Những công nghệ thi công hiện đại được áp dụng tại nhà máy xử lý nước thải lớn nhất miền Bắc mới khánh thành

Được khởi công từ 17/1/2019, nhà máy do liên danh Công ty JFE -T TSK của Nhật Bản thi công với chi phí gần 3.000 tỷ đồng. Nhiều nhà thầu Việt Nam cũng tham gia làm thầu phụ tại dự án. Trong đó, Cienco4 là nhà thầu đảm nhận phần lớn các hạng mục xây lắp và kết cấu quan trọng của nhà máy bao gồm các hạng mục: Xây dựng trạm bơm nước đầu vào và máy thổi khí, bể lắng cát, Nhà xử lý bùn, Nhà điều hành và điều khiển, Nhà trộn hóa chất, bể lọc cao áp, bể phản ứng bùn hoạt tính, Nhà xử lý nước tái sử dụng, bể khử trùng, kênh xả, xây dựng hệ thống đường nội bộ… với tổng giá trị hợp đồng là 750 tỷ đồng. Trong ảnh trên, để đẩy nhanh tiến độ thi công và hợp lý hóa sản xuất, giải phóng sức lao động, các Kỹ sư của nhà thầu đã nghiên cứu thiết kế và đặt hàng chế tạo sản xuất các giá Long môn khẩu độ 65m lắp đặt tại hiện trường, để phục vụ thi công hệ thống bể phản ứng bùn hoạt tính. Thực tế sử dụng đã đem lại năng suất và hiệu quả kinh tế cao, tiết kiệm chi phí và đảm bảo an toàn lao động sản xuất.