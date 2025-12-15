Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chubb Life – Vì Tương Lai Em: Minh chứng cho chặng đường phát triển bền vững

15-12-2025 - 19:30 PM | Doanh nghiệp giới thiệu

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam vừa được Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham) vinh danh Giải thưởng Ghi nhận Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp (CSR Recognition Award) 2025. Đánh dấu những nỗ lực bền bỉ và tác động xã hội sâu rộng mà Chubb Life Việt Nam đã tạo dựng trong suốt hơn 20 năm hoạt động.

Chubb Life Việt Nam được AmCham trao tặng Giải thưởng Ghi nhận Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp (CSR Recognition Award) 2025, ghi nhận cam kết minh bạch, quản trị tốt và phát triển bền vững trong suốt quá trình hoạt động tại Việt Nam.

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (Chubb Life Việt Nam) được đánh giá cao nhờ cách tiếp cận trách nhiệm xã hội như một phần không thể tách rời trong chiến lược phát triển. Mỗi sáng kiến cộng đồng đều được xây dựng bài bản, giám sát chặt chẽ và triển khai nhất quán, với sự chung tay của các đối tác, nhân viên và đội ngũ kinh doanh trên toàn quốc.

Ông Sang Lee, Chủ tịch Chubb Life Vùng Đông Nam Á & New Zealand, chia sẻ: "Trong suốt 20 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam, chúng tôi không ngừng đầu tư cho con người, thông qua các dự án cộng đồng để giúp thế hệ trẻ có cơ hội học tập, phát triển và đóng góp trở lại cho xã hội. Sự ghi nhận từ AmCham là minh chứng cho cam kết lâu dài của Chubb Life trong việc đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình phát triển bền vững, góp phần nuôi dưỡng tương lai."

Chubb Life – Vì Tương Lai Em: Minh chứng cho chặng đường phát triển bền vững- Ảnh 1.

Chubb Life Việt Nam trao tận tay những phần quà học tập đến các em học sinh, tiếp thêm động lực giúp các em vững bước đến trường

Trong 20 năm qua, doanh nghiệp đã hỗ trợ hơn 57.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trong đó xây dựng và cải tạo 10 ngôi trường, trao tặng hơn 40.000 suất học bổng và quà khuyến học trên cả nước. Riêng trong năm 2025, thông qua chương trình "Chubb Life – Vì Tương Lai Em", gần 1.500 suất học bổng và hơn 6.300 phần quà đã được trao tới các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, bao gồm những vùng vừa chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Chubb Life – Vì Tương Lai Em: Minh chứng cho chặng đường phát triển bền vững- Ảnh 2.

Đằng sau mỗi phần quà là mong muốn giúp các em nhỏ có thêm cơ hội học tập, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng ước mơ. Chubb Life Việt Nam tin rằng sự chuẩn bị đúng đắn hôm nay sẽ mở ra những cánh cửa tốt đẹp cho ngày mai.

Không chỉ dừng lại ở hỗ trợ vật chất, Chubb Life Việt Nam còn phối hợp cùng Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam và các đối tác địa phương để bảo đảm việc triển khai các dự án giáo dục được tiếp nối bền vững, duy trì dài lâu và mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Ánh Dương

Từ Khóa:
