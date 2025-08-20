Toàn cảnh tăng trưởng GDP ASEAN-6 quý 2/2025: Thái Lan đứng chót bảng, Việt Nam có tiếp tục giữ vững vị trí quán quân?

Việt Nam tiếp tục dẫn đầu khu vực

Số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho biết, Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý II/2025 tăng trưởng tích cực, với tốc độ tăng ước đạt 7,96% so với cùng kỳ năm trước, chỉ thấp hơn tốc độ tăng 8,56% của quý II/2022 trong giai đoạn 2020-2025.

Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,89%, đóng góp 5,19% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,97%, đóng góp 43,63%; khu vực dịch vụ tăng 8,46%, đóng góp 51,18%.

GDP 6 tháng đầu năm 2025 tăng 7,52% so với cùng kỳ năm trước, là mức cao nhất của sáu tháng đầu năm trong giai đoạn 2011-2025. Trong mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,84%, đóng góp 5,59%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,33%, đóng góp 42,20%; khu vực dịch vụ tăng 8,14%, đóng góp 52,21%.

Philippines trở thành 'á quân'

Theo số liệu mới được Cơ quan Thống kê Philippines công bố, trong quý 2/2025, tăng trưởng GDP của Philippines ghi nhận đạt 5,5% so với cùng kỳ. Với kết quả này.

Trong đó, lĩnh vực đóng góp chính vào mức tăng trưởng quý là Bán buôn và bán lẻ; Sửa chữa ô tô, xe máy, tăng 5,1%; Hành chính công và quốc phòng; Bảo hiểm xã hội bắt buộc, tăng 12,8%; Hoạt động tài chính, bảo hiểm, tăng 5,6%.

Tất cả các ngành kinh tế chủ chốt gồm: Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản, Công nghiệp và Dịch vụ, đều tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước, lần lượt là 7,0%, 2,1% và 6,9%.

Về phía cầu, Chi tiêu tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình trong quý 2/2025 tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước. Tất cả các khoản chi tiêu lớn khác cũng tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước trong giai đoạn này: Chi tiêu tiêu dùng cuối cùng của Chính phủ tăng 8,7%; Hình thành vốn gộp tăng 0,6%; Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 4,4%; Nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 2,9%.

Tăng trưởng GDP Indonesia cao thứ 3 trong nhóm ASEAN-6

Nền kinh tế Indonesia đã tăng trưởng với tốc độ nhanh hơn dự kiến trong quý hai, đánh dấu sự tăng trưởng cao nhất kể từ quý 2/2023, được thúc đẩy bởi đầu tư mạnh mẽ và chi tiêu hộ gia đình.

Theo đó, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đã tăng tốc lên 5,12% trong quý 2/2025, tăng từ mức 4,87% trong quý đầu tiên. Con số này vượt kỳ vọng của các nhà kinh tế về mức tăng trưởng 4,80%.

Tiêu dùng hộ gia đình tiếp tục tích cực, khi tăng khoảng 4,97%. Giá trị xuất khẩu tăng 10,67%, do các công ty đẩy mạnh chuyển hàng trước khi thuế quan Hoa Kỳ có hiệu lực. Sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Indonesia là than, dầu cọ và niken.

Singapore và Malaysia cùng xếp ở vị trí thứ 4

Theo Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore (MTI), với mức tăng 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái, GDP của Singapore tiếp nối đà tăng trong 3 quý trước đó.

Xét theo từng lĩnh vực cụ thể, ngành sản xuất tăng trưởng 5,5% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng trưởng 4,4% của quý trước. Tăng trưởng được thúc đẩy bởi sự mở rộng sản lượng trên tất cả các cụm, ngoại trừ cụm hóa chất và cụm sản xuất nói chung.

Ngành xây dựng tăng trưởng 4,9% so với cùng kỳ năm trước, giảm nhẹ so với mức tăng trưởng 5,1% của quý trước. Trong số các ngành dịch vụ, ngành bán buôn và bán lẻ, cũng như ngành vận tải và kho bãi, đã tăng trưởng 4,8% so với cùng kỳ.

Trên cơ sở này, MTI đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng GDP năm 2025 lên 1,5 - 2,5%, cao hơn mức 0 - 2% đưa ra trước đó.

Còn theo Ngân hàng Trung ương Malaysia (BNM), nền kinh tế Malaysia ghi nhận mức tăng trưởng GDP tăng 4,5% trong quý II, nhích nhẹ so với 4,4% của quý 1 và gần sát dự báo 4,5% của các chuyên gia.

Tăng trưởng chủ yếu được thúc đẩy bởi tiêu dùng nội địa và chi tiêu chính phủ, với tiêu dùng cá nhân tăng 5,3% và chi tiêu công tăng 6,4%, phản ánh nhu cầu mạnh mẽ trong nước và sự hỗ trợ từ chính sách tài khóa.

Đầu tư cố định cũng tăng 12,1%, cho thấy niềm tin của doanh nghiệp vào triển vọng kinh tế, trong khi xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ chỉ tăng 2,6%, thấp hơn mức 4,1% của quý I, chủ yếu do nhu cầu từ các thị trường đối tác giảm nhẹ. Nhập khẩu tăng 6,6%, phản ánh nhu cầu nội địa mạnh mẽ.

Mặc dù nền kinh tế duy trì đà tăng trưởng, BNM cảnh báo về rủi ro từ môi trường kinh tế toàn cầu không ổn định và đã hạ dự báo GDP cả năm 2025 xuống 4 –4,8%, đồng thời cắt giảm lãi suất lần đầu tiên sau năm năm để hỗ trợ tăng trưởng.

Thái Lan chót bảng

Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia (NESDC) cho biết, nền kinh tế Thái Lan ghi nhận mức tăng trưởng 2,8% trong quý II, vượt qua dự báo 2,5% của các chuyên gia, Mặc dù tăng trưởng quý II thấp hơn mức 3,2% của quý I, nhưng vẫn cho thấy nền kinh tế duy trì đà phục hồi.

Tăng trưởng chủ yếu được thúc đẩy bởi xuất khẩu, với mức tăng 15% trong nửa đầu năm 2025. Tuy nhiên, NESDC cảnh báo rằng đà tăng trưởng có thể chậm lại trong nửa cuối năm do tác động của việc áp đặt thuế quan 19% từ Mỹ đối với hàng hóa Thái Lan.

Về triển vọng tăng trưởng cả năm, NESDC đã điều chỉnh dự báo GDP năm 2025 xuống khoảng 1,8 - 2,3%, cao hơn mức 1,3% trong dự báo trước đó, nhưng vẫn thấp hơn mức tăng trưởng 3,2% của quý I.

Ngoài xuất khẩu, các yếu tố khác như du lịch và tiêu dùng nội địa cũng đóng góp vào tăng trưởng, mặc dù có sự suy yếu trong tiêu dùng cá nhân và lượng khách du lịch quốc tế dự kiến giảm xuống còn 33 triệu người, thấp hơn so với dự báo trước đó là 37 triệu người.