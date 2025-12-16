Bất động sản bám Metro - Cơ hội vàng cho các nhà đầu tư tiên phong

Tuyến Metro số 5 Hòa Lạc - Văn Cao cũng được dự báo kích hoạt chu kỳ tăng giá mới cho phân khúc đô thị mô hình TOD, biên độ tăng giá được dự báo có thể lên tới 50%.

Đô thị TOD – Nơi an cư thời thượng của cư dân hiện đại

TOD là mô hình phát triển đô thị tập trung quanh các điểm trung chuyển giao thông công cộng như nhà ga metro, bến xe buýt nhanh (BRT) hay các điểm kết nối đa phương tiện. Với bán kính phục vụ từ 400 – 800m tính từ điểm giao thông công cộng, mô hình TOD tạo ra các khu vực có mật độ cao, tích hợp nhiều chức năng như nhà ở, văn phòng, thương mại, dịch vụ… nhằm khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng, hạn chế phương tiện cá nhân, từ đó giảm ùn tắc và ô nhiễm môi trường.

Theo các chuyên gia đô thị, mô hình TOD sẽ mang lại nhiều lợi ích cho Thủ đô, làm giảm áp lực dân số và giao thông lên khu vực nội đô, khi người dân có thể sinh sống và làm việc tại các khu vực ngoại vi nhưng vẫn thuận tiện kết nối vào trung tâm.

Từ Nghị quyết số 188/2025/QH15 ngày 19/02/2025 của Quốc hội về "Thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại TP. Hà Nội, TP.HCM", Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) đang rốt ráo triển khai các bước cuối cùng để có thể khởi công Dự án đường sắt đô thị Văn Cao - Hòa Lạc (Metro số 5) dài gần 40km đi qua 18 phường, xã vào ngày 19/12.

Đoạn mặt đất và trên cao bắt đầu từ sau Trung tâm Hội nghị Quốc gia, tiếp tục men theo đại lộ Thăng Long và kết thúc tại Hòa Lạc (Nguồn KITA Group)

Cùng hệ thống giao thông hiện hữu, các khu vực nằm dọc tuyến Metro này như Hòa Lạc không còn là nơi xa trung tâm nữa, khoảng cách được rút ngắn, đi lại thuận tiện, Hòa Lạc sẽ phát triển một cách đồng bộ, từ hạ tầng đến không gian sống, làm việc,.. ngay xung quanh ga tàu, nơi mật độ tiếp cận cao, dòng người và dòng vốn hội tụ mạnh nhất.

Cơ hội vàng cho các nhà đầu tư tiên phong

Chia sẻ tại một Diễn đàn mới đây tại Hà Nội, TS.KTS. Trương Văn Quảng, Phó Tổng Thư ký Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam cho biết: "đối với thị trường bất động sản, hạ tầng tốc độ cao sẽ định hình lại hoàn toàn giá trị không gian. Những khu vực nằm trong bán kính TOD 5 phút sẽ trở thành "toạ độ vàng phát triển", nơi thương mại, khách sạn, văn phòng, dịch vụ cao cấp và nhà ở hội tụ". (Nguồn: https://congluan.vn/do-thi-lan-bien-khong-tod-khong-giai-phap-ben-vung-kho-thanh-cong-10321946.html)

Các nhà đầu tư quốc tế vốn rất ưu tiên các đô thị có kết nối tốc độ cao bởi nó đảm bảo tính cạnh tranh dài hạn. Theo một báo cáo của Savills Việt Nam, giá căn hộ dọc theo tuyến metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên TP. HCM đã tăng giá 35 - 70% trong giai đoạn 2015-2023, kể từ khi tuyến Metro này khởi công tới khi đi vào hoạt động.

Với những nhà đầu tư đã thắng lớn hay tiếc nuối vì "mua hụt" bất động sản dọc theo tuyến metro số 1 qua nhiều đợt sóng đã nhận ra, đầu tư đón hạ tầng luôn thắng nếu đầu tư sớm để không bỏ lỡ mất cơ hội và chốt lời khi hạ tầng hiện hữu. Bởi vậy, trước thời điểm Metro số 5 khởi công, các nhà đầu tư thông thái đã "vây kín" Hòa Lạc.

Giám đốc Phát triển Đối tác G.Empire Group - một trong những chuyên gia cực kỳ am hiểu thị trường BĐS Hòa Lạc, thậm chí phán đoán: "Trong 2 năm sau khởi công, những dự án dọc tuyến Metro số 5 với đầy đủ tiện ích all in one sẽ có biên độ tăng giá từ 25-30%, thanh khoản cao nhất thị trường do cầu cao hơn cung và quỹ đất trung tâm Hòa Lạc đang ngày một khan hiếm".

Tuy nhiên, vị Giám đốc cùng nhiều chuyên gia dày dạn kinh nghiệm đều "cảnh báo": không phải toàn thị trường đều đạt biên độ tăng giá tới 25 – 30% mà sẽ tập trung mạnh vào các dự án có hạ tầng hoàn chỉnh, vừa bám trục Metro và sở hữu quy hoạch tiện ích all-in-one.

Khảo sát thị trường tháng 12/2025 cho thấy, dự án có đủ các tiêu chí trên hiện mới chỉ có duy nhất Hoa Lac Metro City của đơn vị phát triển BĐS uy tín KITA Group.

Dự án đang trong quá trình xây dựng đồng thời cùng tuyến Metro số 5, nằm trong vùng lõi đô thị vệ tinh Hòa Lạc (Nguồn KITA Group)

Cách ga Tiến Xuân chỉ 500m, liền kề khu công nghệ cao và Đại học Quốc gia, Hoa Lac Metro City là dự án compound (quy hoạch đồng bộ và khép kín) theo mô hình TOD quy mô lớn và đẳng cấp bậc nhất Hòa Lạc.

Dự án đồng thời hứa hẹn trở thành điểm hẹn giao thương, nghỉ ngơi, giải trí của toàn khu vực.

Hoa Lac Metro City được nhận định sẽ là dự án dẫn sóng thị trường bằng các giá trị thật, hội tụ cả tiềm năng tăng giá lẫn khả năng khai thác sinh lời an toàn, bền vững cho nhà đầu tư.