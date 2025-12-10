Hành trình vượt núi mang hơi ấm về vùng biên cương Quảng Trị

Trong bối cảnh ấy, sáng 6/12/2025, chương trình khám bệnh, phát thuốc, tặng quà thiện nguyện do DHG Pharma phối hợp cùng AloBacsi và Daisy Media tổ chức đã diễn ra tại xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị - địa phương còn nhiều khó khăn sau mưa lũ. Đồng hành trong hoạt động ý nghĩa này, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc góp mặt bằng cả chuyên môn và những phần quà thiết thực, gửi đến bà con vùng biên giới sự sẻ chia ấm áp và kịp thời.

Vượt đường xa để mang hơi ấm tới bản làng

Chỉ trước ngày khám bệnh một hôm, sân UBND xã Tân Lập đã rộn ràng công tác chuẩn bị. Các phần quà như chăn, sữa cùng các loại nhu yếu phẩm trị giá 100 triệu đồng từ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc được vận chuyển thành công, vượt hàng trăm cây số, băng qua những tuyến đường đèo mịt mù mưa lạnh.

Khi sớm vùng cao còn đặc quánh sương mù, bà con đã đội mưa xuống UBND xã. Chỉ trong chốc lát, mái vòm sân xã chật kín người: những cụ già lưng còng, những người mẹ địu con trên lưng, những em nhỏ chân còn lấm bùn đất. Họ đến không chỉ để khám bệnh, mà còn để tìm thấy sự sẻ chia, sự quan tâm và niềm tin về sức khỏe.

Hình ảnh bà con nâng niu những chiếc chăn mới, trẻ nhỏ ôm chặt hộp sữa vào lòng, nụ cười rạng rỡ bừng lên giữa cái lạnh 12–14°C chính là khoảnh khắc đẹp nhất của buổi sáng miền biên giới.

Món quà nhỏ mang ý nghĩa lớn lao

Ngay từ sáng sớm, đội ngũ y bác sĩ đã tất bật cho công tác thăm khám. Từ việc đón tiếp người dân, phát số thứ tự cho đến đo huyết áp, thử tiểu đường, siêu âm, đo điện tim… đều được thực hiện tuần tự, chỉn chu.

Sau quá trình thăm khám, các bác sĩ nhận ra những đặc trưng sức khoẻ tại đây. Mặc dù người dân ít mắc tăng huyết áp nhờ thói quen ăn nhạt, nhưng lại thiếu vi chất, thiếu canxi. Đa phần phụ nữ trong độ tuổi sinh nở thiếu máu, trẻ nhỏ sức đề kháng kém, thường xuyên mắc bệnh hô hấp do khí hậu lạnh - ẩm quanh năm.

Với ThS Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Bác sĩ Nội, Chuyên Khoa Nội thần kinh chia sẻ: "Chương trình thiện nguyện lần này đem đến cho bà con các gói khám nội tổng quát, kiểm tra tim phổi, kiểm tra điện tim và siêu âm ổ bụng với các bác sĩ đầu ngành về chuyên ngành xương khớp, thần kinh, tim mạch và tiêu hoá. Người dân được tầm soát một số bệnh lý mạn tính như tim mạch, tăng huyết áp, tiểu đường… nguyên nhân gây ra những biến chứng nguy hiểm: đột quỵ, nhồi máu cơ tim và suy thận. Bên cạnh đó, hướng dẫn người dân cách tập luyện, dinh dưỡng và nâng cao ý thức về chăm sóc sức khoẻ định kỳ, nâng cao tuổi thọ cho cộng đồng."

ThS Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Bác sĩ Nội, Chuyên Khoa Nội thần kinh - Hệ thống Y tế Thu Cúc

Theo đó, tùy theo tình trạng bệnh của mỗi người mà những phần thuốc được chuẩn bị đã được trao tận tay tới bà con.

Bên cạnh đó, xã Tân Lập cũng là địa phương thường xuyên gánh chịu nhiều thiên tai, bão lũ. Do vậy, đội ngũ các y bác sĩ cũng tích cực trong việc tư vấn các biện pháp phù hợp để giúp bà con tránh mắc bệnh.

BS.CKI Phạm Đức Sơn - Trưởng Đơn vị Thăm dò chức năng - Nội soi tiêu hóa - Hệ thống Y tế Thu Cúc cho biết: "Để tránh mắc phải các vấn đề tiêu hóa sau bão lũ, người dân cần đặc biệt lưu ý:

1. Cần ăn chín uống sôi, đảm bảo nguồn nước sạch.

2. Rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh để tránh lây nhiễm chéo nguồn bệnh.

3. Không ăn đồ ôi thiu, đồ ăn để lâu

4. Khi gặp các triệu chứng nặng như tiêu chảy kéo dài, đau bụng kéo dài, sốt cao… người bệnh cần tới cơ sở y tế để được cứu chữa kịp thời."

BS.CKI Phạm Đức Sơn - Trưởng Đơn vị Thăm dò chức năng - Nội soi tiêu hóa - Hệ thống Y tế Thu Cúc (Ảnh DNCC)

Không dừng lại ở đó, những phần quà thiết thực từ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc như chăn ấm, sữa và các khoản hỗ trợ lại càng làm cho buổi khám bệnh thêm trọn vẹn.

Những tấm chăn giúp người dân xua đi cái giá lạnh, hộp sữa dù nhỏ cũng giúp bổ sung phần nào lượng vi chất đang thiếu hụt. Những phần quà nhỏ bé nhưng thiết thực ấy chính là sự quan tâm mà đội ngũ các bộ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc mang tới trong hành trình thiện nguyện ý nghĩa này.

BVĐKQT Thu Cúc trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa (Ảnh DNCC)

Hành trình lan tỏa yêu thương giữa miền biên cương

Không chỉ mang y tế đến gần bà con, chương trình còn trao hơn 1.000 phần thuốc cùng 300 chiếc áo ấm dành riêng cho trẻ em.

Trong thời tiết mưa lạnh của mùa đông Quảng Trị, niềm vui hiện rõ trên từng khuôn mặt. Bà con tay xách túi quà, người khệ nệ ôm túi chăn, trẻ nhỏ cười rạng rỡ trong chiếc áo ấm mới.

Đó không chỉ là hoạt động nhân ái, mà còn là cách để những người y bác sĩ, những nhà hảo tâm gửi lời tri ân đến mảnh đất kiên cường từng chìm trong lửa đạn Khe Sanh.

Lời cảm ơn từ trái tim

Ban tổ chức chương trình xin gửi lời tri ân sâu sắc đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc - đơn vị đồng hành đã mang những phần quà đầy tính nhân văn đến với bà con xã Tân Lập.

Những chiếc chăn ấm, những hộp sữa nhỏ và khoản hỗ trợ thiết thực chính là lời nhắn gửi yêu thương đến người dân vùng biên giới trong những ngày lạnh giá.

Đội ngũ nhân viên Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc

Chuyến đi khép lại, nhưng sự ấm áp và lòng nhân ái từ những món quà của đoàn thiện nguyện sẽ còn ở lại thật lâu, hỗ trợ phần nào trong cuộc sống của đồng bào nơi đại ngàn biên cương.