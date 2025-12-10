Cargill Việt Nam: 30 năm kiến tạo môi trường làm việc tiến bộ

Kể từ năm 1995, Cargill đã tích cực góp phần "thay da đổi thịt" nền nông nghiệp Việt Nam. Khi Cargill gia nhập thị trường, ngành chăn nuôi và nông nghiệp trong nước đang trong thời kỳ đầu của hiện đại hóa. Đến nay, công ty đã đầu tư hơn 200 triệu USD vào các ngành kinh doanh chủ chốt như dinh dưỡng và sức khỏe vật nuôi, nông sản, thương mại và thực phẩm. Với mạng lưới tám nhà máy, một nhà kho, một trung tâm phân phối cùng đội ngũ hơn 1.100 nhân viên trên toàn quốc, Cargill tự hào là đối tác tin cậy ở mọi nơi công ty hiện diện, cùng người Việt phục vụ đông đảo nông dân và doanh nghiệp Việt.

30 năm ấy là câu chuyện về sứ mệnh và cam kết. Tiên phong đưa các chuẩn mực quốc tế tiên tiến và công nghệ hiện đại về nông nghiệp và chăn nuôi vào Việt Nam, mở rộng khả năng tiếp cận nguồn cung chất lượng cao, Cargill góp phần nâng cao năng lực và tầm nhìn bền vững, dài hạn cho nông nghiệp nước nhà. Vai trò cầu nối thúc đẩy giao thương và thắt chặt quan hệ song phương Việt-Mỹ của công ty cũng góp phần giúp Việt Nam hội nhập sâu rộng vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Linh hồn của hành trình 30 năm tại Việt Nam chính là lực lượng lao động với toàn bộ lãnh đạo cấp cao hiện nay là người Việt, trong đó nhiều người đã gắn bó cùng Cargill hàng thập kỷ. Câu chuyện của họ khắc họa một môi trường làm việc tiến bộ và bình đẳng, nơi tinh thần học hỏi, trách nhiệm và ý thức về mục đích cao cả là kim chỉ nam cho công việc mỗi ngày.

Anh Nguyễn Văn Sinh, Giám đốc Phát triển Năng lực Thương mại ngành Dinh dưỡng & Sức khỏe Vật nuôi Cargill Việt Nam chia sẻ: "Là một nhân viên có 25 năm gắn bó với công ty qua nhiều thăng trầm, ý chí vươn lên và khát khao cống hiến của Cargill cũng như đồng nghiệp đã thôi thúc tôi cố gắng đóng góp một phần nhỏ vào mục tiêu chung là nuôi dưỡng thế giới."

Chính cam kết về con người đã giúp Cargill được tạp chí HR Asia vinh danh là "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á" trong 5 năm liên tiếp (2021–2025), cùng các giải thưởng danh giá năm 2025 về "Đa dạng, Bình đẳng & Hòa nhập" và "Môi trường Làm việc Bền vững". Tỷ lệ gắn kết nhân viên đạt 91% là minh chứng cho văn hóa doanh nghiệp bắt nguồn từ những giá trị cốt lõi: "Lấy Con Người Làm Trọng" "Làm Điều Đúng Đắn" và "Nỗ Lực Đạt Mục Tiêu Cao Hơn".

Cargill còn chủ động ươm mầm cho thế hệ lao động kế tiếp qua các chương trình thực tập, hướng nghiệp, hợp tác đại học, ngày hội việc làm và giải thưởng khoa học. Những sáng kiến này giúp người trẻ tiếp cận thực tiễn nông nghiệp hiện đại, trang bị năng lực cần thiết để vững bước trong kỷ nguyên 4.0.

Trách nhiệm xã hội cũng là cam kết mang tính sứ mệnh của Cargill tại Việt Nam. Từ năm 1996, Quỹ thiện nguyện Cargill Cares đã đầu tư hơn 6,5 triệu USD (khoảng 170 tỷ đồng) xây dựng 125 ngôi trường và 37 thư viện tại 32 tỉnh thành, giúp hàng trăm nghìn trẻ em trực tiếp tiếp cận môi trường giáo dục an toàn, nhân văn. Bên cạnh đó, Cargill còn tích cực hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, đối phó đại dịch COVID-19, và triển khai dự án "Vươn Mình" cải thiện sinh kế cho phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Đắk Lắk. Những nỗ lực này khẳng định niềm tin rằng thành công của doanh nghiệp không thể tách rời sự thịnh vượng của cộng đồng.

Kiên định với mục tiêu thúc đẩy một nền nông nghiệp năng suất cao, khả năng chống chịu tốt và bền vững, Cargill không ngừng đổi mới sáng tạo sản phẩm và dịch vụ, giúp người nông dân tối ưu hóa hiệu quả, lợi nhuận và sức khỏe vật nuôi, đưa nông nghiệp Việt Nam tiếp cận các chuẩn mực thế giới.

Trong bối cảnh thị trường lao động đầy cạnh tranh, thương hiệu nhà tuyển dụng vẫn là ưu tiên chiến lược. Cargill cam kết nuôi dưỡng một môi trường giàu tiềm năng phát triển, an toàn tuyệt đối, hòa nhập và gắn kết làm nền tảng văn hóa để thu hút và giữ chân nhân tài. Công ty cũng tích cực tìm kiếm ứng viên giàu kinh nghiệm qua cổng thông tin tuyển dụng cũng như nhiều đối tác tuyển dụng có uy tín.

Anh Nguyễn Bá Luân, Trưởng đại diện Tập đoàn Cargill tại Việt Nam bộc bạch: "Gần 20 năm gắn bó với Cargill, tôi thấy rằng chính môi trường làm việc quốc tế năng động, đa dạng, hội nhập, nhiều cơ hội học hỏi và phát triển là điểm thu hút và giữ chân nhân tài tại đây. Dù là người mới tốt nghiệp hay đã có kinh nghiệm làm việc, bạn đều có thể góp phần tạo tác động tích cực cho con người, khách hàng, cộng đồng với tư cách là một chuyên gia, đối tác hay tình nguyện viên của Quỹ Cargill Cares."

Qua bao thăng trầm thử thách, di sản bền vững nhất trong câu chuyện 30 năm của Cargill chính là "mối thâm tình" với con người Việt Nam – từ những người nông dân, cộng đồng địa phương, đến đội ngũ đã cống hiến cả thanh xuân và nhiệt huyết. Mối quan hệ ấy được ươm mầm và vun đắp từ tinh thần đối tác thủy chung, để cùng nhau viết tiếp câu chuyện cùng Việt Nam nuôi dưỡng thế giới.