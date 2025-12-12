“Rong biển GENKAI – Tinh hoa từ biển cả”: Dấu ấn của Tohogenkai Việt Nam

Với mong muốn lan tỏa thói quen ăn uống lành mạnh và giới thiệu các dòng sản phẩm rong biển chất lượng cao đến khách hàng, Công ty TNHH Tohogenkai Việt Nam vừa tổ chức sự kiện "Rong biển GENKAI – Tinh hoa từ biển cả", đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong chiến lược phát triển thương hiệu GENKAI tại Việt Nam.

Với sự góp mặt của đại diện Bộ Hải Dương và Thủy sản Hàn Quốc, đại diện chuỗi siêu thị MEGA Market, Bách Hoá Xanh, Ân Nam Gourmet, AVAKids... và các đối tác, các nhà phân phối, các nhà cung cấp thân thiết của GENKAI. Sự kiện đã tạo được dấu ấn nhờ không gian trưng bày trọn vẹn hương vị đại dương, đội ngũ nhân viên chỉnh chu và đặc biệt là những trải nghiệm ẩm thực mang đậm tinh thần "Tinh hoa từ biển cả".

Không gian sự kiện: ấm cúng, tinh tế và tràn đầy câu chuyện về rong biển

Ngay khi bước vào sự kiện, khách mời dễ dàng cảm nhận tinh thần của GENKAI qua cách bố trí không gian tối giản nhưng đầy ấm áp, tất cả đều tập trung vào trải nghiệm rong biển.

Khu vực trưng bày giới thiệu đầy đủ 5 dòng sản phẩm chủ lực của GENKAI: Rong biển trộn cơm, Rong biển ăn liền, Rong biển cuộn cơm, Rong biển nấu canh, Snack rong biển bao gồm "Rong biển nướng và Rong biển Siêu giòn"

Bên cạnh đó, khu vực trải nghiệm ẩm thực do chính đầu bếp của nhà hàng GENKAI Kitchen tâm huyết chuẩn là nơi thu hút đông đảo khách mời nhất. Những món quen thuộc như cơm cuộn Kimbap, cơm trộn Bibibap, cơm nắm rong biển Onigiri, canh rong biển đậu hũ… được chế biến trực tiếp ngay tại sự kiện, truyền tải rõ nét thông điệp: tiện lợi – bổ dưỡng – ngon miệng. Khẳng định rong biển GENKAI là nguyên liệu hoàn hảo trong căn bếp của gia đình Viêt.

Hành trình của GENKAI: từ tinh hoa biển cả đến sứ mệnh tại Việt Nam

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Công Nam Hiến – Chủ tịch Công ty TNHH Tohogenkai Việt Nam chia sẻ: "Sứ mệnh của GENKAI là cung cấp những thực phẩm tiện lợi, bổ dưỡng từ rong biển cho người tiêu dùng Việt. Chúng tôi mong muốn tôn vinh văn hóa rong biển, nâng tầm giá trị ngành rong biển và đưa rong biển trở thành sản phẩm thiết yếu trong đời sống của người Việt Nam"

Ông cũng nhấn mạnh về tâm huyết của GENKAI trong từng sản phẩm:"Từ những lá rong biển được nuôi dưỡng trong làn nước sạch, qua quy trình sản xuất hiện đại và tỉ mỉ, chúng tôi giữ trọn vị ngon tự nhiên, thuần khiết và an toàn để gửi đến mọi gia đình. GENKAI tin rằng rong biển không chỉ là một món ăn – mà còn là một lựa chọn sống lành mạnh, là nguồn dinh dưỡng tự nhiên mà ai cũng có thể tận hưởng mỗi ngày."

Đồng thời, ông Hiến khẳng định mong muốn lắng nghe thật nhiều góp ý từ quý khách mời để ngày càng hoàn thiện, tiếp tục mang đến những sản phẩm chất lượng hơn nữa."Với GENKAI, điều khiến chúng tôi hạnh phúc nhất chính là khi thấy một gia đình Việt thưởng thức bữa cơm có thêm chút hương vị biển, hay một bạn trẻ vui vẻ nhâm nhi miếng snack rong biển giòn tan – vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe".

Về việc khởi tạo văn hóa rong biển, ông cho rằng văn hoá được xây dựng là nhờ thị trường và sự phù hợp của sản phẩm với thị trường đó, chứ không phải do nguồn gốc. Người Việt đã biến rất nhiều sản phẩm du nhập từ nước ngoài trở thành biểu tượng của Việt Nam. Như Bánh mì của người Pháp, Pate của người Pháp hay cà phê của Nam Mỹ đã du nhập vào Việt Nam cả trăm năm trước đây, bây giờ đã thành món ăn hàng ngày của người Việt. GENKAI tin rằng trong tương lai, với nỗ lực của công ty, rong biển sẽ trở thành một văn hóa tiêu dùng tại Việt Nam.

Một khởi đầu nhỏ cho hành trình lớn

Kết thúc sự kiện, ban tổ chức ghi nhận nhiều phản hồi tích cực từ khách mời, đặc biệt về hương vị, độ tiện dụng và khả năng ứng dụng của rong biển trong bữa ăn Việt.

Tohogenkai cho biết sẽ tiếp tục tổ chức nhiều sự kiện trải nghiệm với quy mô lớn hơn trong năm 2026 nhằm đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng. Mục tiêu của GENKAI là để mọi gia đình Việt đều được thưởng thức những sản phẩm tươi ngon, an toàn và đầy dinh dưỡng từ rong biển.

"Rong biển GENKAI – Tinh hoa từ biển cả" không chỉ là một sự kiện nhỏ mà còn là lời khẳng định cho khát vọng lớn của Tohogenkai Việt Nam: Đưa rong biển trở thành một món ăn thiết yếu trong từng bữa cơm Việt.

Sự kiện khép lại, nhưng hành trình lan tỏa giá trị của GENKAI mới chỉ bắt đầu.