hơn rất nhiều. Giữ mặt bằng đẹp nhưng giá thuê không giảm thì rất khó sống”, anh H. chia sẻ thêm. Anh cho biết sau khi trả mặt bằng, cửa hàng sẽ thu hẹp quy mô, tập trung bán online và thuê kho ở khu vực ven đô với chi phí rẻ hơn. “Nếu giá thuê hợp lý hơn thì người kinh doanh còn cơ hội quay lại phố lớn. Còn hiện tại, mặt bằng đẹp nhưng chi phí quá cao đã trở thành gánh nặng”, anh H. nhận định.