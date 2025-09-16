Hiện trạng sông Tô Lịch trước khi hóa công viên xanh

Ngoài việc thông nước dẫn từ hồ Tây về sông Tô Lịch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội (Ban Nông nghiệp) cho biết trước ngày 20/9, Ban sẽ dẫn nước sau xử lý từ Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá để tiếp tục bổ cập cho sông Tô Lịch. Theo Ban Nông nghiệp Hà Nội, toàn bộ 245 cửa xả nước thải trên sông Tô Lịch đã được thu gom triệt để về Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá.