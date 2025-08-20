Những công nghệ thi công hiện đại được áp dụng tại nhà máy xử lý nước thải lớn nhất miền Bắc mới khánh thành

Ngày 19/8, UBND TP Hà Nội phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật nông nghiệp Hà Nội (Ban quản lý) tổ chức Lễ khánh thành nhà máy xử lý nước thải Yên Xá. Đây là công trình áp dụng nhiều kỹ thuật thi công hiện đại, phức tạp với sự tham gia của nhiều nhà thầu trong nước, trong đó Cienco4 thi công nhiều hạng mục chính, trị giá lên đến 750 tỷ đồng.
Kết cấu chủ yếu của các hạng mục là bê tông cốt thép và nhiều hạng mục là bê tông cốt thép khối lớn như: bể phản ứng bùn hoạt tính, trạm bơm nước thải đầu vào, nhà xử lý bùn. Là các kết cấu chứa nước nên đòi hỏi cao chống thấm và chống nứt trong bê tông, và cũng là thách thức đối với trình độ và kinh nghiệm thi công của Nhà thầu trong công tác quản lý chất lượng và giải pháp thi công. Trong ảnh trái là thi công kết cấu bê tông khối lớn (980m3 cho mỗi đợt đổ) của Trạm bơm từ độ sâu -17m trong lòng tường vây D-Wall đường kính 60m.
Trong những gần đây, Tập đoàn Cienco4 luôn nắm bắt cơ hội, lợi thế của một doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông lớn nhanh chóng “lấn sân” đầu tư, thi công xây dựng các tòa nhà cao tầng, khu đô thị và khu công nghiệp và giờ đây là nhà máy xử lý nước thải. Với thương hiệu, uy tín và chất lượng thi công được khẳng định tại Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, Chủ đầu tư và Liên danh Tổng thầu JFE – TSK đánh giá cao, và hài lòng với chất lượng các sản phẩm Cienco4 tạo ra.