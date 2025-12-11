WIN Flavor tại Foodexpo 2025: Khi nguyên liệu trở thành năng lực cạnh tranh mới trong ngành F&B

Tham dự sự kiện năm nay, MQ Ingredients - WIN Flavor khẳng định vai trò là đơn vị cung cấp nguyên - hương liệu, chiết xuất tự nhiên cao cấp, đồng thời là đối tác R&D chiến lược của nhiều doanh nghiệp F&B trong và ngoài nước.

Bức tranh thị trường F&B sự chuyển dịch hành vi tiêu dùng

Thị trường F&B Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mới khi người tiêu dùng ưu tiên sản phẩm tốt cho sức khỏe, tự nhiên, ít đường và mang lại cảm giác dễ chịu. Khẩu vị cũng thay đổi nhanh hơn, thiên về các hương vị mới, đa tầng và giàu trải nghiệm cảm xúc.

Trong bối cảnh đó, ngành hương – nguyên liệu giữ vai trò nền tảng cho chiến lược đổi mới sản phẩm. Các công ty hương liệu có khả năng nghiên cứu cảm quan, phát triển tổ hợp hương vị và ứng dụng linh hoạt đang trở thành đối tác chiến lược, giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian R&D, nâng cao chất lượng và tạo dấu ấn riêng cho sản phẩm.

Toàn cảnh sự kiện Vietnam Foodexpo 2025

Vietnam Foodexpo 2025 khai mạc tại SECC với quy mô được đánh giá là hàng đầu trong ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam. Sự kiện quy tụ hơn 500 gian hàng và gần 400 doanh nghiệp trong và ngoài nước, sự góp mặt của gần 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, đặc biệt là đoàn doanh nghiệp Nhật Bản lớn bậc nhất từ trước đến nay.

Trưng bày tại triển lãm đa dạng gồm nông sản, thủy sản, thực phẩm chế biến, đồ uống, đến máy móc, công nghệ chế biến, bao bì… phản ánh sự chuyển đổi mạnh mẽ về công nghệ và tiêu chuẩn chất lượng trong ngành F&B.

Lần đầu tiên, Vietnam Foodexpo tổ chức song song phiên bản trực tuyến trên nền tảng Arobid TradeXpo. Điều này mở rộng cơ hội giao thương đa chiều. Bên cạnh đó, còn có chuỗi hoạt động chuyên môn như Vietnam Foodforum 2025, hội thảo kỹ thuật, chương trình kết nối doanh nghiệp – nhà nhập khẩu theo mô hình 1:1…

WIN Flavor tại Vietnam Foodexpo 2025

Tham gia Foodexpo 2025 với vai trò công ty hương liệu tự nhiên và nhà cung cấp hương liệu thực phẩm cao cấp, MQ Ingredients - WIN Flavor mang đến một không gian trưng bày tập trung vào hương liệu tự nhiên, chiết xuất thực phẩm và nguyên liệu ứng dụng cho nhiều ngành hàng: đồ uống, bánh kẹo, thực phẩm chế biến, sản phẩm mùa lễ hội và thực phẩm dinh dưỡng.

Gian hàng của MQ Ingredients - WIN Flavor tại Foodexpo 2025

Tại gian hàng CV1–CV3, khách tham quan được trực tiếp trải nghiệm: Bộ sưu tập hương vị mới phát triển theo xu hướng 2025–2026 với các ứng dụng thực tế theo từng phân khúc sản phẩm, giải pháp R&D trọn gói, từ tư vấn công thức đến phát triển sản phẩm theo yêu cầu.

Điều này cho thấy MQ Ingredients – WIN Flavor không chỉ cung cấp nguyên liệu mà còn đóng vai trò đối tác công nghệ hương vị, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi giá trị thực phẩm.

Kết nối thương mại – Động lực tăng trưởng của WIN Flavor trong tương lai

Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh cao và nhu cầu thay đổi nhanh, hương – nguyên liệu trở thành yếu tố chiến lược ở ba khía cạnh: Tạo bản sắc cảm quan cho sản phẩm; Đảm bảo chất lượng ổn định khi sản xuất quy mô lớn; Đáp ứng xu hướng sức khỏe – tự nhiên – bền vững.

Khách tham quan cùng giao lưu, trao đổi cùng các chuyên gia R&D của MQ Ingredients - WIN Flavor.

Với vai trò nhà cung cấp hương - nguyên liệu thực phẩm chất lượng, MQ Ingredients - WIN Flavor cam kết tiếp tục mở rộng năng lực R&D, nâng cao chất lượng sản phẩm và đồng hành với doanh nghiệp trong quá trình đổi mới.

Vietnam Foodexpo 2025 đã khép lại với nhiều tín hiệu tích cực cho ngành F&B Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu cải tiến đang trở nên cấp thiết. Sự hiện diện của MQ Ingredients – WIN Flavor tại sự kiện cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của hương - nguyên liệu trong sản xuất, khi các giải pháp họ giới thiệu được đánh giá cao về khả năng nâng cao giá trị cảm quan và tăng năng lực cạnh tranh cho sản phẩm F&B.

Với định hướng tập trung vào R&D hương vị và mở rộng danh mục nguyên liệu tự nhiên, MQ Ingredients – WIN Flavor kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng góp vào sự chuyển mình của ngành thực phẩm Việt Nam.

