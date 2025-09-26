Bên cạnh các căn hộ được bàn giao nội thất cơ bản, Sunshine Legend City còn có thêm các sản phẩm căn hộ được bàn giao đầy đủ nội thất thông minh gồm hệ tủ bếp, sàn gỗ, thiết bị vệ sinh nhập khẩu, đèn chiếu sáng và điều hòa âm trần… giúp khách hàng có thể vào ở ngay mà không tốn thêm chi phí hoàn thiện. Trong ảnh là căn hộ thuộc gói full nội thất ở Sunshine Legend City.