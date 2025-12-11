Logistics xanh trở thành xu hướng chiến lược toàn cầu

Theo các chuyên gia, ngành kho lạnh có mức tiêu thụ điện năng thuộc hàng cao nhất trong khối dịch vụ, tạo ra một rào cản lớn trong lộ trình đạt mục tiêu Net Zero vào năm 2050 của Chính phủ Việt Nam.

Các quỹ đầu tư quốc tế và các định chế tài chính lớn ngày càng siết chặt các tiêu chí ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị), ưu tiên rót vốn vào các dự án có khả năng chứng minh hiệu suất môi trường rõ rệt. Logistics Xanh không còn là lựa chọn mà là yêu cầu bắt buộc để tiếp cận nguồn vốn xanh toàn cầu.

Chính trong bối cảnh này, Công ty Cổ phần Kho Lạnh Kỷ Nguyên Mới (NECS), một trong những trung tâm logistics lạnh hiện đại hàng đầu, vừa công bố chiến lược vận hành xanh và công nghệ cao theo chuẩn quốc tế.

Sự chuyển đổi này không chỉ giúp NECS tối ưu hóa chi phí vận hành mà còn tạo bước ngoặt lớn, mở ra cơ hội thu hút mạnh mẽ các dòng vốn xanh từ các quỹ phát triển bền vững và tổ chức tài chính quốc tế như một hình mẫu tiên phong.

Tổng quan Kho Lạnh Kỷ Nguyên Mới (NECS)

Hướng đến "logistics xanh": giảm phát thải từ gốc, tối ưu từ vận hành

Được thiết kế như mô hình kho lạnh thế hệ mới, NECS vận hành trên ba trụ cột:

Tiết kiệm năng lượng – Công nghệ cao – Phát triển bền vững.

Toàn bộ công trình sử dụng panel PIR cách nhiệt dày, thiết kế âm – dương (tongue-and-groove) giúp khít kín tuyệt đối, giảm thất thoát nhiệt và tối ưu tải lạnh. Kết hợp cùng hệ thống lạnh châu Âu (GEA Grasso, Thermofin), thiết kế dự phòng kép 24/7, và xả đá bằng gas nóng giúp giảm đáng kể điện năng tiêu thụ so với các phương pháp truyền thống.

Nguồn năng lượng tại NECS cũng được tái tạo ngay từ mái nhà kho. Hệ thống điện mặt trời áp mái 2MWp cung cấp đủ điện vận hành cụm máy lạnh, hệ thống tự động ASRS và thiết bị phụ trợ trong khung giờ cao điểm, giúp giảm 25–28% điện lưới mỗi tháng, tương đương hàng nghìn tấn CO₂ được cắt giảm mỗi năm.

Hệ thống điện mặt trời giúp tiết kiệm điện

Tất cả khu vực ngoài trời, hệ thống nước và xử lý chất thải đều được thiết kế theo chuẩn công trình xanh. Cụ thể, đèn ngoài trời dùng 100% năng lượng mặt trời, không tiêu thụ điện lưới; Thiết bị nước 3,4 lít/phút, tự động ngắt sau 6 giây, giảm lãng phí; Hệ thống xử lý nước thải 40m³/ngày, đạt chuẩn Loại A, cao hơn quy định KCN.

Tự động hóa và dữ liệu: nền tảng của chuỗi cung ứng lạnh bền vững

NECS ứng dụng mạnh mẽ công nghệ để giảm phát thải gián tiếp từ vận hành.

Hệ thống ASRS với cửa nạp nhỏ, phòng tách ẩm hai lớp và băng tải tự động giúp giảm lượng không khí nóng – ẩm lọt vào phòng lạnh, từ đó giảm đóng băng, giảm tải lạnh và tiết kiệm điện.

Hệ thống WMS+ giám sát nhiệt độ – độ ẩm tự động ghi nhận dữ liệu theo thời gian thực, bảo đảm sản phẩm luôn được bảo quản trong điều kiện tối ưu. Nhờ kiểm soát chính xác thời gian lưu kho và nhiệt độ, NECS giúp khách hàng đảm bảo chất lượng hàng hoá, kéo dài vòng đời sản phẩm và giảm lượng hàng phải hủy bỏ – một yếu tố quan trọng trong chiến lược giảm phát thải toàn chuỗi.

