KES ra mắt LivingLab: Mô hình mới kết nối cộng đồng thiết kế, gia chủ

10-12-2025 - 08:00 AM | Doanh nghiệp giới thiệu

KES ra mắt LivingLab: Mô hình mới kết nối cộng đồng thiết kế, gia chủ

Trong bối cảnh thiết kế nội thất chuyển dịch sang mô hình sáng tạo mở, KES ra mắt KES LivingLab - nền tảng trực tuyến cho phép xem, chia sẻ và ứng dụng vật liệu trong thiết kế. LivingLab kết nối KTS, NTK và gia chủ thông qua bảng màu, moodboard và các công trình, giúp ý tưởng hình thành trực quan, dễ tiếp cận và cảm hứng hơn.

Bảng màu của năm - Công cụ cảm hứng từ KES LivingLab

Một trong những hạng mục quan trọng của nền tảng KES LivingLab là "Bảng màu của năm", được phát triển dựa trên nghiên cứu về xu hướng thiết kế và cảm quan thẩm mỹ châu Âu. Bộ bảng màu là hệ thống màu - vật liệu được KES tuyển chọn nhằm hỗ trợ giới thiết kế xây dựng moodboard, lựa chọn chất liệu và định hình tinh thần công trình một cách nhất quán.

Bảng màu gồm 5 nhóm màu chủ đạo, mỗi nhóm đại diện cho một mạch cảm xúc thiết kế: Maestro Oak: sắc gỗ sồi châu Âu bền vững, gợi cảm giác an trú; The Italian Series: tông gỗ Ý tinh xảo, hào hoa; The French Series: những màu gỗ trung tính thanh lịch và phóng khoáng; Serene Haven: các gam màu nguyên sơ mang tinh thần tĩnh tại; Dreamscape: sắc pastel nhẹ nhàng, đầy chất thơ.

Bộ bảng màu này đóng vai trò như một công cụ định hướng dành cho kiến trúc sư và gia chủ trong việc xây dựng moodboard, lựa chọn vật liệu và xác lập tinh thần thiết kế cho công trình.

Một mô hình kết nối trong thiết kế, từ cảm xúc tới không gian

Điểm nhấn của KES LivingLab nằm ở cách mô hình này kết nối kiến trúc sư, nhà thiết kế và gia chủ thông qua cùng một ngôn ngữ vật liệu.

Thông qua moodboard, bảng màu, bảng vân và các câu chuyện vật liệu được tuyển chọn, KES LivingLab tạo ra: Không gian chung để KTS bắt đầu hình thành ý tưởng một cách trực quan; Công cụ giúp gia chủ hiểu rõ hơn về cảm xúc của từng nhóm vật liệu; Điểm hẹn trao đổi thẩm mỹ giữa các bên liên quan.

KES LivingLab được định vị như một nền tảng sáng tạo mở, nơi câu chuyện thiết kế không bắt đầu bằng bản vẽ, mà từ cảm xúc khi chạm vào bề mặt vật liệu.

KES ra mắt LivingLab: Mô hình mới kết nối cộng đồng thiết kế, gia chủ- Ảnh 1.

KES ra mắt nền tảng KES LivingLab lần đầu tại ELLE Decoration Pop-Up Office Season 4

KES ra mắt LivingLab: Mô hình mới kết nối cộng đồng thiết kế, gia chủ- Ảnh 2.

Đại diện KES - bà Trần Thị Kim Ngân (áo đen) tham dự lễ khai mạc ELLE Decoration Pop-Up Office Season 4

Ra mắt trong khuôn khổ ELLE Design Show 2025

KES LivingLab được giới thiệu lần đầu tại ELLE Design Show 2025, nơi KES tham gia với vai trò đối tác đồng hành.

Thông qua không gian trưng bày tại sự kiện, các nhóm bảng màu của năm và tinh thần thiết kế từ KES LivingLab với chủ đề Touch Renaissance - Phục Hưng Đường Chạm đã được truyền tải trực quan, đánh dấu bước khởi động cho mô hình sáng tạo này trong cộng đồng kiến trúc tại Việt Nam.

Trải nghiệm Bảng màu của năm và nền tảng KES LivingLab tại: https://keslivinglab.vn/

KES ra mắt LivingLab: Mô hình mới kết nối cộng đồng thiết kế, gia chủ- Ảnh 3.

Không gian triển lãm tại ELLE Decoration Pop-Up Office Season 4 - mở màn cho ELLE Design Show 2025

KES ra mắt LivingLab: Mô hình mới kết nối cộng đồng thiết kế, gia chủ- Ảnh 4.

Không gian KES Corner lấy cảm hứng từ kiến trúc vòm phong cách Phục Hưng

