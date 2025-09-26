Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Vùng đất tiềm năng
Vùng đất tiềm năng
xem chi tiết

Quá nhanh: Dự án vừa về tay Sunshine đã được thi công thần tốc, chưa mở bán đã gây sốt, giá chỉ từ hơn 40 triệu đồng/m2

26-09-2025 - 07:21 AM | Bất động sản

Với hơn 8.000 căn hộ chung cư cùng mức giá rẻ hơn mặt bằng chung đến 25%, dự án Sunshine Legend City có thể giúp kéo gần giấc mơ an cư của rất nhiều gia đình.

Quá nhanh: Dự án vừa về tay Sunshine đã được thi công thần tốc, chưa mở bán đã gây sốt, giá chỉ từ hơn 40 triệu đồng/m2- Ảnh 1.

Vào cuối tháng 2, dự án Centerville do Công ty cổ phần phát triển Đầu tư - Xây dựng Bách Giang (DCI) làm chủ đầu tư đã được khởi công tại xã Long Hưng (huyện Văn Giang) nay là xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên. Tuy nhiên, dự án không có nhiều tiến triển. Trong ảnh là khu đất dự án chụp vào tháng 3.

Quá nhanh: Dự án vừa về tay Sunshine đã được thi công thần tốc, chưa mở bán đã gây sốt, giá chỉ từ hơn 40 triệu đồng/m2- Ảnh 2.

Sau đó dự án được bán lại cho Sunshine Group, đổi tên thành Sunshine Legend City và khởi công vào ngày 19/8. Dự án rộng gần 50 ha gồm phân khu thấp tầng và cao tầng, nằm đối diện đại đô thị Vinhomes Ocean Park 2 và Vinhomes Ocean Park 3.

Quá nhanh: Dự án vừa về tay Sunshine đã được thi công thần tốc, chưa mở bán đã gây sốt, giá chỉ từ hơn 40 triệu đồng/m2- Ảnh 3.

Điểm đặc biệt là dự án sẽ cung cấp gần 8.000 căn hộ cao tầng với giá từ hơn 40 triệu/m2, dự kiến thấp hơn 20-25% so với cùng phân khúc tại khu vực.

Quá nhanh: Dự án vừa về tay Sunshine đã được thi công thần tốc, chưa mở bán đã gây sốt, giá chỉ từ hơn 40 triệu đồng/m2- Ảnh 4.

Tuy có giá tốt bậc nhất thị trường nhưng các căn hộ của dự án Sunshine Legend City lại thuộc dòng Sunshine City, theo tiêu chuẩn cao cấp tương đương các dự án đã vận hành của Sunshine Group như Sunshine City (Hà Nội) và Sunshine Sky City (TP.HCM).

Quá nhanh: Dự án vừa về tay Sunshine đã được thi công thần tốc, chưa mở bán đã gây sốt, giá chỉ từ hơn 40 triệu đồng/m2- Ảnh 5.

Bên cạnh các căn hộ được bàn giao nội thất cơ bản, Sunshine Legend City còn có thêm các sản phẩm căn hộ được bàn giao đầy đủ nội thất thông minh gồm hệ tủ bếp, sàn gỗ, thiết bị vệ sinh nhập khẩu, đèn chiếu sáng và điều hòa âm trần… giúp khách hàng có thể vào ở ngay mà không tốn thêm chi phí hoàn thiện. Trong ảnh là căn hộ thuộc gói full nội thất ở Sunshine Legend City.

Quá nhanh: Dự án vừa về tay Sunshine đã được thi công thần tốc, chưa mở bán đã gây sốt, giá chỉ từ hơn 40 triệu đồng/m2- Ảnh 6.

Không những thế, dự án còn nằm đối diện Vinhomes Ocean Park 2 và Vinhomes Ocean Park 3, tạo điều kiện thuận lợi cho cư dân có thể tận dụng tiện ích của 2 đại đô thị.

Quá nhanh: Dự án vừa về tay Sunshine đã được thi công thần tốc, chưa mở bán đã gây sốt, giá chỉ từ hơn 40 triệu đồng/m2- Ảnh 7.

Với vị trí đắc địa, tiện ích nội khu được Sunshine Group đầu tư mạnh mẽ. Sunshine Legend City có tổ hợp thương mại dịch vụ (phố đi bộ, phố mua sắm trên không); tổ hợp văn hoá nghệ thuật với công nghệ 3D Mapping, Hologram cùng trình diễn thực cảnh, lễ hội ánh sáng trên dòng sông di sản kéo dài gần 2km…

Quá nhanh: Dự án vừa về tay Sunshine đã được thi công thần tốc, chưa mở bán đã gây sốt, giá chỉ từ hơn 40 triệu đồng/m2- Ảnh 8.

