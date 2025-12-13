Hành trình 45 năm Kềm Nghĩa đưa thương hiệu Việt đến 65 quốc gia

Từ những sản phẩm đầu tiên mang dấu ấn tay nghề Việt đến hệ sinh thái sản phẩm chất lượng cao ngày nay, Kềm Nghĩa luôn kiên định theo đuổi tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt và triết lý sản phẩm lấy người dùng làm trung tâm.

Hiện diện tại hơn 65 quốc gia và vùng lãnh thổ, Kềm Nghĩa là một trong những thương hiệu Việt hiếm hoi đạt được độ phủ toàn cầu rộng lớn như vậy. Sự phát triển bền vững này khẳng định năng lực sản xuất, năng lực quản trị và tinh thần không ngừng nâng chuẩn của doanh nghiệp Việt Nam trong một ngành hàng đòi hỏi độ chính xác cao. Sản phẩm của Kềm Nghĩa được người tiêu dùng tại nhiều khu vực đánh giá cao nhờ độ sắc bén, độ bền, sự an toàn và tính tinh xảo, những yếu tố đã làm nên danh tiếng suốt 45 năm.

Bên cạnh các dòng sản phẩm truyền thống được người dùng tin tưởng, Kềm Nghĩa liên tục mở rộng danh mục sản phẩm với những thiết kế chuyên nghiệp hơn, hiện đại hơn như. Những dòng sản phẩm này được phát triển dựa trên nghiên cứu chuyên sâu về hành vi và kỳ vọng của người dùng, hướng tới trải nghiệm cắt gọn, chính xác và thoải mái hơn. Đây cũng là định hướng nhằm đưa thương hiệu tiếp cận nhóm khách hàng trẻ, yêu thích sự tinh tế và đề cao yếu tố chuẩn chất lượng.

Một trong những nền tảng làm nên sự khác biệt của Kềm Nghĩa là quy trình kiểm soát chất lượng đa tầng, kết hợp giữa công nghệ hiện đại và kỹ nghệ xử lý tinh xảo. Mỗi sản phẩm trước khi ra thị trường đều phải trải qua nhiều bước kiểm tra nghiêm ngặt, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe mà nhiều thị trường quốc tế yêu cầu. Chính điều này giúp Kềm Nghĩa trở thành đại diện tiêu biểu của Việt Nam trong ngành làm đẹp, được tin dùng ở cả các thị trường khó tính.

Kềm Nghĩa được các chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước ưa chuộng sử dụng

Trong chiến lược mở rộng toàn cầu, Kềm Nghĩa không chỉ tập trung phát triển sản phẩm mà còn chú trọng xây dựng hình ảnh Việt Nam như một quốc gia có tay nghề tinh xảo, kỹ thuật cao. Bước vào giai đoạn mới, Kềm Nghĩa đang triển khai chiến lược trẻ hóa thương hiệu nhằm phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng hiện đại, đặc biệt là thế hệ trẻ yêu công nghệ và ưu tiên trải nghiệm thực tế. Những hoạt động đổi mới hình ảnh, tái chuẩn hóa hệ thống nhận diện và nâng cấp trải nghiệm người dùng đều hướng đến mục tiêu chung: đưa chuẩn chất lượng Việt tiếp cận gần hơn với thị trường toàn cầu.

Không chỉ vậy, Kềm Nghĩa là thương hiệu đi đầu trong tinh thần lan tỏa giá trị nghề và nâng tầm chuẩn mực ngành làm đẹp Việt Nam. Vừa qua, thương hiệu đã đồng hành cùng chương trình INCA Vietnam (Một chương trình được sáng lập bởi các chuyên gia từ 9 quốc gia, vùng lãnh thổ gồm: Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan, Singapore, Việt Nam và Nhật Bản...). Với vai trò nhà tài trợ kim cương, Kềm Nghĩa kỳ vọng nâng tầm ngành nail, nối mi, phun xăm tại Việt Nam

Kềm Nghĩa cũng là Nhà tài trợ Kim Cương cuộc thi INCA Vietnam năm 2025 dành cho người yêu nail, nối mi, phun xăm

Việc tài trợ INCA không chỉ thể hiện sự trân trọng của Kềm Nghĩa đối với cộng đồng thợ làm đẹp, những người trực tiếp tạo ra thành công cho sản phẩm mà còn góp phần xây dựng một hệ sinh thái kết nối giữa thương hiệu, chuyên gia và người dùng.

Sự đồng hành của Kềm Nghĩa tại INCA cũng là bước đi quan trọng trong hành trình trẻ hóa thương hiệu, tiếp cận nhóm khách hàng trẻ, những người đề cao trải nghiệm thực tế, tính minh bạch và câu chuyện thương hiệu. Bằng cách đặt người dùng và cộng đồng ngành nghề vào trung tâm, Kềm Nghĩa tiếp tục theo đuổi sứ mệnh đưa "chuẩn tinh xảo Việt" lan tỏa mạnh mẽ hơn, không chỉ trong nước mà còn trên thị trường quốc tế.