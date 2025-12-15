Á hậu Nguyễn Lê Ngọc Thảo hòa mình vào không gian nghệ thuật sống tương lai tại HTM Homes

Sự kiện đánh dấu cột mốc ra mắt không gian trưng bày mới của HTM Homes, nơi các giải pháp nội thất cao cấp được giới thiệu như một hệ sinh thái sống đương đại, hướng đến sự cân bằng giữa thẩm mỹ, công năng và giá trị bền vững. Mỗi khu vực trưng bày tại showroom không chỉ giới thiệu sản phẩm, mà còn phản ánh triết lý sống mà HTM Homes theo đuổi, nơi không gian được kiến tạo để phục vụ cảm xúc, sự tiện nghi và chất lượng sống lâu dài.

Trải nghiệm đồng điệu cùng hệ sinh thái nội thất cao cấp và dấu ấn Franke

Là khách hàng đang sử dụng sản phẩm Franke - thương hiệu bếp cao cấp đến từ châu Âu với hơn 110 năm lịch sử, Á hậu Nguyễn Lê Ngọc Thảo dành sự quan tâm đặc biệt cho không gian bếp. Trong đời sống hiện đại, căn bếp không chỉ là nơi nấu nướng mà còn là trung tâm kết nối các thành viên trong gia đình, đồng thời phản ánh phong cách sống và gu thẩm mỹ của gia chủ.

Á hậu Việt Nam 2020 Ngọc Thảo xuất hiện rạng rỡ với chiếc váy trắng thanh lịch bên cạnh không gian sản phẩm Franke.

Tại showroom HTM Homes, các giải pháp bếp Franke được giới thiệu trong một hệ sinh thái đồng bộ, nơi thiết kế, vật liệu và công nghệ được tích hợp hài hòa. Từ bố cục không gian, đường nét thiết kế đến trải nghiệm sử dụng, mọi chi tiết đều hướng đến sự tinh gọn, tiện lợi và bền bỉ theo thời gian. Đây cũng chính là những giá trị cốt lõi giúp Franke trở thành lựa chọn của nhiều Khách hàng theo đuổi phong cách sống chuẩn mực.

Á Hậu Nguyễn Lê Ngọc Thảo chụp hình cùng đại diện thương hiệu Franke.

Trong hành trình trải nghiệm, Á hậu Ngọc Thảo dành thời gian quan sát cách các thiết bị bếp được vận hành và cảm nhận sự thuận tiện trong thao tác. Với cô, căn bếp không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, mà còn là nơi nuôi dưỡng cảm xúc và tạo nên những khoảnh khắc gắn kết trong đời sống thường nhật.

Không gian phòng tắm và trải nghiệm sống mang tính cá nhân hóa

Bên cạnh không gian bếp, các khu vực phòng tắm cao cấp tại showroom HTM Homes cũng để lại nhiều ấn tượng. Những giải pháp đến từ các thương hiệu châu Âu như KLUDI và Geberit với thế mạnh về thiết bị vệ sinh và hệ thống âm tường, cùng AXOR và Hansgrohe với dấu ấn thiết kế và trải nghiệm nước cao cấp, đã mang đến góc nhìn mới về không gian chăm sóc cá nhân trong ngôi nhà hiện đại.

Á hậu Nguyễn Lê Ngọc Thảo tại không gian thiết kế phòng tắm đến từ những thương hiệu châu Âu - KLUDI.

Tại đây, yếu tố nước được khai thác như một trải nghiệm thư giãn trọn vẹn, nơi thiết kế và công nghệ cùng hướng đến sự cân bằng và tái tạo năng lượng. Không gian phòng tắm không còn giới hạn ở công năng, mà trở thành nơi khởi đầu và kết thúc một ngày sống trong trạng thái nhẹ nhàng và trọn vẹn.

Sự đồng điệu giữa phong cách sống tinh tế của Á hậu Nguyễn Lê Ngọc Thảo và triết lý thiết kế mà HTM Homes theo đuổi được thể hiện rõ qua cách cô tương tác và cảm nhận từng không gian. Những trải nghiệm này góp phần làm nổi bật cách HTM Homes kể câu chuyện về chuẩn sống tương lai thông qua các giải pháp nội thất cụ thể, gần gũi và giàu cảm xúc.

Showroom HTM Homes - Điểm chạm của nghệ thuật, công nghệ và chuẩn sống tương lai

Khép lại hành trình trải nghiệm tại The Grand Festival - Future Living Expert, showroom HTM Homes hiện lên như một không gian hội tụ giữa nghệ thuật sắp đặt, công nghệ tiên tiến và những giá trị sống bền vững. Đây không đơn thuần là nơi trưng bày sản phẩm, mà là một không gian trải nghiệm đa giác quan, nơi khách tham quan có thể trực tiếp cảm nhận và hình dung về tổ ấm tương lai.

Sự kiện được thiết kế như một hành trình trải nghiệm toàn diện, dẫn dắt hơn 500 vị Khách quý khám phá các khu vực trưng bày theo từng thương hiệu, hòa mình vào các hoạt động nghệ thuật và theo dõi những màn trình diễn nấu ăn trực tiếp trong không gian bếp cao cấp Franke. Tất cả tạo nên một bức tranh sống động về chuẩn mực sống hiện đại, trực quan và phù hợp với nhu cầu thực tế.

Á hậu Nguyễn Lê Ngọc Thảo hoà mình vào không gian trải nghiệm đa giác quan tại HTM Homes

Với định hướng phát triển hệ sinh thái nội thất toàn diện, HTM Homes chú trọng đến sự đồng bộ từ thiết kế, vật liệu cho đến trải nghiệm sử dụng. Mỗi không gian trưng bày được xây dựng như một kịch bản sống, giúp khách hàng dễ dàng kết nối và tìm thấy giải pháp phù hợp với phong cách sống riêng.

Sự hiện diện của Á hậu Nguyễn Lê Ngọc Thảo tại sự kiện không chỉ góp phần lan tỏa hình ảnh của HTM Homes, mà còn phản ánh tinh thần mà thương hiệu theo đuổi, đó là kiến tạo những không gian sống mang giá trị dài lâu, nơi vẻ đẹp nằm ở chiều sâu trải nghiệm và cảm xúc bền vững theo thời gian. Thông qua showroom HTM Homes, mỗi khách tham quan được mời gọi trở thành người thấu hiểu và trân trọng chuẩn sống tinh hoa mà thương hiệu đang từng bước khẳng định.

Về HTM Homes

HTM Homes - thuộc tập đoàn HTM Group là đơn vị cung cấp giải pháp nội thất toàn diện, tích hợp thiết bị bếp, thiết bị vệ sinh cao cấp và các sản phẩm hoàn thiện từ những thương hiệu hàng đầu châu Âu.

Năm 2025, HTM Homes xuất sắc đạt giải "Top 3 đơn vị phân phối thiết bị bếp và thiết bị vệ sinh dẫn đầu Việt Nam", đồng thời là nhà phân phối thiết bị bếp, thiết bị vệ sinh hàng đầu châu Âu: Franke, KLUDI, AXOR, Hansgrohe & Geberit,... tại thị trường Việt Nam. Với định hướng phát triển hệ sinh thái sống chuẩn mực cho gia đình Việt, HTM Homes chú trọng chất lượng, thẩm mỹ, trải nghiệm người dùng và tính bền vững trong mỗi giải pháp không gian sống.

Hệ thống showroom HTM Homes:

+ HCM: 34 Phan Đình Giót, Phường Tân Sơn Hòa

+ Hà Nội: SH09-K5TT1, Khu đô thị Tây Hồ Tây, phường Xuân Tảo