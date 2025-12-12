Chính thức khởi công Saint Mary Light - Biểu tượng tiên phong, kiến tạo chuẩn sống mới tại phường Thới Hòa

Sự kiện đánh dấu bước đi quan trọng trong chiến lược kiến tạo khu căn hộ thương mại tiên phong, đáp ứng nhu cầu an cư và khai thác kinh doanh đang tăng mạnh tại trung tâm khu công nghiệp phía Bắc TP.HCM.

Tham gia lễ khởi công có sự góp mặt của các lãnh đạo Chủ đầu tư Trần Anh Bình Dương, đại diện Tổng đại lý kinh doanh tiếp thị Datxanh Services - GPT Land , đơn vị nhà thầu Công ty CP Thương mại và Xây dựng Tài Phú cùng các đối tác phân phối và hàng trăm khách hàng, nhà đầu tư quan tâm dự án.

Trong bối cảnh phía Bắc TP.HCM đang tăng tốc phát triển hạ tầng và công nghiệp, phường Thới Hòa đang nổi lên như tâm điểm đầu tư mới. Khu vực này quy tụ hàng loạt khu công nghiệp tỷ đô như Mỹ Phước, Rạch Bắp, Bình Dương Riverside ISC…, hình thành cộng đồng chuyên gia và lao động chất lượng cao với nhu cầu an cư và khai thác kinh doanh ngày càng gia tăng. Cùng với mạng lưới kết nối chiến lược gồm Quốc lộ 13, Mỹ Phước – Tân Vạn và Vành đai 4, phường Thới Hòa giữ vai trò cửa ngõ kinh tế phía Bắc và sở hữu biên độ tăng trưởng bất động sản bền vững, mở ra cơ hội cho các dự án tiên phong như Saint Mary Light.

Ông Nguyễn Tấn Vinh – Tổng Giám đốc Công ty CP Bất Động Sản GPT, đại diện Tổng đại lý kinh doanh – tiếp thị dự án, chia sẻ: "Phường Thới Hòa đang nổi lên như tâm điểm tăng trưởng mới và Saint Mary Light xuất hiện như một bước đi tiên phong, vừa đáp ứng nhu cầu an cư chất lượng, vừa mở ra cơ hội khai thác kinh doanh hấp dẫn từ lượng lớn chuyên gia và người lao động năng động. Chúng tôi vô cùng vinh dự được đồng hành cùng Chủ đầu tư trong hành trình kiến tạo dự án, mang đến một không gian sống hiện đại, tiện nghi và đẳng cấp tại khu vực."

Lễ khởi công được xem là cột mốc quan trọng, đánh dấu bước triển khai chính thức của Saint Mary Light và mở đầu cho giai đoạn xây dựng tiếp theo. Dự án sẽ được tiến hành xây dựng với quy mô 612 căn hộ thương mại, 8 shophouse và 9 căn nhà phố, hướng đến việc hình thành một quần thể thương mại - dịch vụ - an cư đồng bộ tại phường Thới Hòa.

Tọa lạc tại tâm điểm Thới Hòa, Saint Mary Light sở hữu vị trí kết nối chiến lược, liền kề với các tuyến giao thông trọng điểm, khu dân cư và cụm khu công nghiệp lớn. Đây là lợi thế quan trọng tạo nên nhịp sống năng động và tiềm năng tăng trưởng bền vững cho dự án.

Định hướng phát triển theo mô hình thương mại dịch vụ, Saint Mary Light kiến tạo một không gian sống đa chức năng, nơi cư dân vừa an cư vừa thuận tiện khai thác kinh doanh. Với hệ thống tiện ích nội khu đa dạng như hồ bơi, công viên xanh, khu BBQ ngoài trời, phòng gym – yoga, sân chơi trẻ em, trường mầm non,... được bố trí khoa học, mang đến trải nghiệm sống hoàn chỉnh và hiện đại.

Không chỉ tận hưởng tiện ích nội khu, Saint Mary Light còn thừa hưởng đầy đủ các dịch vụ ngoại khu như trường học, chợ, bệnh viện, trung tâm thương mại và các khu công nghiệp lớn xung quanh. Sự kết hợp giữa vị trí chiến lược, mô hình thương mại linh hoạt và hệ thống tiện ích phong phú giúp dự án trở thành lựa chọn an cư lý tưởng đồng thời mở ra cơ hội tăng giá bền vững cho các nhà đầu tư.

Mọi thông tin về dự án Saint Mary Light. Quý Khách Hàng vui lòng liên hệ:

Datxanh Service - GPT Land | Tổng đại lý kinh doanh tiếp thị

Hotline: 0789 368 768

Website: https://www.saintmarylight.com/