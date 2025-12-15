Kickoff dự án Harmonia City - Gần 600 chiến binh khuấy động thị trường Bắc Ninh

Đây là màn "khởi động đường đua" đầy khí thế, tạo đà để Harmonia City sớm trở thành tâm điểm của thị trường bất động sản Bắc Ninh.

Không gian đa sắc bùng nổ, tiếp lửa tinh thần chiến binh

Với sắc cam – xanh tràn đầy năng lượng, không gian sự kiện như trở thành "tâm điểm xung lực", gợi biểu tượng của sự thịnh vượng và an yên. Ngay từ những phút đầu, không khí tại hội trường đã rực cháy bởi nguồn năng lượng mạnh mẽ của đội ngũ kinh doanh. Sự kết hợp hài hòa giữa âm thanh, ánh sáng và tinh thần chiến binh khiến hội trường như đang hòa vào "nhịp đập" của Harmonia – một nhịp đập của khát vọng, của kết nối và của những bước chuyển mình mạnh mẽ phía trước.

Không khí tràn đầy năng lượng tại sự kiện kickoff dự án Harmonia City

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Đình Chung – Tổng Giám đốc SGO Homes, đơn vị phát triển và bao tiêu dự án chia sẻ đầy cảm hứng: "Harmonia City không chỉ là một sản phẩm tiềm năng để triển khai, mà còn là một dự án dẫn dắt xu hướng, mang đến cơ hội bền vững cho khách hàng cũng như hệ thống kinh doanh. Với tinh thần nhiệt huyết, năng lực triển khai mạnh mẽ của 20 đơn vị phân phối, tôi tin rằng Harmonia City sẽ sớm trở thành dự án nổi bật tại Bắc Ninh và mở ra một hành trình thành công rực rỡ."

Ông Lê Đình Chung – Tổng Giám đốc SGO Homes, đơn vị phát triển và bao tiêu dự án phát biểu tại sự kiện

Bên cạnh sự đồng lòng, quyết tâm từ SGO Homes cùng hệ thống đại lý phân phối, dự án còn có sự đồng hành từ Chủ đầu tư và các ngân hàng hỗ trợ tài chính. Sự cộng hưởng này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khẳng định nền tảng vững chắc cho việc lan tỏa giá trị dự án ra thị trường, đồng thời củng cố niềm tin của khách hàng về một khu đô thị được phát triển chuẩn mực, minh bạch pháp lý và định hướng dài hạn.

Lễ trao chứng nhận 20 đơn vị phân phối chính thức dự án Harmonia City

Không chỉ gây ấn tượng bằng sự kiện kickoff rực rỡ, Harmonia City (dự án Khu đô thị số 2, 3 cạnh Trường Cao đẳng Nghề công nghệ Việt Hàn, xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang) còn được đánh giá là điểm sáng nổi bật giữa nhịp phát triển sôi động của trung tâm hành chính – kinh tế mới tỉnh Bắc Ninh sau sáp nhập. Sở hữu vị trí chiến lược tại giao điểm Quốc lộ 31, ĐT 299, liền kề Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt – Hàn và khu dân cư hiện hữu sầm uất, dự án mở ra khả năng kết nối nhanh tới trung tâm hành chính kinh tế trọng điểm, giáo dục, y tế và những trục giao thương chính chỉ trong vài phút di chuyển.

Harmonia City được quy hoạch theo triết lý đô thị thương mại – dịch vụ song tâm, nổi bật với hai công viên trung tâm quy mô 3ha lớn nhất khu vực, tạo nên môi trường sống cân bằng giữa nhịp đô thị hiện đại và mảng xanh bền vững. Sự hòa nhịp giữa cảnh quan nội khu và những tuyến phố thương mại năng động kiến tạo phong cách sống nơi "an yên và thịnh vượng đồng hành".

Harmonia City - Đô thị thương mại dịch vụ xanh, dẫn dắt chuẩn sống mới tại Phường Bắc Giang

Đặc biệt, bộ sưu tập sản phẩm của dự án cũng được phát triển theo tiêu chí tinh chọn, linh hoạt cho nhiều nhu cầu: từ dãy shophouse 4,5 tầng nằm trên trục giao thương sầm uất, đến liền kề – Fresh Homes – biệt thự cao 3,5 tầng, ngắm trọn công viên phù hợp với chuyên gia, lực lượng cán bộ và gia đình trẻ làm việc tại các khu trung tâm hành chính - kinh tế, khu công nghiệp liền kề.

Với quy hoạch chuẩn mực, không gian xanh, an toàn cùng tiềm năng thương mại rõ nét, Harmonia City được kỳ vọng trở thành khu đô thị có quy hoạch bài bản, hiện đại, kiến tạo chuẩn sống mới của phường Bắc Giang, đồng thời là lựa chọn hấp dẫn đáp ứng nhu cầu an cư và đầu tư giá trị bền vững.

Một sản phẩm của Công ty Cổ phần Xây dựng Thành Đô Bắc Giang, được phát triển và bao tiêu bởi SGO Homes.

Dự án được phân phối chính thức bởi 20 Đơn vị uy tín: SGO Diamond, Địa Ốc SGO, Hà Bắc, Tiến Phát Land, Blue Sky, Minh Minh Group, CLand, SGO An Thịnh, SGO Đại Dương, SGO Green, D-Holdings, BN Invest, Haka Land, Tâm Thành Land, An Phúc Land, Grand VN, Mai Việt Land, An Vượng Land, Kinh Bắc, Viethomes.