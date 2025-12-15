CO-WELL Asia khai trương Trung tâm đào tạo Tester thực chiến

Ngày 10/12, CO-WELL Asia chính thức khai trương CO-WELL Tech Academy tại tòa nhà 3D Center (số 3 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội). Sự kiện có sự tham dự của Ban Lãnh đạo CO-WELL Asia và các đối tác. Trong không khí hân hoan của buổi lễ, đại diện công ty cũng đã có chia sẻ về định hướng và kỳ vọng cho trung tâm. Đây được xem là bước đi mới của CO-WELL Asia trong chiến lược đầu tư vào đào tạo nhân lực chất lượng cao cho thị trường công nghệ.

"Nhu cầu tuyển dụng tester đang tăng nhanh nhưng thị trường vẫn thiếu nhân sự có khả năng làm việc ngay trong dự án thực tế. CO-WELL Tech Academy được thành lập để mang đến chương trình đào tạo sát với nhu cầu doanh nghiệp, giúp học viên rút ngắn khoảng cách giữa học và làm."

Đào tạo từ thực tế dự án doanh nghiệp

CO-WELL Tech Academy tập trung đào tạo Kiểm thử Phần mềm (Software Testing) và Kiểm thử Bảo mật (Security Testing) hướng đến sinh viên các chuyên ngành CNTT và người đi làm muốn mở rộng kỹ năng chuyên môn. Điểm khác biệt của CO-WELL Tech Academy đến từ chính năng lực thực chiến của CO-WELL Asia – doanh nghiệp phần mềm hơn 12 năm kinh nghiệm, triển khai hàng trăm dự án tại Nhật Bản và quốc tế.

Từ nền tảng CO-WELL Asia, chương trình học tại CO-WELL Tech Academy được xây dựng với các tình huống dự án thực tế, giúp học viên hiểu đúng quy trình và làm đúng ngay từ giai đoạn đầu, rút ngắn đáng kể thời gian đào tạo khi bước vào môi trường doanh nghiệp. Trung tâm hiện sở hữu nhiều lợi thế, trong đó nổi bật là một trong 9 đối tác ISTQB hạng Global – một trong những tiêu chuẩn kiểm thử quốc tế được công nhận rộng rãi; đội ngũ giảng viên là các Leader và Manager đang trực tiếp triển khai dự án; cùng hợp tác chuyên môn với GSX Nhật Bản để đưa chương trình Kiểm thử Bảo mật chuẩn Nhật vào Việt Nam.

Bên cạnh đó, kinh nghiệm đào tạo nội bộ của CO-WELL Asia với hơn 2.100 học viên trong nhiều năm qua cũng là nền tảng quan trọng giúp Tech Academy đảm bảo chất lượng giảng dạy sát nhu cầu doanh nghiệp. Bà Thân Thị Thu Liên, đại diện CO-WELL Tech Academy, chia sẻ tại buổi khai trương:

"CO-WELL Asia tự tin có đội ngũ nhân sự đào tạo nội bộ mạnh mẽ và chuyên môn cao. Với nền tảng đó, chúng tôi muốn chia sẻ những kinh nghiệm được tích lũy của mình đến với các bạn trẻ thông qua CO-WELL Tech Academy. Chúng tôi chú trọng đào tạo thực chiến, cập nhật xu hướng công nghệ mới như tự động hoá và kiểm thử bảo mật, giúp học viên tự tin bước vào thị trường tuyển dụng chất lượng cao."

Thị trường kiểm thử rộng mở, cơ hội cho người học gia tăng

Trong bối cảnh doanh nghiệp phụ thuộc ngày càng nhiều vào sản phẩm số, kiểm thử phần mềm trở thành một khâu quan trọng để đảm bảo tính ổn định và an toàn hệ thống. Điều này khiến nhu cầu tuyển dụng trong lĩnh vực kiểm thử tăng mạnh.

Theo báo cáo thống kê từ TopDev, Việt Nam đang thiếu 150.000–200.000 kỹ sư CNTT mỗi năm, trong khi nguồn cung sinh viên chỉ đáp ứng khoảng 1/3 nhu cầu. Khoảng trống lớn này mở ra cơ hội đáng kể cho những người theo học và phát triển chuyên môn trong ngành CNTT nói chung và kiểm thử phần mềm nói riêng.

Định hướng lâu dài: đóng góp cho nguồn nhân lực công nghệ Việt Nam

Sự ra đời của CO-WELL Tech Academy không chỉ tạo thêm lựa chọn đào tạo cho người học mà còn nhằm giải quyết bài toán nhân lực đang là thách thức lớn của thị trường công nghệ. Với cách tiếp cận đào tạo sát thực tế, trung tâm kỳ vọng mang đến lực lượng tester có tay nghề cao, đủ khả năng tham gia các dự án trong nước và quốc tế.

Tech Academy hướng đến trở thành đơn vị đào tạo uy tín, đồng hành cùng doanh nghiệp và người học trong tiến trình chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam.

Ưu đãi khai trương — mở khóa cơ hội nghề nghiệp

Nhân dịp khai trương, CO-WELL Tech Academy dành tặng ưu đãi giảm 10% cho toàn bộ khóa học đang tuyển sinh:

Software Testing Bootcamp

ISTQB Foundation Training

Automation Test với Playwright

Người quan tâm có thể đăng ký qua trang chủ của trung tâm để được tư vấn trực tiếp và trải nghiệm không gian đào tạo: https://co-well.edu.vn/