RETI - Đại lý F1 chính thức phân phối phân khu The Parkland tại dự án Imperia Ocean City

Là đại lý hàng đầu, RETI không chỉ tiên phong trong phân phối các dự án quy mô mà còn tiên phong trong việc mang đến trải nghiệm chuyên nghiệp, minh bạch và trọn vẹn giá trị cho khách hàng.

Với kinh nghiệm nhiều năm đồng hành cùng MIK Group, RETI tiếp tục trở thành đại lý F1 chính thức phân phối phân khu The Parkland thuộc dự án Imperia Ocean City, khẳng định uy tín, năng lực của RETI trong việc phân phối thành công các dự án bất động sản (BĐS) trọng điểm, tạo dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường.

Imperia Ocean City - Đại đô thị hiện đại, biểu tượng mới phía Đông Hà Nội

The Parkland – Phân khu đầu tiên của dự án Imperia Ocean City

Imperia Ocean City là một trong những dự án trọng điểm của MIK Group, nằm trong khu vực phát triển mạnh mẽ phía Đông Hà Nội - Hưng Yên. Dự án được định hướng trở thành "Đô thị công viên" hiện đại, với quy mô lớn, dự kiến cung cấp hàng chục nghìn căn hộ cao tầng và hệ thống tiện ích đồng bộ, hướng đến một cuộc sống tiện nghi, hiện đại cho cư dân.

Dự án được thiết kế bởi NBBJ - Thương hiệu kiến trúc quốc tế, lấy cảm hứng từ cấu trúc đô thị của New York với các trục cảnh quan rõ ràng, thoáng sáng và tầm nhìn rộng mở. Thiết kế này mang lại sự bình yên nội tại cho chủ thể với những khoảng không gian sống lý tưởng. Sự giao thoa giữa những chuyển động đô thị sôi nổi và không gian tĩnh tại đã định hình một chuẩn mực đô thị mới nơi nhịp sống hiện đại và sự thư thái song hành.

Sáng ngày 15/12/2025, sự kiện Kick-off dự án Imperia Ocean City với chủ đề "CITY IN MOTION SHOW" đã diễn ra hoành tráng tại Grand Ballroom Vinpalace Cổ Loa - Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội.

Sự kiện quy tụ hơn 2.000 chiến binh kinh doanh đến từ nhiều đại lý phân phối bất động sản hàng đầu, tạo nên không khí bùng nổ và đầy cảm hứng. Quy mô và độ nóng tại sự kiện đã chứng minh sức hút mạnh mẽ của thị trường BĐS phía Đông Hà Nội, đồng thời khẳng định Imperia Ocean City đang là một trong những dự án nhận được sự quan tâm lớn nhất hiện nay.

Tại sự kiện Kickoff, phân khu The Parkland được giới thiệu là mảnh ghép mở màn trong đại đô thị Imperia Ocean City, tiên phong đặt nền móng cho chuẩn sống xanh - Hiện đại - Tiện nghi tại phía Đông Hà Nội. Sở hữu vị trí trung tâm, The Parkland mang lợi thế vượt trội khi thừa hưởng hệ thống tiện ích nội khu và toàn khu siêu quy mô, đồng thời đóng vai trò định hình phong cách sống đặc trưng của toàn bộ dự án.

The Parkland gồm 7 tòa tháp với hơn 5.600 căn hộ, được quy hoạch hiện đại cùng mật độ xây dựng tối ưu nhằm mang đến không gian sống thoáng rộng, tràn ngập cây xanh, mặt nước và cảnh quan mở. Đây là phân khu tiên phong sở hữu hệ sản phẩm đa dạng: Studio, 1PN, 1PN+, 2PN, 2PN+, 3PN, Duplex và Penthouse, với diện tích linh hoạt từ 30 – 150 m². Chính sự đa dạng này giúp The Parkland đáp ứng hoàn hảo mọi nhu cầu: Từ người trẻ độc lập, gia đình trẻ, khách hàng muốn nâng cấp không gian sống đến nhà đầu tư tìm kiếm sản phẩm có tính thanh khoản cao và khả năng gia tăng giá trị bền vững trong tương lai.

RETI - Đại lý tiên phong của MIK Group - F1 Dự án Imperia Ocean City

RETI là đại lý phân phối chính thức của dự án Imperia Ocean City

Đánh giá cao những thành công của RETI khi là đại lý chính thức phân phối các dự án trước đây, MIK Group tiếp tục dành sự tín nhiệm hợp tác đối với RETI khi trở thành Đại lý chiến lược phân phối chính thức cho Imperia Ocean City. Điều này một lần nữa khẳng định năng lực và uy tín ngày càng cao của RETI không chỉ đối với các chủ đầu tư như MIK Group mà còn là địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư BĐS và các chuyên viên tư vấn.

Ông Ngọc Nguyễn, CEO & Co-founder RETI chia sẻ: "Việc tiếp tục đồng hành cùng MIK Group tại phân khu The Parkland - Imperia Ocean City là một dấu mốc quan trọng, khẳng định năng lực triển khai các dự án quy mô lớn của RETI. The Parkland không chỉ là phân khu đầu tiên, mà còn là bước khởi đầu cho một chuẩn sống mới tại phía Đông Hà Nội. RETI tự hào là cầu nối đưa những sản phẩm giá trị của MIK Group đến tay khách hàng và nhà đầu tư một cách chuyên nghiệp và trọn vẹn nhất. Với kinh nghiệm nhiều năm triển khai các dự án trọng điểm của MIK Group, chúng tôi tin tưởng rằng The Parkland sẽ trở thành tâm điểm thị trường trong thời gian tới, mang lại cơ hội đầu tư hấp dẫn và môi trường sống lý tưởng cho cư dân tương lai."

RETI được biết đến là một trong những startup tiên phong trong lĩnh vực Proptech - Công nghệ BĐS. Năm 2020, RETI Proptech đã nhận được sự đầu tư từ các quỹ đầu tư uy tín như CyberAgent Capital của Nhật Bản và VIC Partner. Bằng việc kết hợp giữa công nghệ và con người, hướng tới nâng cao trải nghiệm khách hàng, RETI đã xây dựng đội ngũ chuyên gia môi giới BĐS giàu chuyên môn, luôn tư vấn và mang đến cho khách hàng những sản phẩm BĐS tiềm năng và phù hợp. RETI hiện đang là đối tác chiến lược của các chủ đầu tư hàng đầu Việt Nam như MIK Group, Vin Group, Sun Group, Masterise, BRG Group.

Khi chọn RETI, khách hàng, nhà đầu tư không chỉ mua BĐS, mà còn là lựa chọn trải nghiệm hoàn hảo, minh bạch và an tâm. Liên hệ với RETI để trở thành người tiên phong sở hữu phân khu The Parkland - Imperia Ocean City.

RETI – Đại lý F1 chính thức dự án Imperia Ocean City.

