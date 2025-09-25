Sao Vàng Holdings - Đại lý phân phối F1 chiến lược dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ

Hệ sinh thái tiện ích toàn diện - Tái định nghĩa trải nghiệm sống đỉnh cao

Vinhomes Cần Giờ tọa lạc tại xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh, vị trí giáp biển đắc địa, kết nối giữa rừng ngập mặn được UNESCO công nhận, Biển Đông và trung tâm thành phố. Dự án sở hữu không gian thiên nhiên độc đáo, là điểm nhấn trọng yếu trong chiến lược phát triển vùng phía Nam.

Với quy mô lên tới 2.870 ha và dân số dự kiến 228.506 người, Vinhomes Green Paradise được quy hoạch thành 4 phân khu đặc sắc: The Haven Bay: thiên đường vui chơi – giải trí – thể thao – nghỉ dưỡng, The Green Bay: thành phố sức khỏe, xanh, sinh thái, The Paradise: trung tâm tài chính – công nghệ – cảng quốc tế, The Grand Island: hòn đảo lễ hội biển nhiệt đới.

Dự án phát triển đa dạng loại hình sản phẩm: nhà ở, khách sạn, văn phòng, cùng bộ sưu tập kiến trúc hơn 60 mẫu nhà, đến từ 8 ngôn ngữ thiết kế nổi tiếng toàn cầu, bao gồm 15 mẫu nhà xanh theo triết lý xanh – thông minh – sinh thái – tái tạo.

Không chỉ là không gian sống, Vinhomes Green Paradise tạo nên hệ sinh thái tiện ích "all-in-one" chuẩn quốc tế với tổ hợp Nhà hát Sóng Xanh Blue Waves Theatre 7ha – hàng đầu Đông Nam Á; Biển hồ nước mặn Paradise Lagoon 433ha – lớn bậc nhất thế giới, Tổ hợp giải trí 122ha gồm công viên chủ đề, công viên nước Hybrid đầu tiên Đông Nam Á, vườn thú Safari, Winter Wonderland 30.000m² thuộc top 5 toàn cầu.

Bên cạnh đó, dự án gây ấn tượng với Hai sân golf 18 hố do Tiger Woods và Robert Trent Jones thiết kế; Tòa tháp 108 tầng – top 10 thế giới, Cảng du thuyền quốc tế Landmark Harbour 5 sao, Tổ hợp nghỉ dưỡng 7.000+ phòng, 20+ thương hiệu quốc tế; Bệnh viện Vinmec hợp tác Cleveland Clinic (Mỹ); 5 công viên chủ đề, quảng trường lễ hội, trung tâm thương mại, trường học liên cấp; Young Paradise Hub 4,6ha – không gian sống năng động dành cho thế hệ trẻ toàn cầu.

Vinhomes Green Paradise – Định hình chuẩn sống tương lai

Toàn bộ tiện ích tại đây được vận hành theo chuẩn ESG++, tích hợp công nghệ đô thị thông minh trong quản lý và tiết kiệm năng lượng, tái tạo tài nguyên, mang đến cho cư dân một môi trường sống cân bằng, bền vững, và đầy năng lượng.

Theo báo cáo Knight Frank Wealth Report 2024, có đến 78% giới siêu giàu toàn cầu đang dịch chuyển tài sản khỏi đô thị lớn để tìm đến các mô hình sống gắn với thiên nhiên – sức khỏe – chuẩn ESG. Vinhomes Green Paradise là biểu tượng tiên phong của mô hình Thành phố tái sinh – nơi không chỉ sống xanh, mà còn sống để tái sinh.

Nằm cạnh khu dự trữ sinh quyển 78.000ha Cần Giờ, nơi hiếm hoi tại Việt Nam có hệ sinh thái rừng ngập mặn liền biển đa tầng, dự án sở hữu điều kiện tự nhiên lý tưởng để phát triển các mô hình wellness – trị liệu – nghỉ dưỡng và detox. Chỉ số chất lượng không khí tại đây AQI < 30 – mức tuyệt đối, rất hiếm đô thị nào trên thế giới có được.

Sao Vàng Holdings – Đối tác chiến lược mang lại giá trị khác biệt cho khách hàng

Sao Vàng Holdings là thương hiệu phân phối bất động sản cao cấp, sở hữu hệ thống văn phòng rộng khắp toàn quốc cùng đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp. Với sứ mệnh kiến tạo giá trị bền vững, Sao Vàng Holdings luôn đồng hành vì sự thịnh vượng của khách hàng và cộng đồng.

Chứng nhận F1 Vinhomes Green Paradise của Sao Vàng Holdings

Với bề dày kinh nghiệm và thành tích tại các dự án lớn, Sao Vàng Holdings vinh dự được lựa chọn là Đại lý F1 phân phối chiến lược của Vinhomes Green Paradise – khẳng định năng lực triển khai, uy tín thương hiệu và vị thế tiên phong trên thị trường bất động sản Việt Nam.

"Với Vinhomes Green Paradise, chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng trải nghiệm tư vấn chuyên sâu – minh bạch – đồng hành xuyên suốt, từ quá trình tìm hiểu đến bàn giao. Chúng tôi không chỉ là cầu nối giữa khách hàng và chủ đầu tư, mà còn là người bạn đồng hành lâu dài, giúp khách hàng đầu tư hiệu quả, sống bền vững và tái sinh đúng tinh thần mà dự án hướng đến." - Ông Phạm Văn Tuyên – Chủ tịch HĐQT Sao Vàng Holdings chia sẻ:

Sự kết hợp giữa tầm vóc biểu tượng của Vinhomes Green Paradise và năng lực triển khai toàn diện của Sao Vàng Holdings hứa hẹn sẽ kiến tạo nên một siêu đô thị kiểu mẫu tại Việt Nam, đồng thời mở ra cơ hội đầu tư bền vững, khẳng định vị thế đẳng cấp của giới tinh hoa toàn cầu ngay tại Cần Giờ – TP.HCM.

Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Phát triển Tài sản Sao Vàng Holdings

Địa chỉ: Tầng 26 tòa CEO, đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, TP Hà Nội

Văn phòng bán hàng: HP-212 – Vinhomes Royal Island – Vũ Yên – Hải Phòng

SĐT: 098 259 11 36

Website: https://saovangholdings.com