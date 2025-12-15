Máy khoan Makita – Lựa chọn hàng đầu cho mọi công trình xây dựng

Makita - Thương hiệu máy khoan uy tín từ Nhật Bản

Makita được thành lập năm 1915 tại Nhật Bản với nền tảng ban đầu là dịch vụ kinh doanh và sửa chữa động cơ điện, sau đó, doanh nghiệp từng bước chuyển mình để trở thành nhà sản xuất dụng cụ điện cầm tay chuyên nghiệp. Trải qua hơn 100 năm phát triển, thương hiệu này đã mở rộng quy mô ra khoảng 50 quốc gia và đưa sản phẩm của mình có mặt tại hơn 170 thị trường trên toàn thế giới.

Máy khoan Makita có thiết kế nhỏ gọn, độ bền cao

Makita định vị là thương hiệu dẫn đầu về độ bền, hiệu suất và độ an toàn khi vận hành. Các dòng máy khoan cầm tay Makita của hãng được trang bị công nghệ tiên tiến như hệ thống pin lithium-ion, mô-tơ không chổi than và công nghệ kiểm soát rung hiện đại,...Chính những yếu tố này đã giúp máy hoạt động mạnh mẽ nhưng vẫn bền bỉ trong điều kiện làm việc khắc nghiệt.

Lý do khiến máy khoan Makita được ưa chuộng trong xây dựng

Các sản phẩm máy khoan Makita được giới thi công đánh giá cao nhờ hiệu suất làm việc mạnh mẽ với nhiều model công suất trên 1000W ở dòng khoan điện và điện áp 18-40V ở dòng khoan pin. Nhờ lực xoay lớn và tốc độ vòng quay cao, máy có thể khoan xuyên bê tông, thép hay gạch đá một cách nhanh chóng, giúp tối ưu tiến độ thi công trong các công trình cường độ cao.

Bên cạnh hiệu suất, Makita còn ghi điểm nhờ tính tiện dụng và công nghệ hiện đại. Hãng mang đến các model được thiết kế nhỏ gọn, trang bị tay nắm phụ, động cơ không chổi than,... mang lại khả năng vận hành êm, ít rung, tiết kiệm pin và tăng tuổi thọ máy.

Một yếu tố quan trọng không kém là mức giá cạnh tranh cùng chính sách bảo hành rõ ràng từ 6–12 tháng. Makita cung cấp nhiều phân khúc giá và mẫu mã khác nhau cho cả đội thi công chuyên nghiệp lẫn người dùng gia đình. Nhờ vậy, Makita đã khẳng định vị thế như một lựa chọn hàng đầu trong ngành xây dựng.

Các dòng máy khoan Makita phổ biến trên thị trường

Hiện nay, khách hàng có thể tìm thấy đa dạng dòng máy khoan Makita như: máy khoan pin, máy khoan động lực, máy khoan bắt vít, máy khoan bê tông,...

Trong đó, máy khoan pin Makita là dòng sản phẩm nổi bật nhờ khả năng làm việc linh hoạt và không phụ thuộc nguồn điện. Các model dùng pin 12V, 18V đến 40V Max cho lực xoay mạnh mẽ, đặc biệt những phiên bản dùng động cơ không chổi than mang lại độ bền cao, và vận hành êm ái. Đây là lựa chọn lý tưởng cho thợ lắp đặt, thi công cơ điện,...

Máy khoan pin Makita

Bên cạnh đó, máy khoan bắt vít Makita được ưa chuộng bởi thiết kế nhỏ gọn, dễ thao tác và công suất phù hợp trong khoảng 200W – 700W. Dòng sản phẩm này đáp ứng tốt nhu cầu khoan – bắt vít trên gỗ, thép, inox và các vật liệu mềm, giúp công việc lắp ráp, sửa chữa trở nên nhanh chóng và chính xác hơn.

Đối với môi trường xây dựng nặng, máy khoan bê tông Makita là lựa chọn đáng tin cậy nhờ lực đập mạnh và 2–3 chế độ khoan, khoan búa và đục. Các model có công suất cao, đầu khoan SDS-Plus hoặc SDS-Max giúp máy dễ dàng phá, khoan xuyên bê tông và gạch đá, phù hợp cho thợ công trình chuyên nghiệp.

Máy khoan bê tông Makita

Ngoài ra, Makita còn cung cấp máy khoan động lực có khả năng khoan mạnh mẽ trên gỗ, thép, kim loại hay tường mỏng. Máy có thiết kế nhẹ hơn máy khoan bê tông nhưng vẫn đảm bảo lực mạnh và tải ổn định trong suốt quá trình làm việc.

Đơn vị phân phối máy khoan Makita uy tín tại Việt Nam

THB Việt Nam được thành lập năm 2012, hiện đã có hơn 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhập khẩu và phân phối dụng cụ điện cầm tay. Với sự am hiểu sâu về thị trường và nhu cầu của thợ cơ khí, xây dựng, công ty trở thành địa chỉ uy tín hàng đầu cung cấp máy khoan Makita chính hãng trên toàn quốc.

Mọi sản phẩm tại đây đều có đầy đủ chứng từ CO–CQ, minh bạch về nguồn gốc. Ngoài ra, khách hàng được hưởng mức giá cạnh tranh cùng nhiều chương trình ưu đãi theo từng thời điểm. Đơn vị đồng thời cam kết thực hiện đầy đủ chính sách bảo hành chính hãng của Makita, đảm bảo quyền lợi và hỗ trợ kỹ thuật trong suốt quá trình sử dụng.

Showroom THB Việt Nam tại Hà Nội

Bên cạnh đó, đội ngũ tư vấn kỹ thuật của THB Việt Nam luôn sẵn sàng giải đáp chi tiết mọi thắc mắc của từng mẫu máy. Công ty giao hàng toàn quốc, miễn phí vận chuyển trong bán kính 5km và cho đơn hàng từ 1 triệu đồng, giúp khách hàng dễ dàng sở hữu thiết bị phù hợp một cách nhanh chóng và thuận tiện.