Dự án nằm giữa đường vành đai 3,5 và vành đai 4. Trong đó, đường vành đai 3,5 mới được khởi công cầu Ngọc Hồi còn đường đường vành đai 4 vừa khởi công cầu Mễ Sở. Khi hoàn thành vào năm 2028, cư dân Sunshine Legend City có thể dễ dàng kết nối với trung tâm Hà Nội qua 2 cây cầu mới, tổng trị giá 15.000 tỷ đồng.

Quá nhanh: Dự án vừa về tay Sunshine đã được thi công thần tốc, chưa mở bán đã gây sốt, giá chỉ từ hơn 40 triệu đồng/m2- Ảnh 9.

Sau chưa đầy một tháng khởi công, dự án đã huy động hàng chục máy móc và công nhân.

Quá nhanh: Dự án vừa về tay Sunshine đã được thi công thần tốc, chưa mở bán đã gây sốt, giá chỉ từ hơn 40 triệu đồng/m2- Ảnh 10.

Mặt bằng của dự án đang được tích cực san lấp.

Quá nhanh: Dự án vừa về tay Sunshine đã được thi công thần tốc, chưa mở bán đã gây sốt, giá chỉ từ hơn 40 triệu đồng/m2- Ảnh 11.

Vật liệu xây dựng cũng đang được tập kết. So sánh với ảnh chụp hồi tháng 3, khu đất đã thay đổi đáng kể khi những mảng cỏ um tùm đã biến mất. Đường nội khu đang dần thành hình và đôi chỗ đang được ép cọc.

Quá nhanh: Dự án vừa về tay Sunshine đã được thi công thần tốc, chưa mở bán đã gây sốt, giá chỉ từ hơn 40 triệu đồng/m2- Ảnh 12.

Hiện giá nhà chung cư ở Hà Nội đã tăng liên tục trong nhiều năm qua. Theo Savills, giá bán sơ cấp trung bình đã chạm mốc 91 triệu đồng/m2 trong quý 2. Và nguồn cung căn hộ trong nửa đầu năm khoảng 10.000 căn.

Quá nhanh: Dự án vừa về tay Sunshine đã được thi công thần tốc, chưa mở bán đã gây sốt, giá chỉ từ hơn 40 triệu đồng/m2- Ảnh 13.

Vì thế, việc tung ra 8.000 căn hộ Sunshine Legend City có giá từ hơn 40 triệu đồng/m2 có thể làm giảm mặt bằng giá nhà tại Hà Nội. Từ đó, dự án góp phần kéo gần ước mơ an cư của hàng nghìn gia đình.

 Toàn cảnh dự án hiếm hoi nằm trong vành đai 1 của Vinhomes: Giá bán thấp nhất 78 tỷ đồng/căn, số tầng hầm gần bằng tầng nổi

Bài và ảnh: Việt Hùng

An ninh Tiền tệ

Sự kiện: Vùng đất tiềm năng

Xem tất cả >>

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chủ tịch Bamboo Airways: Quyết định chuyển giao quyền điều hành lại cho nhà đầu tư sáng lập FLC là bước đi đã được cân nhắc rất kĩ lưỡng

Chủ tịch Bamboo Airways: Quyết định chuyển giao quyền điều hành lại cho nhà đầu tư sáng lập FLC là bước đi đã được cân nhắc rất kĩ lưỡng Nổi bật

Hà Nội sắp có khu nhà ở xã hội quy mô “khủng” nhất từ trước đến nay, dự kiến đón hơn 12.400 cư dân vào ở

Hà Nội sắp có khu nhà ở xã hội quy mô “khủng” nhất từ trước đến nay, dự kiến đón hơn 12.400 cư dân vào ở Nổi bật

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu 3 dự án hạ tầng giao thông trọng điểm

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu 3 dự án hạ tầng giao thông trọng điểm

09:00 , 26/09/2025
Loạt doanh nghiệp muốn đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm

Loạt doanh nghiệp muốn đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm

08:49 , 26/09/2025
Phó Thủ tướng: Triển khai chính sách cho thuê nhà ở là thiết thực

Phó Thủ tướng: Triển khai chính sách cho thuê nhà ở là thiết thực

08:19 , 26/09/2025
Đập thông hai căn hộ tạo nên không gian 260m2 rộng mở

Đập thông hai căn hộ tạo nên không gian 260m2 rộng mở

08:17 , 26/09/2025

Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

Liên hệ quảng cáo

Hotline:

Email: doanhnghiep@admicro.vn

Chat với tư vấn viên

Công ty Cổ phần VCCorp

© Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

Chính sách bảo mật
Trở lên trên