Legacy89 ra quân lễ kick-off “Tô sắc ngọc quý - Khơi dòng thịnh vượng”

Tại sự kiện, gần 500 nhân viên kinh doanh xuất sắc nhất từ hệ thống các đại lý phân phối uy tín hàng đầu phía Bắc đã cùng tụ hội, tạo nên một bầu không khí sôi động chưa từng có, khẳng định vị thế "siêu phẩm" của Legacy89 trên bản đồ bất động sản khu vực phía Bắc Hưng Yên.

Ngay từ sớm, không gian Ecogarden đã chật kín các chuyên viên kinh doanh từ các đơn vị bất động sản uy tín nhất. Những tiết mục nghệ thuật đỉnh cao kết hợp công nghệ ánh sáng laser hiện đại cùng màn trình diễn "ra quân" bùng nổ đã đẩy cảm xúc của toàn bộ chiến binh kinh doanh lên đến đỉnh điểm. Sự sôi sục của buổi lễ là minh chứng rõ ràng nhất cho niềm tin tuyệt đối mà cả chủ đầu tư lẫn hệ thống phân phối dành cho dự án này.

Dưới sự dẫn dắt của Tổng đại lý Mai Việt Land, Legacy89 tự hào quy tụ hệ sinh thái phân phối mạnh nhất miền Bắc với sự góp mặt đồng loạt của những đại lý giàu kinh nghiệm và uy tín bậc nhất thị trường: Huy Phong Land, AZ Land, Dota Land, Kimland, Hợp Thành Phát (HTP), Địa Ốc SGO, TVH Land, Việt Nam Xanh Invest và Xhomes.

10 đại lý phân phối chính thức dự án Legacy89

Sự hiện diện đầy đủ của 10 đơn vị phân phối hàng đầu này không chỉ là lời khẳng định mạnh mẽ về pháp lý hoàn chỉnh và tiềm năng sinh lời vượt trội của dự án, mà còn là bảo chứng chắc chắn rằng Legacy89 sẽ được đưa đến tay khách hàng một cách nhanh nhất, chuyên nghiệp nhất và minh bạch nhất. Với đội quân gần 500 chiến binh kinh doanh tinh nhuệ từ các sàn này cùng đồng lòng ra quân, Legacy89 chính thức trở thành tâm điểm nóng nhất của thị trường bất động sản tại Hưng Yên cuối năm 2025.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Duy Thái – Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Hưng Hải, đơn vị chủ đầu tư trực tiếp của Legacy89 – đã khẳng định tầm nhìn dài hạn đầy tham vọng: "Chúng tôi không chỉ xây dựng một khu đô thị, chúng tôi đang kiến tạo một biểu tượng sống mới tại Hưng Yên – hiện đại, văn minh nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng".

Ông Nguyễn Duy Thái – Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Hưng Hải phát biểu

"Legacy89 được định hướng trở thành khu đô thị đáng sống bậc nhất Mỹ Hào – Hưng Yên với hệ thống tiện ích vượt trội về giáo dục, thương mại, cảnh quan và không gian cộng đồng. Quan trọng hơn cả, đây sẽ là một di sản bền vững, đúng như cái tên Legacy mà chúng tôi gửi gắm – một tài sản đáng giá truyền đời cho nhiều thế hệ", ông Thái khẳng định.

Đáp lại niềm tin ấy, ông Nguyễn Đình Đức – Phó Tổng giám đốc Mai Việt Land kiêm Giám đốc dự án Legacy89 – nhấn mạnh: "Buổi lễ kick-off hôm nay không chỉ là sự khởi động chiến dịch bán hàng, mà còn là lời cam kết chính thức giữa chủ đầu tư và toàn hệ thống phân phối. Với vị trí vàng kết nối liên vùng, thiết kế kiến trúc tinh tế, pháp lý minh bạch và chính sách bán hàng đột phá, Legacy89 đã sẵn sàng trở thành tâm điểm chú ý của thị trường bất động sản cuối năm 2025. Chúng tôi tự tin sẽ đưa dự án này đến đúng những chủ nhân xứng tầm nhất".

Đội ngũ Mai Việt Land ra quân "quét sạch bảng hàng"

Sự hiện diện đồng loạt của gần chục đơn vị phân phối hàng đầu khu vực phía Bắc – trong đó có những tên tuổi lớn đã khẳng định uy tín qua hàng loạt dự án tỷ đô – chính là bảo chứng mạnh mẽ nhất cho tính chính thống và tiềm năng của Legacy89, một sản phẩm được chuẩn bị kỹ lưỡng suốt nhiều năm, với sự đồng lòng của hàng chục đơn vị phân phối có bề dày kinh nghiệm và uy tín.

Với vị trí đắc địa ngay lõi CBD mới Mỹ Hào, chỉ cách trung tâm Hà Nội chưa đầy 40 phút di chuyển, kết nối trực tiếp cao tốc 5B và quốc lộ 5A, Legacy89 đang sở hữu mọi lợi thế để trở thành "tâm điểm vàng" của dòng vốn đầu tư cuối năm. Hệ thống biệt thự và nhà phố thương mại được thiết kế theo phong cách Singapore hiện đại, kết hợp 50++ tiện ích nội khu liên hoàn cùng chính sách thanh toán chưa từng có chính là những yếu tố khiến giới đầu tư không thể rời mắt.

Vị trí siêu trung tâm của dự án Legacy89

Khu nhà ở phường Nhân Hoà - Legacy89 không chỉ là một dự án bất động sản mà là một tài sản vừa sinh lời vượt trội, vừa mang giá trị di sản lâu dài. Với sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ chủ đầu tư uy tín và hệ thống phân phối chuyên nghiệp hàng đầu, "ngọc quý" tại Bắc Hưng Yên đã chính thức được đánh thức. Đây là thời điểm các nhà đầu tư thông thái cần hành động nhanh chóng để không bỏ lỡ dòng chảy thịnh vượng đang ào ạt đổ về Legacy89.