Aqua City tăng tốc phát triển sau loạt thông tin tích cực

Bức tranh bừng sức sống tại Aqua City

Những ngày đầu tháng 7, căn biệt thự ven sông của anh Nguyễn Văn Minh đã sáng đèn sau hơn hai tháng hoàn thiện nội thất. Gia đình anh Minh vừa chính thức về an cư tại Aqua City, hòa nhịp vào bức tranh sống động đang ngày một hiện rõ tại đô thị.

Anh Minh chia sẻ: "Nhịp sống mới này thật sự rất đáng giá. Tôi cảm nhận rõ sự khác biệt trong không gian sống. Không khí trong lành, tiện nghi, kết nối công việc ở TP.HCM cũng thuận tiện hơn".

Không chỉ gia đình anh Minh, các tuyến phố tại Aqua City đang dần nhộn nhịp khi hàng loạt cư dân mới hoàn thiện nội thất, chuyển về sinh sống.

Không gian đáng sống tại Aqua City - đại đô thị sinh thái 1.000 ha với địa thế sông tự nhiên bao bọc hiếm có

Song song với dòng cư dân đổ về an cư, Aqua City tiếp tục thu hút mạnh mẽ nhà đầu tư mới nhờ lợi thế hạ tầng bứt phá và vị thế hiếm có của một đại đô thị quy mô – giàu tiềm năng tăng trưởng.

"Aqua City là một tài sản đầu tư chiến lược, sở hữu đầy đủ yếu tố bảo chứng mà nhà đầu tư tìm kiếm: pháp lý rõ ràng, quy hoạch đồng bộ, cộng đồng hiện hữu, khả năng khai thác thương mại lớn và đặc biệt là tiềm năng gia tăng giá trị bền vững theo thời gian", anh Thành Nam – nhà đầu tư tại TP.HCM cho biết.

Aqua City hấp dẫn nhà đầu tư trước loạt chuyển động tích cực về pháp lý, hạ tầng và tiến độ thi công hoàn thiện

Với quy mô hơn 1.000 ha và lợi thế 32 km đường sông bao quanh hiếm có, Aqua City dành tới 70% diện tích cho mảng xanh, hạ tầng và chuỗi tiện ích nội khu hoàn chỉnh từ giáo dục, y tế đến thể thao và giải trí. Mật độ cây xanh, mặt nước tại Aqua City trung bình khoảng 18,1 m2/người. Dự án định hình đô thị sinh thái bền vững, đáng sống và là điểm đến du lịch, vui chơi giải trí hàng đầu khu vực.

Thực tế, sau khi được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, hoàn tất đồng bộ ba cấp quy hoạch, dự án bước vào giai đoạn tăng tốc xây dựng và hoàn thiện các công trình nhà ở, tiện ích tại nhiều phân khu.

Với diện mạo ngày càng sắc nét, đáp ứng nhu cầu về một cuộc sống xanh ngập tràn niềm vui, Aqua City thu hút nhiều gia đình về an cư.

Hội tụ đầy đủ các yếu tố về quy mô, quy hoạch và hạ tầng, mới đây Aqua City được chọn là địa điểm tổ chức Lễ công bố Nghị quyết sáp nhập tỉnh Đồng Nai vào ngày 30/06/2025 – một dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển bền vững.

Năm 2025, Aqua City đặt mục tiêu tiếp tục bàn giao thêm 440 sản phẩm, triển khai nhiều tiện ích mới như: Trung tâm hội nghị, tiện ích vui chơi giải trí tại quảng trường, chuỗi thương hiệu nhà hàng và cà phê đa dạng, Kidzone, Phòng khám,…

Không khí thi công hoàn thiện diễn ra sôi động tại Aqua City

Theo khảo sát, giá nhà phố, biệt thự tại Aqua City hiện ghi nhận mức tăng ấn tượng so với giai đoạn trước, nhờ nhu cầu an cư thực và tiềm năng tăng trưởng bứt phá

Tiềm năng bứt phá của Aqua City trong bức tranh sáp nhập vùng

Aqua City nằm tại tâm điểm của mạng lưới hạ tầng liên kết vùng như cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, Bến Lức – Long Thành, cao tốc TP.HCM – Long Thành, Vành đai 3, Hương lộ 2, cầu Đồng Nai 2 và đặc biệt là sân bay quốc tế Long Thành dự kiến đưa vào khai thác năm 2026.

Với lợi thế chỉ cách TP.HCM và sân bay quốc tế Long Thành khoảng 20 phút di chuyển, Aqua City hưởng lợi kép từ làn sóng dịch chuyển của cư dân toàn cầu, chuyên gia quốc tế và hệ sinh thái logistics – thương mại – đầu tư sôi động đang hình thành quanh sân bay.

Sân bay quốc tế Long Thành vận hành năm 2026 sẽ là "cửa ngõ toàn cầu" mới, tạo sức bật chưa từng có cho khu vực

Đặc biệt, ngày 1/7 đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với Đồng Nai khi sáp nhập với Bình Phước, kiến tạo nên 'Đồng Nai Mới' - mở ra bức tranh đầy triển vọng, một trung tâm kinh tế – công nghiệp – logistics mang tầm vóc khu vực. Aqua City, nơi được chọn tổ chức Lễ công bố nghị quyết này đang nổi lên như "hạt nhân" phát triển đô thị mới của toàn vùng.

Aqua City góp phần phát triển kinh tế khu vực và gia tăng giá trị bền vững

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh phát triển vùng hiện nay, những đại đô thị sinh thái kiểu mẫu gắn liền với các trục hạ tầng liên kết vùng như Aqua City sẽ đóng vai trò tất yếu. Aqua City không chỉ là nơi để ở, mà là động lực thúc đẩy tăng trưởng vùng: quy hoạch đồng bộ, hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp, cộng đồng cư dân văn minh, cùng tiềm năng tăng giá bền vững khi vận hành thực tế.