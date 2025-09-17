Toàn cảnh nỗ lực hàng chục nghìn tỷ biến dòng sông chết thành sông xanh, hàng loạt dự án hưởng lợi khi có “river view” thực sự
Sau khi đầu tư hơn 16.000 tỷ xây nhà máy xử lý nước thải và đường cống thu gom khổng lồ, Hà Nội tiếp tục chi hàng trăm tỷ làm đường ống dẫn nước sông Hồng, hồ Tây để vĩnh viễn làm đổi màu sông Tô Lịch.
Hàng chục năm qua, sông Tô Lịch là điểm đen môi trường của Hà Nội, gắn liền với hình ảnh dòng nước ô nhiễm, bốc mùi khó chịu. Thế nhưng trong định hướng phát triển đô thị xanh, chính quyền Thủ đô đã quyết tâm biến nơi đây thành trục cảnh quan, công viên giữa lòng thành phố.
Điểm nhấn quan trọng nhất trong nỗ lực này là dự án Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá với tổng vốn gần 16.300 tỷ đồng, công suất 270.000 m³/ngày đêm. Công trình này giữ vai trò then chốt trong việc xử lý nước thải, giải quyết tận gốc tình trạng ô nhiễm kéo dài trên sông Tô Lịch.
xử lý nước thải, Hà Nội đã xây dựng hệ thống ống gom dọc sông Tô Lịch, thu toàn bộ nước thải sinh hoạt đưa về xử lý thay vì xả trực tiếp xuống sông. Hệ thống ống gom đã giúp chấm dứt tình trạng sông Tô Lịch phải gánh toàn bộ nước thải của hàng triệu hộ dân Thủ đô trong suốt nhiều thập kỷ. Ảnh: Viên Minh - Minh Tuệ/VTCNews.
Cùng với thu gom nước thải là bổ sung nước sạch, Hà Nội đang xây dựng trạm bơm và hệ thống kênh dẫn nước dài hơn 5 km, trị giá 550 tỷ từ sông Hồng vào Tô Lịch. Nguồn nước này giúp cải thiện môi trường thủy sinh và duy trì lưu lượng ổn định quanh năm.
Hà Nội cũng đã triển khai phương án dẫn nước từ hồ Tây vào sông Tô Lịch thông qua hệ thống đường ống đôi dài 1,5 km, đường kính 1,2m. Từ ngày 9/9, nước đường ống này bắt đầu hoạt động.
sông Tô Lịch có dòng chảy giúp hình thành hệ sinh thái khỏe mạnh, tôm cá sống bền vững thì dẫn nước sạch là chưa đủ. Trước đó Hà Nội đã tiến hành nạo vét hơn 10 km giúp lòng sông sâu thêm 1,5 đến 1,8 m. Tổng lượng bùn đã nạo vét khoảng 62.000 m3, tương đương thể tích hơn 900 container tiêu chuẩn. Ảnh: Đỗ Tâm/Hà Nội mới.
Để điều tiết lượng nước trên sông Tô Lịch, đập dâng Thanh Liệt đã được xây dựng. Đập sẽ đảm bảo nước giữ mực nước sâu 3,5 m vào mùa khô mà vẫn đảm bảo thoát nước trong mùa mưa.
Nhờ những giải pháp đồng bộ, một số đoạn sông đã bắt đầu có thay đổi rõ rệt: Nước trong xanh hơn, cá xuất hiện trở lại, cảnh quan ven bờ được chỉnh trang. Những chuyển biến này cho thấy tín hiệu tích cực trong quá trình hồi sinh dòng sông.
Đặc biệt vào ngày 10/10 tới đây, dự án xây dựng công viên dọc hai bên bờ sông Tô Lịch sẽ được khởi công. Dự án hướng tới hình thành một không gian công cộng quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu vui chơi, tập luyện và sinh hoạt văn hóa của người dân Thủ đô.
Việc cải tạo sông Tô Lịch không chỉ mang ý nghĩa môi trường và văn hóa mà còn tạo ra tác động lớn với thị trường bất động sản. Thực tế cho thấy, các khu vực ven sông, hồ và công viên xanh luôn có giá trị cao. Và khi Tô Lịch không chỉ xanh mà còn có trở thành không gian công cộng, hàng loạt dự án 2 bên sông sẽ thực sự có riverview và có tiềm năng tăng giá trong tương lai.
Bài và ảnh: Văn Đoan
