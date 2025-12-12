Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

12-12-2025 - 15:00 PM | Doanh nghiệp giới thiệu

Thay đổi loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH SX TM XD điện Bích Hạnh

BHT Group chính thức chuyển đổi thành công ty cổ phần: Bước đi chiến lược trong lộ trình phát triển dài hạn.

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xây dựng Điện Bích Hạnh trân trọng thông báo về việc chính thức chuyển đổi pháp nhân thành Công ty Cổ phần Tập Đoàn Công Nghệ Bích Hạnh (BHT Group), có hiệu lực từ ngày 10 tháng 12 năm 2025.

Sự kiện này là một cột mốc quan trọng, được thực hiện theo chiến lược phát triển dài hạn đã được Ban Lãnh đạo đề ra, nhằm chuẩn bị nền tảng vững chắc cho những bước tiến tiếp theo của doanh nghiệp.

Ý nghĩa của sự chuyển đổi mô hình doanh nghiệp

Việc chuyển đổi từ mô hình TNHH sang Cổ phần là sự chuẩn bị cần thiết để:

Tối ưu hóa nguồn lực nội bộ: Giúp cơ cấu lại bộ máy quản trị theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch hơn, phù hợp với quy mô đa ngành đã phát triển của BHT (bao gồm các lĩnh vực sản xuất tủ bảng điện, thang máng cáp, thiết bị lưới điện, thiết bị viễn thông, thiết bị công trình giao thông và kết cấu thép).

Huy động vốn và phát triển: Tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc huy động các nguồn lực tài chính từ thị trường vốn rộng rãi. Đây là bước đi quan trọng trong lộ trình hướng tới mục tiêu IPO (Niêm yết Công khai) trong tương lai, nhằm tăng cường tiềm lực, phục vụ cho các dự án lớn hơn và mở rộng thị trường.

Minh bạch và tin cậy: Thể hiện cam kết về tính minh bạch trong hoạt động, tăng cường niềm tin và sự hợp tác bền vững với quý đối tác, khách hàng và cộng đồng đầu tư.

Cam kết về chất lượng và sự ổn định

Ông Trần Văn Tưởng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị BHT Group, chia sẻ: "Với việc chuyển đổi từ công ty TNHH sang công ty Cổ phần Tập Đoàn là kết quả tự nhiên của quá trình phát triển không ngừng trong hơn hai thập kỷ qua. Chúng tôi nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của mình. BHT Group sẽ kế thừa toàn bộ các cam kết, quyền lợi và nghĩa vụ pháp lý của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xây dựng Điện Bích Hạnh. Chúng tôi cam kết tiếp tục mang đến những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao nhất, đồng thời nỗ lực hoàn thiện bộ máy Tập đoàn để phục vụ tốt hơn cho sự phát triển chung của cộng đồng và nền kinh tế."

Mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, giao dịch và các hợp đồng đã ký kết của công ty vẫn được duy trì ổn định và liên tục.

Thay đổi loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH SX TM XD điện Bích Hạnh - Ảnh 1.

Sự kiện kỷ niệm 20 năm ngày thành lập BHT Group

Thông tin liên hệ quan trọng

Thay đổi loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH SX TM XD điện Bích Hạnh - Ảnh 2.

Về BHT Group

BHT Group là tập đoàn công nghệ có nền tảng vững chắc trong các lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, cơ sở hạ tầng và công nghệ năng lượng tại Việt Nam. Với định hướng phát triển bền vững và tập trung vào chất lượng, BHT Group luôn nỗ lực đóng góp vào sự phát triển hạ tầng và công nghiệp của đất nước.

Thông tin liên hệ

Điện thoại: 0919 643 364

Địa chỉ: 1050/14 Phạm Văn Đồng, Khu phố 9, Phường Hiệp Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Website: www.bht.vn

Ánh Dương

