Giải pháp quản lý kinh doanh dễ dàng từ HLB và Sổ Bán Hàng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2025 – Tiếp nối công bố hợp tác chiến lược cùng Sổ Bán Hàng (SoBanHang), HLB chính thức ra mắt giải pháp tối ưu nhằm hỗ trợ các chủ hộ kinh doanh, chủ cửa hàng thích nghi kịp thời với các thay đổi trong chính sách thuế, như: việc sử dụng hóa đơn điện tử bắt buộc, chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai.

HLB – Ngân hàng Malaysia tiên phong hoạt động tại Việt Nam, chính thức ra mắt giải pháp tài chính tích hợp cho các chủ hộ kinh doanh từ việc mở tài khoản, thanh toán QR chuẩn thuế đến tự động hạch toán và xuất hóa đơn điện tử ngay trong ứng dụng Sổ Bán Hàng. Giải pháp này không chỉ giúp tối ưu hiệu quả kinh doanh mà còn là chìa khóa để các chủ cửa hàng an tâm đón đầu các quy định thuế mới trong năm sau.

Chia sẻ về sự thấu hiểu thị trường, ông Fred Lim – Giám đốc Thương mại hóa Kỹ thuật số của Ngân hàng Hong Leong Berhad cho biết, kinh nghiệm quý báu từ hành trình 120 năm khởi nghiệp của ngân hàng mẹ tại Malaysia đã giúp HLB thấu hiểu những khó khăn, thách thức mà các hộ kinh doanh tại Việt nam đang phải đối mặt.

"Vận hành một cửa hàng chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhất là khi phải liên tục cập nhật các yêu cầu về tuân thủ quản lý thuế và hóa đơn. Hợp tác giữa HLB và Sổ Bán Hàng được phát triển nhằm giải quyết bài toán đó: đơn giản hóa quy trình tài chính - kế toán, tất cả để giúp chủ cửa hàng có thể hoàn toàn tập trung vào việc phát triển kinh doanh và tăng thu nhập."

Để giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh này được phổ biến rộng rãi và mang lại hiệu quả thiết thực, HLB và Sổ Bán Hàng mang đến các chương trình ưu đãi đặc biệt* dành cho các hộ kinh doanh hoạt động trên ứng dụng Sổ Bán Hàng. Cụ thể, khách hàng mở tài khoản HLB trên ứng dụng Sổ Bán Hàng sẽ được SoBanHang tặng 3 tháng sử dụng gói Sổ Bán Hàng, cùng với chiết khấu 35% khi gia hạn gói dịch vụ này trong năm tiếp theo. Hơn nữa, nhằm hỗ trợ việc tuân thủ quy định pháp luật, trong năm đầu tiên, khách hàng được tặng miễn phí 01 năm Chữ ký số (e-Signature) và gói phát hành 10.000 hóa đơn điện tử với mức giá ưu đãi chỉ 250.000 đồng.

Chương trình ưu đãi được thiết kế nhằm khuyến khích các hộ kinh doanh trải nghiệm sử dụng thực tế các giải pháp tích hợp của HLB trên ứng dụng Sổ Bán Hàng, từ đó đạt được hiệu quả vận hành, tăng trưởng doanh số và quản lý tài chính tốt hơn.

Ông Bùi Hải Nam, CEO Sổ Bán Hàng, cho biết thêm: "Tầm nhìn của HLB trong việc đơn giản hóa quản lý cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp SME hoàn toàn phù hợp với sứ mệnh của Sổ Bán Hàng: giúp hàng triệu chủ kinh doanh vận hành và phát triển thuận lợi hơn. Chúng tôi đang xây dựng một nền tảng "tất cả trong một ứng dụng" - từ bán hàng, thanh toán, đến kế toán thu chi, kê khai thuế và dịch vụ ngân hàng, để mọi chủ kinh doanh quản lý được liền mạch trong một ứng dụng duy nhất.

Với hợp tác chiến lược và các ưu đãi đặc biệt lần này, chúng tôi tin rằng ngày càng nhiều hộ kinh doanh sẽ có cơ hội mở rộng và phát triển một cách tự tin, hiệu quả, và tiết kiệm hơn. Chúng tôi rất vui khi có HLB đồng hành trên hành trình này, cùng nhau thúc đẩy tăng trưởng và củng cố hệ sinh thái kinh doanh nhỏ tại Việt Nam và các thị trường khác."

Xem thêm về Ngân hàng Hong Leong Việt Nam tại https://www.hlbank.com.vn

*Tham chiếu điều khoản và điều kiện áp dụng.