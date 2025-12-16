Qualgo đồng hành cùng DevFest HCMC 2025 - Đưa AI ứng dụng tiến gần hơn với thế hệ kỹ sư trẻ

Không đứng ngoài xu hướng đó, AI đang nhanh chóng được ứng dụng vào các bài toán thật tại Việt Nam - từ vận hành sản phẩm, nâng cao trải nghiệm người dùng đến bảo vệ an ninh mạng. Theo Báo cáo thị trường lao động của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2024, Việt Nam hiện có khoảng 530.000 kỹ sư CNTT và nhu cầu có thể chạm mốc 1 triệu nhân lực vào năm 2027. Khoảng cách lớn giữa nhu cầu và năng lực cung ứng này thúc đẩy một làn sóng học tập, nghiên cứu và ứng dụng AI mạnh mẽ ở các trường đại học và doanh nghiệp.

Trong bối cảnh đó, DevFest là sự kiện công nghệ thường niên của Google Developers Groups, được tổ chức bởi hơn 1.000 chapters trên toàn cầu - trở thành điểm hẹn quan trọng của cộng đồng kỹ sư và người yêu công nghệ.. Đây không chỉ là sân chơi của sinh viên mà còn là nơi các kỹ sư trẻ, chuyên gia và doanh nghiệp cập nhật những tiến bộ về AI, bảo mật, blockchain và nhiều lĩnh vực mới.

AI – Xu hướng định hình thế hệ kỹ sư mới

Trong hai năm trở lại đây, sự trỗi dậy của AI tổng hợp, AI agent và các nền tảng AI-as-a-service đã tạo nên bước nhảy vọt trong cách cá nhân và doanh nghiệp tiếp cận trí tuệ nhân tạo. AI dần trở thành "lớp hạ tầng" của sản phẩm số: từ cá nhân hoá trải nghiệm, tự động hoá quy trình đến hỗ trợ ra quyết định. Tại Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp đang lần lượt thử nghiệm, tích hợp hoặc tái cấu trúc hệ thống để vận hành AI dài hạn.

Xu hướng này kéo theo nhu cầu nhân lực tăng mạnh. Theo TopDev 2024–2025, ba nhóm kỹ năng có tốc độ tuyển dụng nhanh nhất gồm AI/ML, Security và Data, với mức tăng 35–47% mỗi năm. Điều này phản ánh rõ trong chuỗi hoạt động DevFest HCMC 2025, các chủ đề như AI/ML, bảo mật AI với mô hình Zero Trust, đều thu hút sự quan tâm lớn của sinh viên và kỹ sư trẻ. Các buổi chia sẻ tại Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc tế (ĐHQG TP.HCM), Đại học Hoa Sen,... và đặc biệt là sự kiện chính DevFest ngày 06/12 vừa qua đã quy tụ hàng trăm sinh viên và kỹ sư trẻ tham dự.

Nắm bắt nhu cầu học hỏi rất thực tế đó, đội ngũ kỹ sư Qualgo - với vai trò Nhà Tài trợ và Đối tác Đồng hành DevFest HCMC 2025 - đã tham gia chia sẻ kinh nghiệm triển khai AI vào sản phẩm thật, quản lý rủi ro bảo mật và xây dựng nền tảng kỹ thuật vững chắc, qua đó lan tỏa tinh thần thực nghiệm công nghệ và tầm nhìn về một tương lai số an toàn, đáng tin cậy.

Kiến tạo một tương lai số an toàn – giá trị cốt lõi Qualgo mang đến DevFest

Dù AI tạo ra nhiều cơ hội mới, môi trường số cũng trở nên rủi ro hơn với các mối đe dọa ngày càng tinh vi. Năm 2023, Cổng cảnh báo an toàn thông tin Việt Nam ghi nhận khoảng 13.900 vụ tấn công mạng vào tổ chức và doanh nghiệp; gần 16.000 phản ánh lừa đảo trực tuyến, gây thiệt hại 390.000 tỉ đồng (3,6% GDP). Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA) cho biết thiệt hại do lừa đảo trực tuyến năm 2024 ước tính đạt 18.900 tỉ đồng, và trung bình 1/220 người dùng smartphone trở thành nạn nhân mỗi năm. Khi AI phát triển, tội phạm mạng cũng tận dụng chính công nghệ này để mở rộng quy mô và mức độ phức tạp của các cuộc tấn công.

Trong bối cảnh an ninh mạng trở thành điều kiện tiên quyết để duy trì niềm tin số, Qualgo được thành lập với sứ mệnh xây dựng một không gian mạng an toàn và đáng tin cậy, nơi cá nhân và doanh nghiệp có thể phát triển mà không phải đánh đổi sự riêng tư hay an toàn dữ liệu. Là một trong những công ty công nghệ tiên phong kết hợp giữa công nghệ an ninh mạng hiện đại và trí tuệ nhân tạo (AI), Qualgo tập trung phát triển các giải pháp giúp người dùng chủ động bảo vệ bản thân khỏi những rủi ro ngày càng tinh vi trên không gian số.

Định hướng này được thể hiện nhất quán trong toàn bộ hoạt động R&D (nghiên cứu và phát triển sản phẩm) của công ty: tạo ra công nghệ bảo mật thế hệ mới, gia tăng an tâm, giảm thiểu rủi ro và giúp người dùng khai thác trọn vẹn giá trị của công nghệ. Qualgo không chỉ xây dựng sản phẩm, mà hướng đến nền tảng an ninh bền vững cho cộng đồng và doanh nghiệp, góp phần kiến tạo tương lai số an toàn và đáng tin cậy.

Thông qua DevFest HCMC 2025, Qualgo khẳng định cam kết dài hạn: phát triển sản phẩm an ninh mạng với triết lý đặt con người làm trọng tâm, trao quyền cho thế hệ kỹ sư trẻ và chào đón những tài năng muốn thử sức trong một môi trường R&D nghiêm túc, nơi giá trị nằm ở những tác động công nghệ có ý nghĩa.