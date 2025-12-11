Bí quyết vượt khó của doanh nghiệp bất động sản trong năm 2025

Các thảo luận xoay quanh 3 trụ cột chính: chính sách và pháp lý, xu hướng sản phẩm - dòng tiền và công nghệ - chuyển đổi số. Trong đó, bài học vượt khó của một số doanh nghiệp trở thành điểm nhấn đáng chú ý.

Hội nghị Bất động sản Việt Nam 2025 cũng vinh danh các cá nhân và doanh nghiệp thông qua các giải thưởng như Giải thưởng nhà môi giới bất động sản Việt Nam 2025, Giải thưởng doanh nghiệp bất động sản Việt Nam 2025.

Vững vàng vượt qua biến động thị trường bằng cách ứng dụng chuyển đổi số

Năm 2025, thị trường bất động sản Việt Nam bước vào giai đoạn tái cấu trúc với nhiều biến động. Bên cạnh những cơ hội phục hồi, các doanh nghiệp bất động sản cũng phải đối mặt với làn sóng sáp nhập, thanh lọc doanh nghiệp yếu kém, cùng những thách thức lớn về pháp lý, tài chính và nguồn cung.

Trong bối cảnh này, nhiều doanh nghiệp bất động sản đã đẩy mạnh tái cấu trúc toàn diện – từ mô hình kinh doanh, chiến lược sản phẩm, quản trị tài chính đến áp dụng chuyển đổi số. Không còn chạy theo tăng trưởng nóng, nhiều doanh nghiệp buộc phải thu hẹp danh mục, ưu tiên dự án có pháp lý sạch, dòng tiền nhanh và nhu cầu thực.

Chia sẻ về những yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp "vượt sóng" thị trường, đạt kết quả tăng trưởng ấn tượng, ông Phan Lưu Nhật Quang - Giám đốc Kinh doanh Công ty X Land - một trong những doanh nghiệp đầu tư và phát triển hàng đầu tại thị trường Bảo Lộc - cho biết: "Chính giai đoạn khó khăn buộc chúng tôi phải nhìn lại toàn bộ hệ thống và tái cấu trúc mạnh mẽ. Bước đầu tiên là chuyển đổi số và ứng dụng AI một cách thần tốc. Nếu trước đây bán hàng chủ yếu dựa vào bài đăng rao vặt, quảng cáo hay chờ khách gọi, thì nay chúng tôi tập trung sản xuất video ngắn - trực quan, sinh động và tạo niềm tin hơn cho khách hàng".

Ông Quang cho rằng trong bối cảnh thị trường mới, nhân hiệu của mỗi chuyên viên kinh doanh quan trọng chẳng kém gì thương hiệu doanh nghiệp. Nếu trước đây khách hàng chỉ cần gọi điện thoại để liên hệ, thì nay họ tìm hiểu người tư vấn qua TikTok, Facebook hay YouTube trước khi quyết định gửi gắm niềm tin. Vì vậy, mỗi chuyên viên kinh doanh không chỉ bán sản phẩm mà còn phải xây dựng hình ảnh như một "thương hiệu mini" - đáng tin cậy, chuyên nghiệp và có giá trị riêng. Chính vì vậy, X Land đầu tư mạnh vào hệ thống nội dung và chương trình đào tạo, hỗ trợ đội ngũ phát triển kênh cá nhân bài bản, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng mục tiêu nhanh và hiệu quả hơn.

Theo ông Quang, yếu tố quan trọng tiếp theo là chuyển đổi mô hình kinh doanh: thay vì đầu tư văn phòng hàng tỷ đồng mỗi năm ở trung tâm, thì giờ mỗi cá nhân có thể tự xây dựng cửa hàng online riêng. Chỉ cần chăm chỉ, biết tận dụng công cụ số và có hệ thống nội dung chất lượng, mỗi chuyên viên có thể vận hành như một đơn vị kinh doanh độc lập. "Đó chính là mô hình mà chúng tôi gọi là sàn giao dịch bất động sản AI" - ông Quang nhấn mạnh.

Ông Phan Lưu Nhật Quang - Giám đốc Kinh doanh Công ty X Land chia sẻ về bí quyết vượt khó của doanh nghiệp trong năm 2025

Doanh nghiệp phải đủ nhạy, đủ nhanh và thực sự chăm lo cho con người

Cũng chính trong giai đoạn khủng hoảng, X Land đã nhận ra điểm yếu của mình và những mắt xích cần thay đổi. Khi lực lượng môi giới trên thị trường sàng lọc mạnh, những người còn trụ lại mới chính là nhân tố bền bỉ, xứng đáng để doanh nghiệp đầu tư dài hạn. Thực tế đã chứng minh điều đó: có những nhân viên kinh doanh tại X Land đạt doanh thu gấp 3–4 lần so với thời kỳ thị trường sôi động, đơn giản vì họ biết thích nghi nhanh, dám dấn thân và không ngừng học hỏi.

Thấu hiểu nỗi đau của nhân viên kinh doanh như thiếu sản phẩm chất lượng, chậm hoa hồng, thiếu định hướng, X Land cũng quyết định thay đổi toàn bộ tư duy phát triển nguồn lực, đồng thời chuẩn bị sẵn gần 6.000 sản phẩm có pháp lý rõ ràng, đảm bảo nguồn cung dài hạn trong 10 năm tới. Thời gian thanh toán hoa hồng cam kết chỉ trong 12 giờ đồng hồ, giúp nhân viên kinh doanh an tâm làm việc.

Công ty X Land tập trung vào đất nền tại Bảo Lộc (Lâm Đồng) với mục tiêu cung cấp sản phẩm giá trị thực, lâu dài và tiềm năng đầu tư cao

Bên cạnh đó, X Land còn xây dựng chương trình đào tạo thực chiến chuyên sâu về AI, công cụ số, tư duy làm việc mới để mỗi nhân sự không chỉ giỏi sản phẩm, mà còn có thể trở thành một nhà truyền thông, nhà bán hàng, người tư vấn đúng nghĩa.

Về đãi ngộ, công ty cam kết lương cố định 10 triệu đồng/tháng đối với chuyên viên kinh doanh mới, cùng nhiều chính sách thưởng rõ ràng. Với KOLs hoặc những bạn có nền tảng cộng đồng riêng, công ty có chính sách mời hợp tác với mức lương từ 30 triệu đồng/tháng, cùng cơ chế linh hoạt để cùng phát triển lâu dài.

Công ty X Land có chính sách đãi ngộ tốt đối với nhân viên kinh doanh

Ông Phan Lưu Nhật Quang khẳng định: "Trong bất kỳ thời điểm nào, nếu doanh nghiệp đủ nhạy, đủ nhanh và thực sự chăm lo cho con người thì khó khăn sẽ chỉ là phép thử. Và những người vượt qua phép thử đó sẽ luôn bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh nhất".

Nhờ kiên định áp dụng những chiến lược này, X Land đã vươn lên trở thành một trong những doanh nghiệp bất động sản triển hàng đầu tại thị trường Bảo Lộc, đồng thời cũng là đơn vị có tốc độ chuyển đổi số hiệu quả và rõ nét bậc nhất hiện nay. Đây là nền tảng giúp công ty không chỉ vượt qua giai đoạn biến động mà còn giữ vững lợi thế trên thị trường.