Với hơn 110.000 pallets, nhiều phân vùng nhiệt độ và mô hình vận hành liền mạch, NECS đang trở thành mắt xích quan trọng của chuỗi cung ứng lạnh Việt Nam – nơi yêu cầu minh bạch dữ liệu, tối ưu năng lượng và chất lượng sản phẩm ngày càng khắt khe.

NECS đạt chứng chỉ EDGE Advanced với mức tiết kiệm năng lượng hàng đầu ngành kho lạnh

Không chỉ tiên phong trong công nghệ và vận hành xanh, NECS còn là một trong số ít trung tâm logistics lạnh tại Việt Nam đạt chuẩn EDGE Advanced – chứng chỉ công trình xanh do Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC (World Bank Group) phát triển.

Đại diện NECS nhận chứng nhận Edge tại Tuần Lễ Công Trình Xanh Việt Nam 2023

Ở giai đoạn 1, NECS được SGS chứng nhận đạt 67% tiết kiệm năng lượng, 46% tiết kiệm nước, 37% giảm năng lượng hàm chứa trong vật liệu (Less Embodied Energy in Materials), 2.329,75 tấn CO₂/năm lượng khí thải được cắt giảm so với mức vận hành chuẩn

Những con số này chứng minh hiệu quả vượt trội của thiết kế cách nhiệt, hệ thống điện mặt trời 2MWp, chiếu sáng – nước tiết kiệm và vật liệu công trình hiệu quả được NECS áp dụng.

Đối với giai đoạn 2–3, NECS tiếp tục đạt chứng nhận EDGE Advanced Preliminary với các chỉ số ấn tượng như: 56% tiết kiệm năng lượng, 29% tiết kiệm nước, 27% giảm carbon hàm chứa trong vật liệu (Less Embodied Carbon in Materials), 2.440,44 tấn CO₂/năm lượng khí thải CO₂ được cắt giảm so với mức vận hành chuẩn.

Việc đạt chứng chỉ EDGE cho cả hai giai đoạn cho thấy NECS không chỉ xây dựng kho lạnh hiệu suất cao mà còn theo đuổi chiến lược phát triển logistics bền vững, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao từ các quỹ đầu tư xanh, tổ chức tài chính, và doanh nghiệp toàn cầu trong chuỗi cung ứng thực phẩm.

Những chứng nhận này đóng vai trò quan trọng trong việc giúp NECS trở thành ứng viên tiêu chuẩn cho các nguồn vốn xanh (green financing), nơi minh chứng về hiệu quả môi trường là yếu tố quyết định để tiếp cận các khoản vay ưu đãi, dòng vốn dài hạn và các chương trình hỗ trợ giảm phát thải.

Điểm đến của các nguồn vốn xanh quốc tế

Nhờ định hướng phát triển các giải pháp năng lượng và mô hình logistics bền vững, NECS đang trở thành đối tác chiến lược của nhiều quỹ đầu tư xanh và tổ chức tài chính quốc tế, trong đó có GCPF – Global Climate Partnership Fund.

Các quỹ này đặc biệt quan tâm đến mô hình: Giảm phát thải CO₂ trực tiếp & gián tiếp; Ứng dụng năng lượng tái tạo; Hệ thống vận hành tự động, giảm lãng phí; Quy trình quản lý chất thải – nước – năng lượng đạt chuẩn quốc tế; Chuỗi giá trị bền vững, đảm bảo chất lượng hàng hoá.

Robot vận hành truy xuất hàng hoá tự động trong kho lạnh -20 độ C

NECS không chỉ giảm chi phí vận hành mà còn tạo tỷ suất hoàn vốn xanh (Green ROI) – một chỉ số ngày càng quan trọng khi doanh nghiệp muốn tiếp cận nguồn vốn dài hạn, lãi suất ưu đãi từ các định chế tài chính toàn cầu.

Với việc đồng thời đáp ứng ba yêu cầu lớn của chuỗi cung ứng hiện đại – an toàn thực phẩm – tiết kiệm năng lượng – vận hành thông minh, NECS đang góp phần định hình xu hướng logistics xanh tại Việt Nam.

Đại diện NECS cho biết: "Chúng tôi tin rằng phát triển bền vững không chỉ là xu hướng, mà là tiêu chuẩn bắt buộc cho logistics trong tương lai. NECS cam kết tiếp tục đầu tư vào công nghệ, năng lượng sạch và vận hành xanh để đồng hành cùng khách hàng và các quỹ đầu tư trong mục tiêu giảm phát thải và nâng cao giá trị bền vững cho toàn chuỗi cung ứng."