Top 100 Người Tiên Phong 2025: Điểm nhấn truyền cảm hứng cho cộng đồng doanh nhân Việt cuối năm

Không chỉ là một lễ vinh danh thường niên, Top 100 Người Tiên Phong được đánh giá là giải thưởng uy tín, có chiều sâu chuyên môn và giá trị xã hội rõ nét. Hành trình tìm kiếm và tuyển chọn các đề cử năm nay đã được khởi động từ tháng 2 đến tháng 12/2025, trải qua nhiều vòng đề cử, thẩm định và đánh giá nghiêm ngặt để lựa chọn gần 70 đề cử tiêu biểu ở ba hạng mục: Doanh nhân tiên phong – Doanh nghiệp tiên phong – Thế hệ kế thừa tiên phong.

Quá trình xét chọn không chỉ dựa trên thành tích kinh doanh, mà còn đặt trọng tâm vào tinh thần đổi mới, năng lực dẫn dắt, đạo đức kinh doanh và những đóng góp tích cực cho cộng đồng, xã hội. Đây cũng chính là tiêu chí xuyên suốt của chương trình trong hành trình tôn vinh những con người dám nghĩ khác, làm khác và tạo ra giá trị bền vững.

Đại diện BTC tặng quà tri ân tới các thành viên hội đồng cố vấn của chương trình

Phát biểu tại sự kiện, TS. Lý Thị Mai – Chuyên gia tâm lý, Cố vấn Mạng lưới WLIN Global, Thành viên Hội đồng Cố vấn chương trình chia sẻ: "Hành trình tìm kiếm Top 100 Người tiên phong trong suốt một năm qua đã giúp chúng tôi nhận diện được những gương mặt doanh nhân – doanh nghiệp tiêu biểu, những người không ngừng mở lối, không ngừng tiến về phía trước để dẫn dắt bản thân, phát triển doanh nghiệp, và hơn hết là cùng nhau chung tay đóng góp cho sự phát triển bền vững của xã hội, hướng tới sự thịnh vượng chung."

Ngài Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Azerbaijan tại Việt Nam cùng TS. Thu Hương trao giải cho các doanh nhân tiên phong được vinh danh tại chương trình

Chương trình năm nay quy tụ dàn khách mời đặc biệt, gồm: Ngài Shovgi Mehdizada – Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Azerbaijan tại Việt Nam; GS Sử học. TS Nguyễn Khắc Thuần – Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Top 100 Phong Cách Doanh Nhân, Trưởng khoa Du lịch & Việt Nam học (ĐH Nguyễn Tất Thành); TS. Lý Thị Mai - Chuyên gia tâm lý; Madam Trần Thị Lâm – Nhà sáng lập Tập đoàn Hoa Lâm, Trưởng Ban Ủy ban Chiến lược Khu Y tế Kỹ thuật cao TP.HCM, Chủ tịch danh dự Hội Khoa học Sức khỏe TP.HCM; PGS.TS Lương Thị Ánh Ngọc – Trưởng khoa Giáo dục Thể chất (ĐH Quốc tế Hồng Bàng); Nhà thiết kế Hương Beful – Chủ tịch CLB Di sản Áo dài Việt Nam - Tp. Hà Nội.

Đặc biệt, sự kiện do TS. Nguyễn Thu Hương – Chủ tịch WLIN Global Holdings, Tổng Giám đốc Nam Hương Media Group trực tiếp chỉ đạo và giữ vai trò Trưởng Ban Tổ chức, thể hiện rõ tâm huyết trong việc kiến tạo một diễn đàn uy tín dành cho cộng đồng doanh nhân Việt.

Bên cạnh đó, sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như cặp đôi kiện tướng dancesport Phan Hiển – Khánh Thi, NTK Võ Việt Chung, nhạc sĩ - nhà sản xuất âm nhạc Only C, nhiếp ảnh gia Trịnh Quốc Huy, ca sĩ Sunny Đan Ngọc, nghệ sĩ Đoàn Minh Tài, ca sĩ Hoàng Mỹ An đã góp phần tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ, giúp chương trình tiếp cận rộng rãi hơn với công chúng.

Kiện tướng dancesport quốc tế Phan Hiển cùng bạn diễn Thu Hương biểu diễn tiết mục đạt Huy chương đồng tại Giải Vô địch Thế giới Show Dance Latin tổ chức tại Mỹ vào tháng 9 vừa qua

Trước khi bước vào lễ vinh danh, các khách mời còn tham dự phiên tọa đàm chuyên đề "Người tiên phong – Hướng đi nào cho doanh nghiệp năm 2026?". Phiên tọa đàm thu hút sự quan tâm đặc biệt nhờ những chia sẻ thẳng thắn, thực tiễn đến từ các chuyên gia và doanh nhân thành đạt. Những góc nhìn chiến lược về bối cảnh kinh tế, tư duy lãnh đạo, xây dựng thương hiệu cá nhân và khả năng thích ứng trong giai đoạn đầy biến động đã mang lại nhiều thông tin giá trị cho cộng đồng doanh nghiệp tham dự.

TS. Thu Hương (giữa) cùng các diễn giả - doanh nhân chia sẻ những kế hoạch, góc nhìn thú vị cho một năm 2026 được dự đoán còn nhiều biến động và thay đổi phía trước

Với quy mô tổ chức chuyên nghiệp, nội dung có chiều sâu và thông điệp rõ ràng, Top 100 Người Tiên Phong 2025 tiếp tục khẳng định vai trò là một diễn đàn uy tín, góp phần khơi dậy tinh thần tiên phong, truyền cảm hứng đổi mới và tạo động lực cho cộng đồng doanh nhân Việt Nam trước thềm năm 2026.

Chương trình với sự đồng hành của các doanh nghiệp đã mang tới một hành trình đầy ý nghĩa và lan tỏa:

