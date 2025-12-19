Mở rộng tuyến cao tốc dài gần 100 km qua tỉnh Quảng Trị và TP. Huế

Ngày 19/12, Bộ Xây dựng phối hợp UBND TP. Huế và UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lộ - La Sơn. Đây là đoạn tuyến có vai trò quan trọng trong kết nối trục Bắc - Nam qua khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn dài gần 100km sẽ được mở rộng lên 4 làn xe đồng bộ trên toàn tuyến.

Dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1244/QĐ-TTg ngày 23/10/2024, nhằm triển khai các nghị quyết của Quốc hội về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông chiến lược, từng bước hoàn thiện mạng lưới đường bộ theo Quy hoạch thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Nghi thức khởi công dự án.

Sau 14 tháng chuẩn bị, với sự chỉ đạo của Chính phủ và sự phối hợp của các bộ, ngành Trung ương cùng hai địa phương, dự án chính thức khởi công tại Km64+400, đoạn qua phường Hương Trà, TP. Huế.

Tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn có tổng chiều dài khoảng 98,73 km; điểm đầu tại Km0, tiếp giáp điểm cuối cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ (xã Cam Hiếu, tỉnh Quảng Trị); điểm cuối tại khoảng Km102+200, tiếp giáp điểm đầu cao tốc La Sơn – Hòa Liên (xã Hưng Lộc, TP. Huế).

Các đơn vị nhà thầu sẵn sàng thi công, sớm hoàn thành dự án.

Theo phương án đầu tư phân kỳ, dự án mở rộng nền, mặt đường và các công trình trên tuyến từ quy mô 2 làn xe lên 4 làn xe hoàn chỉnh, với bề rộng nền đường từ 22 m đến 23,25 m. Tổng mức đầu tư khoảng 6.463 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025.

Mục tiêu của dự án là nâng cao năng lực khai thác, bảo đảm an toàn giao thông tuyến Cam Lộ - La Sơn; hoàn thiện trục cao tốc Bắc - Nam phía Đông; phát huy vai trò hành lang kinh tế liên vùng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đồng thời góp phần bảo đảm quốc phòng - an ninh cho tỉnh Quảng Trị, TP. Huế và khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ.

Để dự án sớm hoàn thành, Bộ Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, các đơn vị tư vấn và nhà thầu xây dựng tiến độ chi tiết, tổ chức thi công khoa học, huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị; tuân thủ nghiêm các quy định về kỹ thuật, an toàn lao động và bảo vệ môi trường, với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa, không thua gió bão”.

Theo ông Hoàng Hải Minh - Phó Chủ tịch UBND TP. Huế, tuyến cao tốc mở rộng sau khi hoàn thành sẽ tăng năng lực lưu thông trên trục Bắc - Nam, thúc đẩy giao thương giữa các vùng kinh tế.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Hoàng Hải Minh - Phó Chủ tịch UBND TP. Huế, đại diện lãnh đạo hai địa phương có tuyến cao tốc đi qua, cho biết, khi hoàn thành, tuyến cao tốc sẽ tăng năng lực lưu thông trên trục Bắc - Nam , bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn, thúc đẩy giao thương giữa các vùng kinh tế và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Ông Hoàng Hải Minh lưu ý, dự án đi qua khu vực có nhiều di sản và rừng sinh thái phong phú, do đó các cơ quan, nhà thầu, đơn vị liên quan cần tăng cường quản lý, giám sát, áp dụng giải pháp giảm thiểu tác động đến môi trường , tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ thiên nhiên và rừng sinh thái.

Về phía địa phương, TP. Huế và tỉnh Quảng Trị cam kết đồng hành cùng Bộ Xây dựng và các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai; kịp thời tháo gỡ các vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, nguồn vật liệu và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.