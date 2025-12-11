Agris và Lộc Trời ký kết hợp tác

Ngày 08/12/2025, tại Tp.HCM, AgriS (Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa, HOSE: SBT) và Tập đoàn Lộc Trời chính thức ký kết biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác nhằm phát triển chuỗi giá trị lúa gạo Việt Nam một cách bền vững, hiện đại và hội nhập sâu vào thị trường toàn cầu.

Ngành lúa gạo Việt Nam: tiềm lực lớn nhưng cần bước tiến mới

Theo số liệu AgroMonitor năm 2024, Việt Nam có 7,13 triệu hecta lúa, sản lượng đạt 43,5 triệu tấn, tương đương 23 triệu tấn gạo xay xát. Trong đó, Đồng bằng sông Cửu Long chiếm vai trò chủ lực với phần lớn sản lượng dành cho xuất khẩu, giúp Việt Nam duy trì vị thế top 3 quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới.

Quy mô lớn và dư địa tăng trưởng rõ ràng, nhưng ngành đang bước vào giai đoạn mới: yêu cầu về chất lượng, minh bạch, phát thải thấp và giá trị gia tăng ngày càng cao hơn.

Hợp tác giữa AgriS và Lộc Trời mở ra những cơ hội mới

Hợp tác giữa AgriS và Lộc Trời được kỳ vọng mở ra một cơ hội phát triển mới cho ngành lúa gạo Việt Nam. Trọng tâm của việc hợp tác này hướng đến xây dựng một chuỗi giá trị lúa gạo hoàn chỉnh, gắn kết chặt chẽ "5 Nhà": Nhà nông - Nhà khoa học - Nhà doanh nghiệp - Nhà nước – Định chế Tài chính. Từ đó hình thành chuỗi giá trị sinh thái toàn diện cho nông dân và nâng tầm thương hiệu gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế dựa trên các thế mạnh của cả hai doanh nghiệp mà ở đó AgriS mang năng lực công nghệ, quản trị và mạng lưới thương mại quốc tế sẽ đồng hành hỗ trợ Lộc Trời phát huy những kinh nghiệm sản xuất bền vững và sự gắn bó bền chặt với nông dân để tiếp tục khai mở những thị trường và cơ hội mới cho ngành lúa gạo Việt Nam.

Bà Đặng Huỳnh Ức My, Chủ tịch HĐQT AgriS chia sẻ: AgriS đang kiên định theo đuổi mô hình Chuỗi giá trị Thương mại Tuần hoàn (Circular Commercial Value Chain). Chiến lược của AgriS là tập trung phát triển toàn diện, bền vững trên chuỗi giá trị cốt lõi: Mía, Dừa, Chuối, và đặc biệt là Lúa Gạo. Tầm nhìn của AgriS vượt ra khỏi giới hạn sản xuất và thương mại truyền thống, chúng tôi hướng tới kiến tạo Hệ sinh thái Nông nghiệp Thông minh Tích hợp, nơi công nghệ tiên tiến và quản trị hiện đại là nền tảng của sự phát triển bền vững. Hợp tác lần này hướng tới các mục tiêu then chốt là: ​nâng cao đời sống nông dân, phát triển sản phẩm giá trị gia tăng, đồng thời kiến tạo hệ sinh thái bền vững.

Bà Đặng Huỳnh Ức My – Chủ tịch HĐQT AgriS phát biểu về hệ sinh thái nông nghiệp tuần hoàn của AgriS

Ông Huỳnh Văn Thòn - Chủ tịch Tập đoàn Lộc Trời cho biết việc ký kết hợp tác chiến lược giữa AgriS và Lộc Trời hôm nay đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình nâng tầm giá trị lúa gạo Việt Nam. Lộc Trời tin tưởng rằng sự cộng hưởng sức mạnh giữa hai tập đoàn nông nghiệp sẽ phát triển vùng nguyên liệu đạt chuẩn, thương mại những giống lúa chất lượng cao, xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện cho nông dân và đẩy mạnh các sản phẩm giá trị gia tăng. Đây không chỉ là hợp tác giữa hai doanh nghiệp, mà còn là nỗ lực chung nhằm phát triển ngành lúa gạo theo hướng bền vững hơn, giàu giá trị hơn và có vị thế cao hơn trên bản đồ nông nghiệp thế giới.

