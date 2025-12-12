Cleansui ra mắt lọc nước nóng lạnh CWMF-500E, hoàn thiện bộ giải pháp chuẩn Nhật

"Tân binh" Mitsubishi Cleansui CWMF-500E - tiện nghi song hành thẩm mỹ

Giữa một thị trường sôi động với vô vàn thiết bị lọc nước nóng lạnh, người tiêu dùng ở phân khúc trung và cao cấp vẫn luôn tìm một giải pháp trọn vẹn hơn. Đó là sự cân bằng giữa công năng ưu việt và diện mạo đẳng cấp. Thực tế, những thiết kế cồng kềnh kiểu cũ thường khó hòa hợp, thậm chí trở thành chi tiết "lệch tông" trong những không gian sống và làm việc hiện đại.

Thấu hiểu mối băn khoăn này, Mitsubishi Cleansui đã phát triển và cho ra mắt thiết bị lọc nước tích hợp nóng lạnh CWMF-500E như một giải pháp "2 trong 1" hoàn hảo. Đó là tiện nghi trong công năng và sang trọng trong thiết kế.

Giải pháp lọc nước tiện nghi CWMF-500E từ Mitsubishi Cleansui

Về công năng, thiết bị cung cấp nguồn nước sạch uống trực tiếp với các khoáng chất tự nhiên có lợi cho cơ thể. Điều này có được đều nhờ vào công nghệ Màng lọc sợi rỗng ưu việt được ứng dụng trong bộ lọc EUC3000 duy nhất.

Khả năng làm nóng và lạnh nhanh chóng của Mitsubishi Cleansui CWMF-500E giúp người dùng thảnh thơi nấu ăn cho gia đình, pha trà và cà phê tiếp khách hay tận hưởng những ly nước mát giải nhiệt tức thì.

Ngoài ra, thiết bị được trang bị đầy đủ các cơ chế bảo vệ quá nhiệt, kiểm soát mực nước, chống rò rỉ nước và khoá trẻ em, đảm bảo an toàn tối đa khi sử dụng tại các gia đình có trẻ nhỏ hoặc ở nơi công cộng.

Dễ dàng lấy nước lọc giữ khoáng nóng - lạnh từ thiết bị CWMF-500E

Điểm cộng lớn cho "tân binh" này chính là khả năng vận hành tiết kiệm điện năng, thân thiện với môi trường khi không tạo nước thải. Đặc biệt, thiết bị giúp giảm đến 80% hiệu ứng khí nhà kính so với việc sử dụng nước uống từ chai nhựa PET tái chế 500ml dựa trên nghiên cứu hợp tác với Phòng thí nghiệm của Đại học thành phố Tokyo.

Về thiết kế, Mitsubishi Cleansui CWMF-500E mang đậm triết lý tối giản chuẩn Nhật. Không chỉ là một thiết bị lọc nước, CWMF-500E còn là món đồ nội thất hiện đại, tôn vinh không gian phòng khách sang trọng hay văn phòng làm việc chuyên nghiệp.

Mitsubishi Cleansui CWMF-500E được kỳ vọng sẽ trở thành dòng sản phẩm bán chạy mùa cuối năm do đáp ứng nhu cầu sử dụng của gia đình và doanh nghiệp muốn đầu tư cho sức khoẻ của cán bộ, nhân viên, hướng tới mục tiêu ESG bền vững.

Hoàn thiện bộ giải pháp nước sạch chuẩn Nhật, thêm lựa chọn cho người dùng Việt

Việc ra mắt thiết bị lọc nước nóng lạnh CWMF-500E là bước đi chiến lược của Mitsubishi Cleansui sau quá trình dài nghiên cứu, lắng nghe nhu cầu thực tế của người dùng tại Việt Nam.

