BĐS Phúc Lộc chính thức trở thành Đại lý phân phối Imperia Ocean City, khẳng định uy tín thương hiệu

Sáng 15/12, Lễ Kick-off dự án Imperia Ocean City đã diễn ra trong không khí sôi động với sự tham dự của Chủ đầu tư MIK Group, hệ thống đối tác cùng các đại lý phân phối. Sự kiện không chỉ đánh dấu thời điểm Imperia Ocean City chính thức ra mắt thị trường, mà còn mở ra giai đoạn hợp tác chiến lược giữa Chủ đầu tư và các đơn vị phân phối uy tín, sẵn sàng cho hành trình triển khai đồng bộ trong thời gian tới.

Imperia Ocean City – dự án cao tầng dành cho thế hệ cư dân mới

Imperia Ocean City được định vị là tổ hợp căn hộ cao tầng mang dấu ấn cá tính, phát triển theo triết lý Live in Motion, hướng tới phong cách sống hiện đại, năng động của thế hệ cư dân mới. Dự án kiến tạo nên sự giao thoa hài hòa giữa nhịp sống đô thị sôi động và những khoảng xanh dịu dàng, mang tới trải nghiệm sống nhẹ – thoáng – cân bằng nhưng vẫn đậm hơi thở thành thị.

Dự án được thiết kế bởi NBBJ – thương hiệu kiến trúc quốc tế danh tiếng, lấy cảm hứng từ cấu trúc đô thị New York với các trục cảnh quan rõ ràng, không gian mở thoáng sáng và tầm nhìn rộng. Thiết kế này không chỉ tối ưu công năng mà còn mang lại sự bình yên nội tại, tạo nên những khoảng sống lý tưởng cho cư dân giữa lòng đô thị hiện đại.

Bên cạnh thiết kế khác biệt, Imperia Ocean City còn thừa hưởng hệ tiện ích quy mô lớn của đại đô thị Ocean City, mang đến cuộc sống đa chiều – đa trải nghiệm cho cộng đồng cư dân. Nhịp sống tại đây được điều tiết linh hoạt với màu sắc, âm thanh, ánh sáng và nhịp điệu riêng, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của thế hệ trẻ: một không gian sống đủ tĩnh tại để tái tạo năng lượng, nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi và luôn vận động không ngừng.

BĐS Phúc Lộc – Đại lý phân phối chính thức Imperia Ocean City

Trong khuôn khổ sự kiện Kick-off, BĐS Phúc Lộc đã chính thức được công bố trở thành Đại lý phân phối Imperia Ocean City. Đây là cột mốc quan trọng, tiếp tục khẳng định vị thế, năng lực triển khai và uy tín thương hiệu của BĐS Phúc Lộc trên thị trường bất động sản, đặc biệt trong phân khúc dự án cao tầng quy mô lớn, đòi hỏi cao về tính chuyên nghiệp và chất lượng tư vấn.

Việc được Chủ đầu tư MIK Group lựa chọn đồng hành cho thấy sự ghi nhận đối với BĐS Phúc Lộc – đơn vị với trên 12 năm hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, đã xây dựng hệ thống kinh doanh bài bản, quy trình tư vấn chuẩn hóa cùng đội ngũ nhân sự được đào tạo chuyên sâu. Không chỉ tập trung vào doanh số, đại lý chú trọng truyền tải đúng giá trị cốt lõi của dự án, đảm bảo khách hàng tiếp cận thông tin minh bạch, chính xác và phù hợp với nhu cầu thực tế.

Lãnh đạo BĐS Phúc Lộc tại Lễ Kick-off dự án Imperia Ocean City.

BĐS Phúc Lộc – Cầu nối bền vững giữa dự án và khách hàng

Với vai trò Đại lý phân phối chính thức, BĐS Phúc Lộc xác định rõ trách nhiệm là cầu nối giữa Chủ đầu tư và thị trường. Mỗi hoạt động tư vấn, truyền thông và bán hàng đều hướng tới mục tiêu xây dựng niềm tin dài hạn, đồng hành cùng khách hàng từ giai đoạn tìm hiểu sản phẩm, lựa chọn căn hộ cho tới quá trình sở hữu và hậu mãi.

Trong thời gian tới, BĐS Phúc Lộc sẽ phối hợp chặt chẽ cùng MIK Group triển khai các hoạt động truyền thông – sự kiện – bán hàng một cách đồng bộ, góp phần lan tỏa hình ảnh Imperia Ocean City tới cộng đồng khách hàng tiềm năng. Đồng thời, đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, giữ vững tinh thần tư vấn minh bạch – chuyên nghiệp – lấy khách hàng làm trọng tâm.

BĐS Phúc Lộc ghi dấu ấn đậm nét trên thị trường bất động sản phía Bắc

Với đội ngũ hơn 300 nhân sự được đào tạo bài bản và liên tục nâng cao năng lực, BĐS Phúc Lộc hiện phát triển 11 văn phòng đại diện tại nhiều địa phương trọng điểm như Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng…, tạo nền tảng vững chắc trong việc tiếp cận thị trường và trở thành đối tác phân phối đáng tin cậy của nhiều Chủ đầu tư lớn.

Trên thị trường bất động sản phía Bắc, doanh nghiệp đã tạo dựng dấu ấn thông qua việc tham gia triển khai hàng loạt dự án quy mô lớn, trải rộng ở nhiều phân khúc. Danh mục dự án bao gồm các đại đô thị như Vinhomes Ocean Park 1 – 2 – 3, Vinhomes Wonder City, Vinhomes Royal Island, Vinhomes Golden City, Ecopark…, cùng các dự án cao cấp đến từ những thương hiệu uy tín như Vinhomes, Masterise Homes, Ecopark, Xuân Cầu Holdings, CapitaLand… Qua đó, BĐS Phúc Lộc tiếp tục khẳng định năng lực triển khai, sự am hiểu thị trường và uy tín trong quá trình đồng hành cùng Chủ đầu tư.

BĐS Phúc Lộc trở thành Đại lý phân phối chính thức dự án.

Việc chính thức trở thành Đại lý phân phối Imperia Ocean City không chỉ là dấu mốc hợp tác, mà còn là bước tiến chiến lược trong hành trình mở rộng danh mục dự án chất lượng cao của BĐS Phúc Lộc. Đây là tiền đề quan trọng để doanh nghiệp tiếp tục khẳng định vị thế, xây dựng hình ảnh đơn vị phân phối uy tín, đồng hành cùng những dự án có giá trị an cư và đầu tư bền vững.

Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần bất động sản Phúc Lộc

Trụ sở: HA02-230, đường Hải Âu 2, Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội

Hotline: 0888.236.888