Ông Huỳnh Văn Thòn – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Lộc Trời chia sẻ về kỳ vọng hợp tác từ phía Lộc Trời

Bốn trọng tâm hợp tác giữa AgriS và Lộc Trời

AgriS đang đẩy mạnh tích hợp ba trụ cột AgTech - FoodTech - FinTech trên nền tảng ESG, kiến tạo hệ sinh thái nông nghiệp tích hợp, với công nghệ với phát triển bền vững là trục xuyên suốt. Sở hữu 77.740 hecta vùng nguyên liệu tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Úc, AgriS đang có gần 240 dòng sản phẩm trải rộng trên các nhóm cây trồng, mía đường, dừa, chuối, gạo với gần 2.000 khách hàng B2B và hơn 300 đối tác tiêu dùng B2C. Với mạng lưới xuất khẩu đến 76 thị trường, AgriS có nền tảng toàn diện từ sản xuất đến thương mại, sẵn sàng bước vào ngành gạo với vị thế vững chắc và tầm nhìn dài hạn.

Với hơn 32 năm phát triển, Lộc Trời đã xây dựng một hệ sinh thái nông nghiệp bền vững với chuỗi giá trị khép kín bao gồm nghiên cứu, cung ứng giống, vật tư nông nghiệp, dịch vụ nông nghiệp, cơ giới hóa, chế biến và thương mại gạo chất lượng cao. Lộc Trời hiện cũng là 1 trong 17 doanh nghiệp của Việt Nam được phép xuất khẩu gạo qua Thị trường Trung Quốc. Đặc biệt, thương hiệu gạo Hạt Ngọc Trời được vinh danh Thương hiệu Quốc gia 5 lần liên tiếp (2016-2024), khẳng định năng lực của tập đoàn dịch vụ nông nghiệp hàng đầu Việt Nam.

Bốn trọng tâm hợp tác giữa AgriS và Lộc Trời bao gồm:

Đại diện hai bên: Bà Đoàn Thị Yến Nhi – Tổng Giám đốc BHC (một thành viên của AgriS) và ông Nguyễn Tấn Hoàng – Tổng Giám đốc Tập đoàn Lộc Trời tiến hành trao biên bản ký kết

Phát triển vùng nguyên liệu bền vững - đạt chuẩn quốc tế

Hai bên phối hợp phát triển vùng nguyên liệu theo mô hình canh tác bền vững, áp dụng các giải pháp sinh học - hữu cơ, công nghệ số và hệ thống quản trị chất lượng chuẩn hóa. Mục tiêu là hình thành chuỗi giá trị lúa gạo đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, giảm phát thải và phù hợp với các mục tiêu phát triển bền vững, hướng đến Đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao.

Đẩy mạnh thương mại những giống gạo giá trị cao

Song song đó, hợp tác chú trọng thương mại hóa những giống gạo đặc sản, gạo dinh dưỡng và giống độc quyền mà Lộc Trời đang sở hữu vào mạng lưới xuất khẩu tới 76 thị trường và hệ thống phân phối rộng khắp với hơn 120.000 điểm bán của AgriS. Với lợi thế mạng lưới phân phối toàn cầu, AgriS sẽ đưa các giống chất lượng cao vào thị trường quốc tế - những nơi chuộng gạo có chất lượng cao, vốn lâu nay do gạo Thái Lan chiếm lĩnh, qua đó mở rộng hiện diện của gạo Việt Nam trên bản đồ thương mại thế giới.

Xây dựng hệ sinh thái hoàn chỉnh cho nông dân

Không dừng ở đó, hai bên còn hướng tới xây dựng một hệ sinh thái hoàn chỉnh cho nông dân trồng lúa. Hệ sinh thái này giúp người nông dân tiếp cận: vật tư chuẩn hóa; vốn - dịch vụ tài chính theo mô hình Tài chính chuỗi cung ứng - Supply Chain Finance (SCF); công nghệ canh tác, chuyển đổi số; đào tạo kỹ thuật bền vững; bao tiêu và đầu ra ổn định. Từ đó, hoàn thiện hành trình "từ đồng ruộng đến bàn ăn" của cây lúa Việt Nam.

Phát triển sản phẩm chế biến sâu giá trị gia tăng

AgriS và Lộc Trời sẽ cùng đầu tư phát triển các nhóm sản phẩm cao cấp như: gạo dinh dưỡng – gạo chức năng; sản phẩm từ cám, gạo, protein lúa; các sản phẩm ứng dụng công nghệ thực phẩm (food-tech). Đây là bước đi nhằm nâng tầm giá trị kinh tế của cây lúa, đồng thời tăng sức cạnh tranh của gạo Việt Nam trong dài hạn.

Thỏa thuận hợp tác giữa AgriS và Lộc Trời là dấu mốc quan trọng cho lộ trình nâng tầm ngành gạo Việt Nam. Sự kết hợp giữa công nghệ, quản trị chất lượng, thương mại quốc tế và nền tảng phát triển bền vững sẽ giúp gạo Việt Nam tăng tốc mạnh mẽ, đóng góp vào an ninh lương thực toàn cầu và khẳng định vị thế gạo Việt Nam trên bản đồ thế giới.