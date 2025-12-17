AI Human Library: Khi câu chuyện trở thành một "cuốn sách sống" cho cộng đồng

"The First Chapter" - AI Human Library có gì mà "hot" đến thế?

Không chỉ là một buổi ra mắt, "The First Chapter" được xây dựng như một hành trình khám phá, nơi tất cả khách mời được dẫn dắt qua những hoạt động chính đầy cuốn hút:

"Bật mí" toàn bộ ý tưởng siêu thú vị về "AI Human Library".

Lắng nghe câu chuyện và tầm nhìn truyền cảm hứng cho hành trình sắp tới của dự án.

Gặp gỡ và trò chuyện trực tiếp cùng các thành viên đứng sau dự án: từ đội ngũ sáng lập, các nhà đầu tư cho đến những cố vấn có sức ảnh hưởng.

Câu chuyện bắt đầu từ đâu? Tầm nhìn truyền cảm hứng

Bước lên sân khấu với phong thái tự tin và gần gũi, anh Nguyễn Ngô Hải Nguyên - CEO Learning Chain đã chạm đến cảm xúc của cả khán phòng khi chia sẻ về tầm nhìn cốt lõi. "Chúng mình tin rằng mỗi con người là một cuốn sách độc nhất. AI Human Library ra đời không chỉ để lưu trữ, mà để 'kích hoạt' những thư viện đó, tạo ra một mạng lưới tri thức nơi giá trị của sự kết nối được đặt lên hàng đầu và kinh nghiệm của những người đi trước chính là kho tàng quý giá nhất." anh Nguyên khẳng định.

Ông Nguyễn Ngô Hải Nguyên, CEO Learning Chain, chia sẻ về tầm nhìn của dự án.

Làm thế nào để bạn trở thành một "cuốn sách"?

Kể câu chuyện của bạn. Bất cứ điều gì, từ một khám phá nhỏ đến một bài học lớn.

Tham gia group cộng đồng AI Human Library đa nền tảng mạng xã hội

Chỉ cần thêm vào bài viết của bạn các hashtag như #AIHumanLibrary #LearningChain #ThuVienSongAI #CauChuyenAI

Ngay khi bạn đăng tải, bạn đã "ghi danh" cuốn sách của mình lên kệ sách chung. Người thủ thư AI cần mẫn của chúng mình sẽ tìm thấy, sắp xếp và giúp câu chuyện của bạn tiếp cận đến đúng những người cần nó nhất.

Đó là cách chúng ta cùng nhau xây dựng một thư viện sống, nơi mỗi câu chuyện được trân trọng và mỗi cá nhân đều có thể trở thành một "cuốn sách" truyền cảm hứng.

Đằng sau ý tưởng công nghệ là sự "se duyên" độc đáo

Điều bất ngờ và truyền cảm hứng nhất có lẽ là khi câu chuyện đằng sau dự án được hé lộ. Tiếp nối nguồn cảm hứng, anh Khánh Nguyễn - Head of Marketing, đã chia sẻ rằng ý tưởng sơ khai về một "thư viện người" lại đến từ một cô sinh viên năm ba đầy nhiệt huyết.

Từ một ý tưởng nhỏ được trình bày với sự say mê, cả tập thể Learning Chain đã nhìn thấy ở đó một tiềm năng khổng lồ, một giá trị cộng đồng sâu sắc. Không một chút chần chừ, đội ngũ đã quyết định dồn toàn lực để biến ý tưởng ấy thành một chiến dịch lớn, bài bản và đầy tham vọng. Câu chuyện này là minh chứng rõ ràng nhất cho văn hóa của Learning Chain: nơi mọi ý tưởng, dù đến từ đâu, đều được trân trọng và có cơ hội để tỏa sáng.

Ông Khánh Nguyễn, Giám đốc Marketing, chia sẻ câu chuyện nguồn gốc của dự án.

Cái bắt tay khởi đầu một hành trình lớn

Cái bắt tay khởi đầu một hành trình lớn

Khoảnh khắc được mong chờ nhất và cũng là dấu ấn quan trọng nhất của sự kiện chính là Lễ ký kết hợp tác chiến lược. Trên sân khấu, đại diện Learning Chain đã cùng các quý đối tác lớn đặt bút ký vào biên bản ghi nhớ, chính thức đánh dấu sự đồng hành trên chặng đường dài phía trước.

Hành động này không chỉ là một nghi thức, mà là lời cam kết mạnh mẽ về niềm tin và sự hợp lực. Đây là cú chạm khởi đầu cho một hành trình lớn, khẳng định AI Human Library không chỉ là giấc mơ của Learning Chain mà đã trở thành tầm nhìn chung của những tổ chức hàng đầu, cùng chung một mục tiêu xây dựng cộng đồng tri thức bền vững.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Learning Chain và các đối tác chiến lược.

Hành trình bắt đầu và bạn là một phần của nó

"The First Chapter" đã khép lại, nhưng hành trình của AI Human Library thì chỉ mới bắt đầu. Với màn ra mắt đầy thuyết phục và ấm áp, dự án hứa hẹn sẽ không chỉ là một startup công nghệ, mà còn là nơi quy tụ một cộng đồng tri thức, nơi mỗi câu chuyện cá nhân đều được trân trọng và lan tỏa. Hãy cùng chờ đón những bước đi tiếp theo của họ trên bản đồ công nghệ Việt Nam nhé.

Thông tin liên hệ

LEARNING CHAIN – Learn - Earn - Connect

Website: learningchain.vn

Địa chỉ: 29 Trần Quý Kiên, phường Cát Lái, Tp.Hồ Chí Minh

Hotline: 1800 3338

Email: contact@learningchain.vn

https://learningchain.vn/