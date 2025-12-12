Cửa chống cháy BK Door: Tiêu chuẩn chất lượng cho mọi công trình

Trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa tại Việt Nam ngày càng mạnh mẽ, an toàn PCCC đang trở thành yêu cầu bắt buộc đối với mọi công trình dân dụng lẫn công nghiệp. Đặc biệt, nhiều vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra trong thời gian qua cho thấy khoảng trống rất lớn giữa nhu cầu thực tế và khả năng chủ động bảo vệ của các công trình hiện hữu.

Đây là nguyên nhân khiến an toàn công trình đang trở thành ưu tiên hàng đầu của các chủ đầu tư và đơn vị vận hành. Để đáp ứng nhu cầu cấp thiết về các giải pháp PCCC, đặc biệt là hệ thống cửa chống cháy đạt chuẩn, BK Door ra đời và nổi lên như một thương hiệu tiên phong, cung cấp các dòng cửa chống cháy đạt chuẩn chất lượng quốc gia, đóng góp quan trọng vào việc nâng chuẩn an toàn cho nhiều công trình trọng điểm.

BK Door – Thương hiệu cửa chống cháy đạt chuẩn quốc gia và quốc tế

Ra đời với sứ mệnh "kiến tạo những giá trị sản phẩm bền vững vượt thời gian để luôn là người bạn đồng hành tốt nhất của mọi công trình", những sản phẩm mang thương hiệu BK Door đều được kiểm định nghiêm ngặt bởi Bộ Công an, đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 9383:2012 & TCVN 9366-2:2012.

Bên cạnh đó, BK Door còn áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, giúp chuẩn hóa quy trình sản xuất, nâng mức độ ổn định của sản phẩm.

Sự khác biệt của cửa chống cháy BK Door còn nằm ở sự kết hợp giữa yếu tố kỹ thuật và tính thực tiễn, sản phẩm được thiết kế tối ưu độ kín khít, độ bền, khả năng vận hành và tuổi thọ, giúp giảm thiểu rủi ro, tăng hiệu quả khai thác cho chủ đầu tư.

Giải pháp cửa chống cháy phù hợp cho mọi loại công trình

BK Door cung cấp đa dạng các loại cửa chống cháy: cửa thép chống cháy; cửa cuốn chống cháy; cửa an toàn; cửa thép vân gỗ… phù hợp cho mọi loại công trình khác nhau như: chung cư, trung tâm thương mại, khách sạn, nhà xưởng, bệnh viện, trường học...

Sản phẩm của BK Door được phát triển theo hướng đồng bộ và chuyên sâu, đáp ứng hầu hết nhu cầu về chất lượng và tính thẩm mỹ trong các công trình hiện đại. Thương hiệu cung cấp đầy đủ các dòng cửa lắp đặt ở các vị trí: cửa căn hộ, cửa thoát hiểm, cửa phòng kỹ thuật... những nơi có nguy cơ xảy ra sự cố cháy nổ cao.

Quy trình sản xuất hiện đại – Kiểm soát chất lượng 100%

BK Door sở hữu hệ thống nhà máy hiện đại, đội ngũ kỹ sư chuyên môn cao và mạng lưới phân phối rộng khắp, đáp ứng nhu cầu đa dạng từ dự án dân dụng đến khu công nghiệp, thương mại.

BK Door đầu tư mạnh vào dây chuyền sản xuất hiện đại, mỗi công đoạn đều được giám sát theo tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo chất lượng tốt nhất, tất cả sản phẩm trước khi xuất xưởng đều phải vượt qua các bài kiểm định mô phỏng điều kiện cháy thật, có tem kiểm định và hồ sơ PCCC rõ ràng. Điều này không chỉ khẳng định chất lượng mà còn giúp chủ đầu tư dễ dàng hoàn thiện hồ sơ pháp lý cho dự án.

Nhiều chủ đầu tư cho biết BK Door giúp họ tối ưu chi phí bảo trì, đảm bảo công trình vượt qua các đợt kiểm tra PCCC định kỳ một cách thuận lợi. Đây là yếu tố then chốt giúp BK Door được lựa chọn trong các dự án quy mô lớn có yêu cầu kỹ thuật khắt khe như: Dự án Hinode Royal Park; Gem Park Hải Phòng; chung cư Tecco Complex Thái Nguyên; nhà máy BOI Việt Nam; nhà máy Haohua Bình Phước; nhà máy Cutabove Việt Nam; nhà máy Xingyu Việt Nam...

BK Door tiếp tục theo đuổi mục tiêu nâng chuẩn an toàn công trình, cam kết đồng hành cùng cộng đồng thông qua việc cung cấp các sản phẩm chất lượng, góp phần tạo dựng môi trường sống và làm việc bền vững hơn.

Thông tin liên hệ

Cửa chống cháy BK Door - An toàn đạt chuẩn - Chất lượng hàng đầu

Địa chỉ: Khu Đô Thị Geleximco, Phường Tây Mỗ, TP. Hà Nội.

Tổng đài CSKH 24/7: 0988 750 570

Hotline: HN: 0967 50 50 30 – HCM: 093 146 8833

Email: baogia@bkvietnam.vn

Website: https://bkdoor.vn