Với sự góp mặt của thiết bị, hệ sinh thái Cleansui chính thức được hoàn thiện, đáp ứng mọi nhu cầu trong đời sống. Khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn giải pháp phù hợp ngân sách và thiết kế không gian để xây dựng một lối sống khỏe mạnh toàn diện.

- Khởi đầu từ nguồn nước sinh hoạt sạch, an toàn với hệ thống lọc tổng MPOE gồm 3 sản phẩm (MPOE-P, MPOE-S, MPOE-S4) cho các khu vực và thiết bị sử dụng nước trong nhà.

- Chăm sóc sức khỏe, phục vụ nhu cầu ăn uống hàng ngày với các thiết bị lọc nước tạo ion kiềm (EU301), lọc nước lắp dưới bồn rửa (EU101, EU201, EU202), lắp trên bồn rửa (ET101, ET102) và lọc nước lắp tại vòi (EF102, EF201, EF401).

- Chăm sóc cá nhân, bảo vệ da và tóc với vòi sen tắm khử Clo, gồm 3 sản phẩm (ES301, ES201W, ES101).

- Nước uống di động, phù hợp khi di chuyển với bình lọc nước cầm tay, gồm 3 sản phẩm (EJ101, EJ102, EJ103).

- Và lọc nước nóng lạnh tiện nghi với thiết bị CWMF-500E.

Trong hành trình chinh phục người tiêu dùng Việt, bên cạnh "tân binh" CWMF-500E còn có thiết bị lọc nước tạo ion kiềm EU301. Đây chính là sản phẩm "biểu tượng" gắn liền với tên tuổi thương hiệu Mitsubishi Cleansui từ những ngày đầu gia nhập thị trường.

Thiết bị lọc nước tạo ion kiềm EU301 là sản phẩm gắn liền tên tuổi thương hiệu

Thiết bị EU301 không chỉ mang đến nguồn nước ion kiềm quý giá, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe mà còn giúp khách hàng trải nghiệm trọn vẹn dịch vụ chuẩn Nhật, được xây dựng theo triết lý "Omotenashi - phục vụ khách hàng bằng cả trái tim", mà điển hình là gói dịch vụ bảo dưỡng C-Care. Đây là đặc quyền dành riêng cho khách hàng thay lọc đúng hạn, khẳng định cam kết đồng hành dài lâu của Mitsubishi Cleansui.

Lời tri ân đúng thời điểm từ thương hiệu lọc nước hàng đầu Nhật Bản

Mang theo di sản 40 năm của thương hiệu uy tín toàn cầu, Mitsubishi Cleansui luôn kiên định với sứ mệnh nâng cao chất lượng nguồn nước và chất lượng cuộc sống cho người tiêu dùng Việt.

Nỗ lực ấy đã được đền đáp bằng sự tin yêu trong suốt hành trình hơn 7 năm có mặt tại Việt Nam. Vị thế của thương hiệu được khẳng định qua những con số đầy tự hào: hơn 60.000 sản phẩm đã đến tay người dùng, 50.000 bộ lọc được thay thế định kỳ và sự hiện diện uy tín tại 250 điểm bán chính hãng.

Mitsubishi Cleansui khẳng định vị thế thương hiệu vững vàng với sản phẩm và dịch vụ chuẩn Nhật

Trân trọng sự tin tưởng đó, sự góp mặt của CWMF-500E trong bộ giải pháp nước sạch toàn diện vào dịp cuối năm này mang ý nghĩa nhiều hơn một sự tiện nghi hay cam kết sức khỏe. Đó còn là lời tri ân chân thành mà Mitsubishi Cleansui muốn gửi gắm đến người tiêu dùng Việt.

Để lời tri ân thêm phần trọn vẹn và thiết thực, Mitsubishi Cleansui mang đến chương trình ưu đãi hấp dẫn như một món quà ý nghĩa dịp cuối năm, giúp khách hàng dễ dàng sở hữu và tận hưởng trọn vẹn sự tiện nghi cùng dịch vụ chuẩn Nhật.